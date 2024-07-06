Общие боевые потери РФ с начала войны - около 549 840 человек (+1260 за сутки), 8153 танка, 14 897 артсистем, 15 629 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 549 840 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 549 840 (+1260) человек,

– танков - 8153 (+11) единицы,

– боевых бронированных машин - 15 629 (+18) единиц,

– артиллерийских систем - 14 897 (+66) единиц,

– РСЗО - 1115 (+0) единиц,

– средств ПВО - 878 (+0) единиц,

– самолетов - 360 (+0) единиц,

– вертолетов - 326 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 809 (+58) единиц,

– крылатых ракет - 2351 (+9) единица,

– кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

– подводных лодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 20 053 (+76) единицы,

– специальной техники - 2479 (+6) единиц.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.