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Зеленский после удара РФ по Вольнянску: Есть способы это преодолеть – бить действительно дальнобойно и уничтожать пусковые установки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Для преодоления российского террора нужно уничтожать террористов там, где они есть, в частности, бить на самом деле дальнобойно и ликвидировать пусковые установки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после ракетного удара РФ по Вольнянску в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти...

Наши города и громады ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.

Смотрите также: Россияне прицельно ударили по центру Вольнянска посреди выходного дня: 2 детей погибли, 4 – травмированы, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - заявил президент.

Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, из них 2 детей, и 18 травмированных, из них 4 детей, в результате российского удара.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Запорожская область (3172)


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Топ комментарии
+19
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:17
+16
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29.06.2024 21:16
+12
Ну то давай, заряджай свій ''далекобійний відосик'' і лупи по кацапам.
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29.06.2024 21:27
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29.06.2024 21:16 Ответить
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:17 Ответить
Яке воно розумне - аж страшно....
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29.06.2024 21:18 Ответить
Архістратіг всіх часів та народів,Навполеон Боняпарт Оманський!!))
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29.06.2024 22:31 Ответить
Гігант мислі... курвий син!
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30.06.2024 14:40 Ответить
Так это немцы Крым оккупировали и напали на Украину в 2014-2022 гг. ???
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29.06.2024 21:40 Ответить
Ніхто не забороняє бити власними ракетами, які твій конченийЗЕкумир закатав в асфальт!
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29.06.2024 21:37 Ответить
зелений не є моїм кумиром.
Покажи документ, що нам не дозволяють атакувати рф власною зброєю.
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29.06.2024 21:38 Ответить
ДОЗВОЛЯЮТЬ
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29.06.2024 21:41 Ответить
А це місто як обстрілювали, так і осбстрілюють. І поки цей був президентом, і коли перестав бути.
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29.06.2024 21:21 Ответить
Пицтіти - не мішки носити
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29.06.2024 21:22 Ответить
Ну то давай, заряджай свій ''далекобійний відосик'' і лупи по кацапам.
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29.06.2024 21:27 Ответить
Може пора бити по москві?
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29.06.2024 21:35 Ответить
А чий васал рф?
А сюзерен дозволить атакувати рф?
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29.06.2024 21:40 Ответить
Постійне перегрівання всіх можливих і неможливих тем. Постійне біснування голого піару. Постійна розгонка очікувань. Постійне зловживання патріотичними наративами з їх постійним прикрашанням. ЩОДНЯ взгвинчування вище неба всіх сподівань без найменшого розуміння, як їх досягнути.. Коли ж ВИ нас покинете ????????
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29.06.2024 21:53 Ответить
Вова, езжай к Байдену, пока он еще президент, и напомни ему, что по его просьбе мы передали ядерное оружие рашке. Пусть вернет хоть десять процентов, от того что у нас было.
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29.06.2024 21:58 Ответить
Новий видатний полководець знайшовся - володимир Оманський!
А здавалося, що лише адьютант єрмака Ларьочного!
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29.06.2024 22:01 Ответить
Москалі вдарять міжконтинентальними ракетами з тротиловим зарядом з шахт Воркути. Яким Атакамсом туди дістанеш? Лише Південмашівськими ракетами. Може час евакуювати виробництво в підземні бункери? Хто ж тобі дасть міжконтинентальні ракети?
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29.06.2024 22:05 Ответить
Cумніваюсь що там є ще щось евакуйовувати, після стількох ракетних ударів.... по друге обладнання вже старе.... Простіш купити з аукціонів у штатах де продають обладнання заводів банкротів воно новіше і більш точніше чим совкове...

На вас зараз налетять що наші ракети на гептилі і що Україна його не виробляє... хоча його можна купити в ЄС або америкаський аналог
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29.06.2024 22:31 Ответить
Не ударят!
Тогда Запад перестанет бояться и убедится что ядерный блеф роисси был мыльным пузырем.
Да и ракеты могут упасть на Воронеж - старые, технологии теряются, все прогнило
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29.06.2024 22:41 Ответить
Так называемые "военкоры" радуются что поразили состав с техникой, который там рядом был... Надеюсь что это их очередные "фантазии", а не суровая реальность.
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29.06.2024 22:07 Ответить
На відео потрапили до складу, що вже там розлетілося ніхто не знає.
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29.06.2024 22:09 Ответить
якому відео ? з бпла ?
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29.06.2024 22:12 Ответить
Розвідувальний бпла.
Прилетів Іскандер М.
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29.06.2024 22:14 Ответить
А для хіба стоять уже в Україні ті ж самі Gepard, Paladin і купа грошей потрачено на навчання операторів тих комплексів?
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29.06.2024 22:34 Ответить
А дурники постійно питають, де F-16.
Дайте нам F-16, щоб їх так же просрали, поки ворожий бпла все це буде знімати. У Миргороді вже знімав за сотні кілометрів від будь-яких кацапських військ.
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29.06.2024 23:19 Ответить
де відео дивились ?
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29.06.2024 23:49 Ответить
Так называемые "военкоры"
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30.06.2024 05:18 Ответить
на видео - удар було завдано в районі населеного пункту Українка в Запорізькій області.

Що вже сталося у Вільнянську не відомо...
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30.06.2024 05:31 Ответить
Вже й ракет підкинули і добро дали, а вони все рівно "про_обують". Договорняки, чи влада туполоба?
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29.06.2024 22:29 Ответить
Дальність українських ракет:

Вільха-М - до 202 км.
Грім-2 - до 290 км (заборонено виробництво, бо ліцензія саудівська).
Сапсан - 400 км (був готовий на 70% до влучання по "Артему" в кінці грудня минулого року).

То де власні ракети? Знову США винне?
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29.06.2024 23:07 Ответить
Кацапи це навіть не звірі, це болотні смердючі істоти і потвори. А як називати того, хто замість ракет будував дороги? Заводь Херпіду свої асфальтоукладчики і бітумовозки і довбани по пускових кацпів. Чи знову винні США і Захід, що не дають свої ракетети?
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29.06.2024 23:14 Ответить
Спосіб є, але домовитися про дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським військам ЕрЗе не здатен
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29.06.2024 23:26 Ответить
Чем же бить если партнёры ссыкуны а своё всё запорол.
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29.06.2024 23:42 Ответить
Геніально, як ти до цього додумався, а корветами будем бити, чи краще збережемо для параду, і всеж таки потрібно визнати зелеамін Оманський великий полководець сьогодення.
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30.06.2024 00:36 Ответить
йому мовчки дали ще 5 років, а на третьє п'ятипіччя навіть Рузвельт померкне у променях мудрих думок і заяв сонцесяцного зеленського. Головне, щоб гроші давали, щоб було що красти.
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30.06.2024 07:57 Ответить
А може коаще відійти на безпечну відстань попереоньо побудувааши дорогу для відходу? Ну, як в 2019 році.
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30.06.2024 07:53 Ответить
Байден дозволив Україні бити американською зброєю на 200 миль(320км) вглиб мордора,а це дальність ракет ATACMS.Байден дозволив а путлер заборонив.Який ще дозвіл потрібен сонцесяйному?
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30.06.2024 10:42 Ответить
 
 