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Сломал ногу и разбил голову: Пограничники обнаружили мужчину, который спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Польшу. ФОТО

Вблизи границы с Польшей обнаружили травмированного мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Пограничники обнаружили мужчину со сломанной ногой и разбитой головой возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.

"Уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных телеграм-каналов. А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Но "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к админответственности", - говорится в сообщении.

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Чоловік, який намагався втекти з України, зістрибнув із потяга
Чоловік, який намагався втекти з України, зістрибнув із потяга

Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304)


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Топ комментарии
+8
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05.07.2024 12:54 Ответить
+5
За 2 километра до Польши... Эх, ****, совсем немного не дотянул он до посадочных огней (с)
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05.07.2024 12:44 Ответить
+4
..походу, це чьудо зламало голову ще до посадки у потяг, ще на квартал ТБ і ********* гівномарафоні..
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05.07.2024 12:54 Ответить
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Але з зламаною ногою має пів року відстрочки. Мета наполовину досягнута
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05.07.2024 12:42 Ответить
То за такою логікою міг би вдома спробувати її зламати?
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05.07.2024 12:46 Ответить
Просто вдома не було шансу на другу половину мети
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05.07.2024 12:54 Ответить
якщо ти невдаха, то в усьому
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05.07.2024 12:44 Ответить
За 2 километра до Польши... Эх, ****, совсем немного не дотянул он до посадочных огней (с)
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05.07.2024 12:44 Ответить
А стоп кран для чего? иногда нужно думать, а не рубить сгоряча
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05.07.2024 13:44 Ответить
Ти обізянка ботяра напевно, гадиш одне й те ж саме в подібних темах. Хлопці вирахують одержиш звізди героя.
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05.07.2024 13:54 Ответить
..походу, це чьудо зламало голову ще до посадки у потяг, ще на квартал ТБ і ********* гівномарафоні..
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05.07.2024 12:54 Ответить
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05.07.2024 12:54 Ответить
в заперті.
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05.07.2024 12:59 Ответить
Ідіот!!
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05.07.2024 13:42 Ответить
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05.07.2024 13:42 Ответить
Нужно было прыгать с матрасом , идиот...
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05.07.2024 13:44 Ответить
Хм... Странный поступок, чуть не убился.
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05.07.2024 14:00 Ответить
А колись я своєю країною пишалася, думала, Майдан народив націю... наівне рожеве поні.
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05.07.2024 14:04 Ответить
Кращеб шию поламав
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06.07.2024 07:08 Ответить
 
 