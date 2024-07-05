Сломал ногу и разбил голову: Пограничники обнаружили мужчину, который спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Польшу. ФОТО
Вблизи границы с Польшей обнаружили травмированного мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Пограничники обнаружили мужчину со сломанной ногой и разбитой головой возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.
"Уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных телеграм-каналов. А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Но "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к админответственности", - говорится в сообщении.
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