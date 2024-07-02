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На Закарпатье мужчина пытался вывезти за границу двух "пассажиров" и 20 тыс. пачек сигарет в обшивке микроавтобуса, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили 41-летнего жителя села Дюла на попытке незаконной подработки сразу на двух видах противоправной деятельности.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, закарпатец оборудовал свой микроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нишей, а под обшивку грузового отсека упаковал почти 20 тысяч пачек сигарет (39 ящиков). Далее он подыскал двух мужчин, которые хотели незаконно попасть за границу, пообещал одному из них за 10, а другому - за 20 тысяч долларов беспрепятственное пересечение границы и поместил их в оборудованную нишу. Мужчина рассчитывал на усиление успеха в темное время суток, около часа ночи он отправился на реализацию своего "бизнес-проекта".

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Уже в половине второго ночи авто закарпатца остановили на одном из контрольных постов. Во время проверки военнослужащие обнаружили в тайнике двух мужчин - 30-летнего черкасчанина и 23-летнего киевлянина, которые признались в своих намерениях незаконно покинуть территорию Украины.

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Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

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Во время дальнейшей проверки транспортного средства с привлечением оперативников отряда пограничники обнаружили также и тайник с табачными изделиями без марок акцизного сбора.

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Таким образом, своими действиями закарпатец совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 204 УКУ (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), по этому факту пограничники сообщили сотрудникам полиции.

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Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса
Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

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Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

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Госпогранслужба (6568) контрабанда (2410) сигареты (867) уклонисты (918)


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- 10.000 пачек сигарет - пиши, два. Пассажир нелегальный. Два пассажира нелегальных. Пиджак импортный...
- Два?
- Нет. Один. Второй мы уже при задержании с него сняли
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02.07.2024 12:50 Ответить
))) Тільки ще пари тюків наркоти не вистачає,для фулл-хауса )))
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02.07.2024 12:51 Ответить
Талантище гри на контрабасі .
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02.07.2024 12:52 Ответить
Цигарки програють ухилянтам...
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02.07.2024 12:56 Ответить
А донорські органи були?
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02.07.2024 12:58 Ответить
Так вони ж, в усіх, мабуть і вагітність зафіксована, з такими черевами??
У них же пільги з меддовідкою?? Малюська їх розуміє, сидячи на столі…
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02.07.2024 13:37 Ответить
Це була шумоізоляція.Він бус купив в такому стані.А хлопці це спеціалісти з шумоізоляції,від попереднього власника залишились
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02.07.2024 13:38 Ответить
 
 