Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Национальной полиции. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Национальной полиции встретился с правоохранителями и вручил государственные награды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Национальная полиция осуществляет эвакуацию наших людей из прифронтовых городов и сел и помогает тем, кто находится под российскими обстрелами. Полицейские всегда прибывают на места попаданий российских ракет и дронов, всегда одними из первых оказывают помощь абсолютно всем пострадавшим", - отметил Зеленский.
В частности, подразделение Национальной полиции Украины "Белые ангелы" за время полномасштабной войны уже спасло более 10 тысяч семей, почти 2,5 тысячи детей из самых опасных районов вблизи линии фронта.
Сегодня Владимир Зеленский вручил государственные награды 20 сотрудникам Нацполиции: ордена "За мужество" II и III степени, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.
За время полномасштабной войны около 850 работников Национальной полиции Украины отмечены государственными наградами
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усе під нуль.
Ну тоді ухилянти. 90%.
Озброєні для кошмарення бабусь з пучками зелені у переходах
дермак,татаров,якесь небрите климентіно з надією в очах пялиться на такого ж небритого.
Не соромтесь. Крокуйте!
Не всі хлопці стидять в кабінетах і топчуть хабарі....
Майте повагу до тих, хто вас охороняє....
Та не Маемо поваги до тиххто порушені закони.