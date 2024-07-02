Журналист и бывший узник "Изоляции" Асеев получил ранения на фронте. ФОТО

Украинский журналист, бывший узник "Изоляции" в так называемой "ДНР" и действующий военнослужащий ВСУ Станислав Асеев сообщил, что получил ранение на фронте.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Knock knock knocking knocking on heaven's door... Со мной снова случилось чудо", - отметил он.

По его словам, один из осколков вошел ему в шею, прошел артерию и застрял в мягких тканях.

"А осколок, попавший в грудь, не пробил легкие. Еще один вытащили из моего уха. Так что со мной все в порядке", - добавил бывший политзаключенный Кремля.





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Напомним, 1 мая 2024 года Асеев сообщал, что получил контузию в боях под Очеретино Донецкой области и попал в госпиталь.

Что известно о Станиславе Асееве?

Станислав Асеев – украинский писатель, журналист, член украинского ПЭН. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке, писал для Радио Свобода, Украинской недели.

Асеев был похищен боевиками "ДНР" 11 мая 2017 года, его обвинили в "шпионаже" и незаконно удерживали до 29 декабря 2019 года. Тогда его освободили в рамках обмена.

Он является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции", а в следующем, 2022-м, – за книгу "Светлый путь": история одного концлагеря".

В 2022 году создал фонд "Инициатива справедливости" (JIF), собирающий информацию о российских военных преступниках. В марте 2024 года мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

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