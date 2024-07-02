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Новости Фото Война
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Журналист и бывший узник "Изоляции" Асеев получил ранения на фронте. ФОТО

Украинский журналист, бывший узник "Изоляции" в так называемой "ДНР" и действующий военнослужащий ВСУ Станислав Асеев сообщил, что получил ранение на фронте.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Knock knock knocking knocking on heaven's door... Со мной снова случилось чудо", - отметил он.

По его словам, один из осколков вошел ему в шею, прошел артерию и застрял в мягких тканях.

"А осколок, попавший в грудь, не пробил легкие. Еще один вытащили из моего уха. Так что со мной все в порядке", - добавил бывший политзаключенный Кремля.

Станіслав Асєєв дістав поранення на фронті
Станіслав Асєєв дістав поранення на фронті

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Напомним, 1 мая 2024 года Асеев сообщал, что получил контузию в боях под Очеретино Донецкой области и попал в госпиталь.

Что известно о Станиславе Асееве?

Станислав Асеев – украинский писатель, журналист, член украинского ПЭН. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке, писал для Радио Свобода, Украинской недели.

Асеев был похищен боевиками "ДНР" 11 мая 2017 года, его обвинили в "шпионаже" и незаконно удерживали до 29 декабря 2019 года. Тогда его освободили в рамках обмена.

Он является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко  2021 года за книгу "В изоляции", а в следующем, 2022-м, – за книгу "Светлый путь": история одного концлагеря".

В 2022 году создал фонд "Инициатива справедливости" (JIF), собирающий информацию о российских военных преступниках. В марте 2024 года мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

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Автор: 

ранение (3394) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+14
Одужуй друже
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02.07.2024 15:42
+13
Асєєв ,видужуй хлопче , ти смілива Людина !❤
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02.07.2024 15:35
+9
knocking on heaven's door...

Живий. От хто-хто, а Асєєв міг би й не мобілізовуватися. Хлопець, що реально вистраждав. А ви?

Усі ці коментатори? Потихеньку знайомлюся з старожилами Цензору. Вже знаю, кому добряче за 60 чи у кого дитина інвалід. А інші? От чому ви дома?

риторичне було питання. Та тому, що ви просто чмошники.
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02.07.2024 15:30
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Сортировать:
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knocking on heaven's door...

Живий. От хто-хто, а Асєєв міг би й не мобілізовуватися. Хлопець, що реально вистраждав. А ви?

Усі ці коментатори? Потихеньку знайомлюся з старожилами Цензору. Вже знаю, кому добряче за 60 чи у кого дитина інвалід. А інші? От чому ви дома?

риторичне було питання. Та тому, що ви просто чмошники.
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02.07.2024 15:30 Ответить
Стас, якщо прочитаєш це. Тебе підлатають зараз та дадуть відпустку на місяць по здоров'ю. Не повторюй моїх помилок. Проходь наступну ВЛК по місцю проживання і залишайся як можна довше дома. Чуєш? Надсилаєш рішення ВЛК в штаб - тобі продовжують відпустку.

От я дебіл )) Поранення в коліно. Дорогущі імпланти, все зробили. 30 днів відпустки. В тому ортезі приїжджаю на фронт, а там капєц. От з цим ортезом ще й повоював. Снаряги кілограм 30. Хана коліну. Ногу вже майже не відчуваю.
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02.07.2024 15:39 Ответить
таке діло ... може у декого все ще попереду
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03.07.2024 16:44 Ответить
так. А де були раніше? Коли мої побратими гинули, коли ніким було робити ротації? Де ви усі були?
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03.07.2024 16:54 Ответить
Поранення в шию і такі легкі наслідки це велика удача насправді.
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02.07.2024 15:34 Ответить
Асєєв ,видужуй хлопче , ти смілива Людина !❤
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02.07.2024 15:35 Ответить
Одужуй друже
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02.07.2024 15:42 Ответить
Нашому Воїну бажаю поскоріше одужати і вирішувати свою
долю самостійно , без порад🙁
Тримайся, братику 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2024 16:26 Ответить
таких людей треба берегти! Це совість нації!
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02.07.2024 19:33 Ответить
як би була адекватна влада, яка думає про країну, йому б знайшли місце, де він міг багато користі принести Державі, в т.ч. на міжнародному фронті, але ж у цієї влади інші критерії відбору...
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02.07.2024 19:36 Ответить
Ви зррзумійте його,півтори року в застінках,він там таке пройшов,що навіть уявити неможливо.І захотів повернути борг
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02.07.2024 22:01 Ответить
звісно, це його вибір. Але якби влада його цінувала і направила послом чи представником України на міжнародну роботу, то впевнений було б краще з усіх боків
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03.07.2024 10:38 Ответить
Ось такі Українці повинні засідати у кімнатах в Урядовому кварталі, ЦОВВ, державнимиСекретарям, а не оте, збіговище УХИЛЯНТІВ вгодованих, за спинами ЖІНОК!!
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03.07.2024 13:45 Ответить
Схоже тренується, качається. Молодець.
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03.07.2024 16:45 Ответить
 
 