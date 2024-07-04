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Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Национальной полиции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Национальной полиции встретился с правоохранителями и вручил государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня нацполіції

"Национальная полиция осуществляет эвакуацию наших людей из прифронтовых городов и сел и помогает тем, кто находится под российскими обстрелами. Полицейские всегда прибывают на места попаданий российских ракет и дронов, всегда одними из первых оказывают помощь абсолютно всем пострадавшим", - отметил Зеленский.

Зеленський вітає з Днем нацполіції
Зеленський вітає з Днем нацполіції

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Зеленський вітає з Днем нацполіції

В частности, подразделение Национальной полиции Украины "Белые ангелы" за время полномасштабной войны уже спасло более 10 тысяч семей, почти 2,5 тысячи детей из самых опасных районов вблизи линии фронта.

Зеленський вручив нагороди поліцейським
Зеленський вручив нагороди поліцейським
Зеленський вручив нагороди поліцейським
Зеленський вручив нагороди поліцейським
Зеленський вручив нагороди поліцейським

Сегодня Владимир Зеленский вручил государственные награды 20 сотрудникам Нацполиции: ордена "За мужество" II и III степени, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

Зеленський нагородив поліційських

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Зеленський нагородив поліційських
Зеленський нагородив поліційських

За время полномасштабной войны около 850 работников Национальной полиции Украины отмечены государственными наградами

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) награда (1817) Нацполиция (16560)


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Топ комментарии
+7
м.Суми.Поліція втекла з міста напередодні вторгнення і повернулася,коли зникла облога міста!!!Нагорода за героїчні втечі?
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04.07.2024 18:18 Ответить
+3
А що, модери, не так сказав, не опричники?
Ну тоді ухилянти. 90%.
Озброєні для кошмарення бабусь з пучками зелені у переходах
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04.07.2024 18:42 Ответить
+3
Повагу Маемо до тих хто охороняє.

Та не Маемо поваги до тиххто порушені закони.
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04.07.2024 19:44 Ответить
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м.Суми.Поліція втекла з міста напередодні вторгнення і повернулася,коли зникла облога міста!!!Нагорода за героїчні втечі?
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04.07.2024 18:18 Ответить
Слава Богу, що тер оборона ( люди) погнали кацапів з Сум.
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04.07.2024 19:35 Ответить
За це москалі мстяться Сумщині кожного дня та кожну ніч- намагаються знищити
усе під нуль.
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04.07.2024 19:39 Ответить
Не хочу матюкатись, не буду.
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04.07.2024 18:32 Ответить
А що, модери, не так сказав, не опричники?
Ну тоді ухилянти. 90%.
Озброєні для кошмарення бабусь з пучками зелені у переходах
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04.07.2024 18:42 Ответить
А спробуй назвати тут і зе і мусорів ухилянтами то цензор такі коменти видаляє.
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04.07.2024 18:59 Ответить
5 фото...
дермак,татаров,якесь небрите климентіно з надією в очах пялиться на такого ж небритого.
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04.07.2024 19:14 Ответить
Фронт чекае поліціянтів !

Не соромтесь. Крокуйте!
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04.07.2024 19:36 Ответить
Комусь з поліцією не повезло, а я скажу, що мій родич з перших днів війни затримував ДРГ, полював за дронами, його кум отримав страшні поранення, а його командир загинув від кацапскої ракети...
Не всі хлопці стидять в кабінетах і топчуть хабарі....
Майте повагу до тих, хто вас охороняє....
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04.07.2024 19:40 Ответить
Повагу Маемо до тих хто охороняє.

Та не Маемо поваги до тиххто порушені закони.
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04.07.2024 19:44 Ответить
На тлі того беззаконня і скотинячого відношення до власного народу порядних поліцейських майже не видно
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04.07.2024 21:43 Ответить
Порушники конституції на нагороджені, це срака.
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04.07.2024 20:36 Ответить
у одному райвітділі на днях тягнули жребій мусора бо треба було двох на війну прийшло роспорядження-та й витягнули два-після завтра зранку виізд-але на другий день вони бути вже у Румунії-скандал-це уособлення 90% мусорні це їхнє справжнє обличча
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04.07.2024 22:09 Ответить
У поліціянтки нігті як у єскортниці, з ними вона може працювати тільки в кабінеті
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05.07.2024 01:36 Ответить
 
 