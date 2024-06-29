Зеленский после удара РФ по Вольнянску: Есть способы это преодолеть – бить действительно дальнобойно и уничтожать пусковые установки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Для преодоления российского террора нужно уничтожать террористов там, где они есть, в частности, бить на самом деле дальнобойно и ликвидировать пусковые установки.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после ракетного удара РФ по Вольнянску в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти...
Наши города и громады ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.
Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - заявил президент.
Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, из них 2 детей, и 18 травмированных, из них 4 детей, в результате российского удара.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покажи документ, що нам не дозволяють атакувати рф власною зброєю.
А сюзерен дозволить атакувати рф?
А здавалося, що лише адьютант єрмака Ларьочного!
На вас зараз налетять що наші ракети на гептилі і що Україна його не виробляє... хоча його можна купити в ЄС або америкаський аналог
Тогда Запад перестанет бояться и убедится что ядерный блеф роисси был мыльным пузырем.
Да и ракеты могут упасть на Воронеж - старые, технологии теряются, все прогнило
Прилетів Іскандер М.
Дайте нам F-16, щоб їх так же просрали, поки ворожий бпла все це буде знімати. У Миргороді вже знімав за сотні кілометрів від будь-яких кацапських військ.
Що вже сталося у Вільнянську не відомо...
Вільха-М - до 202 км.
Грім-2 - до 290 км (заборонено виробництво, бо ліцензія саудівська).
Сапсан - 400 км (був готовий на 70% до влучання по "Артему" в кінці грудня минулого року).
То де власні ракети? Знову США винне?