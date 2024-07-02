На Закарпатье мужчина пытался вывезти за границу двух "пассажиров" и 20 тыс. пачек сигарет в обшивке микроавтобуса, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили 41-летнего жителя села Дюла на попытке незаконной подработки сразу на двух видах противоправной деятельности.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, закарпатец оборудовал свой микроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нишей, а под обшивку грузового отсека упаковал почти 20 тысяч пачек сигарет (39 ящиков). Далее он подыскал двух мужчин, которые хотели незаконно попасть за границу, пообещал одному из них за 10, а другому - за 20 тысяч долларов беспрепятственное пересечение границы и поместил их в оборудованную нишу. Мужчина рассчитывал на усиление успеха в темное время суток, около часа ночи он отправился на реализацию своего "бизнес-проекта".

Уже в половине второго ночи авто закарпатца остановили на одном из контрольных постов. Во время проверки военнослужащие обнаружили в тайнике двух мужчин - 30-летнего черкасчанина и 23-летнего киевлянина, которые признались в своих намерениях незаконно покинуть территорию Украины.

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Во время дальнейшей проверки транспортного средства с привлечением оперативников отряда пограничники обнаружили также и тайник с табачными изделиями без марок акцизного сбора.

Таким образом, своими действиями закарпатец совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 204 УКУ (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), по этому факту пограничники сообщили сотрудникам полиции.

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