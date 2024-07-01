За полгода к эксплуатации допущено около 480 новых образцов вооружения и военной техники, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В первом полугодии 2024 года принято на вооружение, кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины почти 480 образцов вооружения и военной техники. Около 290 из них - продукция отечественных оружейников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Учитывая беспрецедентную высокую динамику боевых действий, потребности Сил обороны в вооружении - огромные. Реалии войны диктуют новые требования. Есть большой запрос на новые средства разведки, защиты, поражения. Развитие инновационных инструментов войны, больше современных систем РЭБ, беспилотных, роботизированных систем - это то, что добавляет нам новых возможностей", - рассказал Гаврилюк.

Он отметил, что отечественные производители оборонной продукции в 2024 году значительно нарастили объемы производства вооружения по широкой номенклатуре. Также ведется активная работа над разработкой и производством новых образцов вооружения.

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"Тот факт, что многие в мире заинтересованы в опыте применения вооружения и техники, которую мы производим, говорит сам за себя. За шесть месяцев 2024 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины почти 480 образцов вооружения и военной техники. Около 290 из них - продукция отечественных производителей", - добавил Гаврилюк.

Кроме того отмечается, что динамика развития вооружения в Украине высокая. Так, в 2023-м году было принято на вооружение и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 200 образцов ВВТ отечественного производства, а за полгода 2024-го - около 290.

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Как сообщили в Минобороны, в перечне кодифицированных образцов ВВТ в первом полугодии 2024 года самая большая группа - БпАК. В частности, БпЛА, которые предназначены для ведения воздушной разведки, и дроны различного назначения.

Следующая группа - это боеприпасы различных типов, больше всего для БПЛА.

Третья группа по количеству кодифицированных образцов вооружения за шесть месяцев этого года - это средства связи и РЭБ.

Также в перечне допущенных к эксплуатации новых (модернизированных) образцов ВВТ: инженерные средства, наземные роботизированные комплексы, средства ближнего боя, средства разминирования, оптико-электронные приборы.

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