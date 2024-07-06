Общие боевые потери РФ с начала войны - около 549 840 человек (+1260 за сутки), 8153 танка, 14 897 артсистем, 15 629 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 549 840 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 549 840 (+1260) человек,
– танков - 8153 (+11) единицы,
– боевых бронированных машин - 15 629 (+18) единиц,
– артиллерийских систем - 14 897 (+66) единиц,
– РСЗО - 1115 (+0) единиц,
– средств ПВО - 878 (+0) единиц,
– самолетов - 360 (+0) единиц,
– вертолетов - 326 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 809 (+58) единиц,
– крылатых ракет - 2351 (+9) единица,
– кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
– подводных лодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 20 053 (+76) единицы,
– специальной техники - 2479 (+6) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
але проуес не швидкий до розпаду московіі десь 29 років ще якщо все буде іти так як зараз і ніхто не вступить в бій на стороні України
Немає ніякого режиму - там ВСІ путіни