Сломал ногу и разбил голову: Пограничники обнаружили мужчину, который спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Польшу. ФОТО

Вблизи границы с Польшей обнаружили травмированного мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Пограничники обнаружили мужчину со сломанной ногой и разбитой головой возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.

"Уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных телеграм-каналов. А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Но "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к админответственности", - говорится в сообщении.

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