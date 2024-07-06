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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 549 840 человек (+1260 за сутки), 8153 танка, 14 897 артсистем, 15 629 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 549 840 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 549 840 (+1260) человек,

– танков - 8153 (+11) единицы,

– боевых бронированных машин - 15 629 (+18) единиц,

– артиллерийских систем - 14 897 (+66) единиц,

– РСЗО - 1115 (+0) единиц,

– средств ПВО - 878 (+0) единиц,

– самолетов - 360 (+0) единиц,

– вертолетов - 326 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 809 (+58) единиц,

– крылатых ракет - 2351 (+9) единица,

– кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

– подводных лодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 20 053 (+76) единицы,

– специальной техники - 2479 (+6) единиц.

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) ликвидация (3693) уничтожение (7245)


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Топ комментарии
+16
Минув 3786 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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06.07.2024 09:12 Ответить
+9
Коли ж ці падли закінчаться?!
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06.07.2024 07:57 Ответить
+9
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06.07.2024 09:14 Ответить
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Авто ювілей, чумардоси переносяться на завтра, доречі авто з початку літа дві чисячі, все літо 23-го 1 770 од.
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06.07.2024 07:53 Ответить
"В Ростовской области фермеры нашли в поле брошенный вертолет. Очевидцы утверждают, что летательный аппарат совершил жесткую посадку после столкновения с дроном. О членах экипажа пока ничего не известно". Може, кацапів з'їли лангол'єри?
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06.07.2024 10:07 Ответить
А шоб цю гидоту сколопндри сжерли. Всіх. По вс'ому світу.
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06.07.2024 10:24 Ответить
Коли ж ці падли закінчаться?!
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06.07.2024 07:57 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2024 08:34 Ответить
завтра юбилей по мясу и через пару дней по арте... также скоро юбилей по дронам и маленький юбилей по спецтехнике
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06.07.2024 08:50 Ответить
надеюсьна круглую цифру по ПВО к осени (1000 шт)... если хотябы эскадрильяф-16 в июле прийдёт в Украину, то это будет НЕ проблема
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06.07.2024 08:54 Ответить
Не читай
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06.07.2024 10:12 Ответить
Серце крається?
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06.07.2024 11:15 Ответить
Эх, трафимушка - пойди ка на мордана - там патерь нету то
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06.07.2024 11:35 Ответить
зупиняють. якщо порівнювати що саме і в яких кількості і якості росіяни втрачали ще рік тому і сьогодні, то розумієш, що і зупиняють, і зупиняють таки нівроку.
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06.07.2024 09:11 Ответить
Минув 3786 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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06.07.2024 09:12 Ответить
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06.07.2024 09:14 Ответить
режим ***** і нквс був націлений на народи що були окуповані московією за останні століття, а чому а тому , що нквс вважає їх потенційною і майбутню загрозою для московіі , але зараз вони потихеньку вибиваються і прийдеться брати до рук зброю чистим московитам , феесбешникам і їм подібним...
але проуес не швидкий до розпаду московіі десь 29 років ще якщо все буде іти так як зараз і ніхто не вступить в бій на стороні України
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06.07.2024 09:26 Ответить
Допомога Україні від партнерів - це ї є ВСТУПИТИСЯ ЗА УКРАЇНУ.
Немає ніякого режиму - там ВСІ путіни
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06.07.2024 11:56 Ответить
"харошіє рускіє"
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06.07.2024 14:40 Ответить
 
 