Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и заявил, что Китай является ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне.. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин, считает Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, объясняя цель своего внезапного визита в Китай, информирует Цензор.НЕТ.

"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал Орбан.

Он также опубликовал фотографию, на которой зафиксирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпином.

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.