Зеленский после удара РФ по Вольнянску: Есть способы это преодолеть – бить действительно дальнобойно и уничтожать пусковые установки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Для преодоления российского террора нужно уничтожать террористов там, где они есть, в частности, бить на самом деле дальнобойно и ликвидировать пусковые установки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после ракетного удара РФ по Вольнянску в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти...

Наши города и громады ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.

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Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - заявил президент.











Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, из них 2 детей, и 18 травмированных, из них 4 детей, в результате российского удара.