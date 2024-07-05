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На Закарпатье глава профсоюзной организации занимался торговлей наркотиками, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Закарпатья задержала межрегиональную группу поставки и сбыта наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Поліція Закарпаття затримала міжрегіональну групу постачання та збуту наркотиків

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области заблокировали канал поставки наркотиков в регион. В ходе расследования удалось установить, что организатором схемы является 40-летний председатель одной из профсоюзных организаций, который в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину выехал из Днепропетровской области на постоянное место жительства в Закарпатье.

Наркотики виявленні під час затримання наркоторгівців

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Прибыв в регион злоумышленник продолжил поддерживать связи со своими сообщниками из Днепропетровщины. По инициативе 40-летнего фигуранта, вместе они наладили схему для поставки наркотоваров, которые в дальнейшем организатор сбывал жителям области.

Гроші, виявлені у наркоторгівців

Правоохранителям удалось установить, что для сокрытия преступления и оперативной доставки, фигуранты пользовались услугами одной из логистических компаний. В ходе документирования преступной деятельности оперативники зафиксировали около 10 таких трансферов.

Затримання наркоторгівців
Затримання наркоторгівців

Эксперты в своих выводах подтвердили, что вещество, которое поставляли наркоторговцу из Днепропетровской области, является особо опасным наркотическим средством. Также их противоправную деятельность подтверждают зафиксированные правоохранителями телефонные разговоры.

Затримання торгівців наркотиками

Организатора и двух сообщников, подозреваемых в налаживании межрегионального канала наркоторговли полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Наркотики

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Преступная деятельность злоумышленников прекращена. За содеянное им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению проводили оперативники криминальной полиции ГУНП в Закарпатской области и Управления по борьбе с наркопреступностью. Досудебное расследование осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений, под процессуальным руководством прокуратуры.

Поліція Закарпатської області про затримання наркоторговців
Поліція Закарпатської області про затримання наркоторговців

Автор: 

наркотики (2156) Нацполиция (16560) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+10
Голова профспілки наркоторговців?
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05.07.2024 17:00 Ответить
+3
Якись бомжі в бомжхатах
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05.07.2024 17:06 Ответить
+3
Навіть наркота зеленого кольору ---співпадвння ?
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05.07.2024 17:52 Ответить
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Профспілки на своєму місці - все для людеи - любии каприз
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05.07.2024 16:58 Ответить
Голова профспілки наркоторговців?
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05.07.2024 17:00 Ответить
Та ні, це ніби голова профспілки працівників МВС Дніпропетровської області, який викривав генералів у наркоторгівлі(постійно писав про них статті). Тому його затримання навіває на роздуми і зобов'язує розглядати дві версії:1. Займався збутом наркотиків; 2.Помста того генерала, якого з Дніпропетровської області перевели в Київ і який є другом чи кумом Кліменка.
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05.07.2024 22:37 Ответить
Якись бомжі в бомжхатах
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05.07.2024 17:06 Ответить
Да - не фонтан
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05.07.2024 17:10 Ответить
фігасє жиза помотала профспілкового діяча. Видно мало платять у профспілках, що довелось варити мєт барижити травою.
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05.07.2024 17:10 Ответить
На такі посади свої призначають своїх
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05.07.2024 17:13 Ответить
На фото якась петрушка,де там небезпечна речовина?
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05.07.2024 17:14 Ответить
Петрушка якраз і є небезпечна речовина.)
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05.07.2024 17:23 Ответить
це спайс. Почитайте в Інтернеті. Страшна річ.
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05.07.2024 17:38 Ответить
Не туди поставляв. На Банкову треба було. Тоді б не зачепив ніхто.
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05.07.2024 17:28 Ответить
а чому воно не на фронті?
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05.07.2024 17:32 Ответить
Військових б,ють за те що ломають їхній бізнес там усі вирощують мак контробандно переганяютьважкі наркотики бізнес прцвіта а ви воюйте поки ми бабла нарубаєм такі вгодовані що лопатою краще екскаватора ритимуть траншеї і підкопи до москви
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05.07.2024 17:50 Ответить
Навіть наркота зеленого кольору ---співпадвння ?
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05.07.2024 17:52 Ответить
Без стёба---а профсоюз какой отрасли? Кто знает? Реально ведь у нас профсоюзов нет и при совке не было. Настоящих, отраслевых, независимых. Тогда партия везде рулила, а потом и у нас особо при олигархате, профсоюзы невозможны по сути своей. Ведь базовые действия профсоюзов только социальные и экономические. такая туфтень это всё.
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05.07.2024 18:48 Ответить
перейшов дорогу ментам
от і пов'язали
-нічого особистого-просто бізнес
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05.07.2024 19:08 Ответить
Той ,хто купляє зєл*є і сам собі його штиркає -це "хвора людина"! Ну, як " каронавірус"..А той хто зєл*є продає -це злочинець...! Ну ,вони продають цей "зелений каронавірус"...Дива!Продавець злочинець, а покупець "хворий"...
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05.07.2024 19:28 Ответить
А раніше профспілки барижили пивом... "Піво отпускаєтся только члєнам профсоюза" (с) )))

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05.07.2024 19:29 Ответить
....без кришування нічого не відбувається...
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05.07.2024 22:39 Ответить
 
 