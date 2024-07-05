На Закарпатье глава профсоюзной организации занимался торговлей наркотиками, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Закарпатья задержала межрегиональную группу поставки и сбыта наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области заблокировали канал поставки наркотиков в регион. В ходе расследования удалось установить, что организатором схемы является 40-летний председатель одной из профсоюзных организаций, который в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину выехал из Днепропетровской области на постоянное место жительства в Закарпатье.

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Прибыв в регион злоумышленник продолжил поддерживать связи со своими сообщниками из Днепропетровщины. По инициативе 40-летнего фигуранта, вместе они наладили схему для поставки наркотоваров, которые в дальнейшем организатор сбывал жителям области.

Правоохранителям удалось установить, что для сокрытия преступления и оперативной доставки, фигуранты пользовались услугами одной из логистических компаний. В ходе документирования преступной деятельности оперативники зафиксировали около 10 таких трансферов.





Эксперты в своих выводах подтвердили, что вещество, которое поставляли наркоторговцу из Днепропетровской области, является особо опасным наркотическим средством. Также их противоправную деятельность подтверждают зафиксированные правоохранителями телефонные разговоры.

Организатора и двух сообщников, подозреваемых в налаживании межрегионального канала наркоторговли полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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Преступная деятельность злоумышленников прекращена. За содеянное им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению проводили оперативники криминальной полиции ГУНП в Закарпатской области и Управления по борьбе с наркопреступностью. Досудебное расследование осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений, под процессуальным руководством прокуратуры.







