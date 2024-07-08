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Новости Фото Война
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Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и заявил, что Китай является ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне.. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин, считает Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, объясняя цель своего внезапного визита в Китай, информирует Цензор.НЕТ.

"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал Орбан.

Он также опубликовал фотографию, на которой зафиксирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также читайте: Орбан: Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров

Орбан та Сі

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпином.

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Китай (3045) Си Цзиньпин (301) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+9
так,допоміг розв,язати,підтримує,підігріває і збирається відіркати шмати від обох сторін.мерзенні плоскоморді тварюки!!
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08.07.2024 09:31 Ответить
+5
добре, що хоч назвав це війною, а не "кризою".
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08.07.2024 09:35 Ответить
+3
поїхала жаба по зуйні...
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08.07.2024 09:32 Ответить
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так,допоміг розв,язати,підтримує,підігріває і збирається відіркати шмати від обох сторін.мерзенні плоскоморді тварюки!!
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08.07.2024 09:31 Ответить
поїхала жаба по зуйні...
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08.07.2024 09:32 Ответить
файний прум'єр-мін'єска, бачу, що нарідний приклад заразний для сусідів...
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08.07.2024 09:33 Ответить
"Китай - ключова сила для досягнення миру в російсько-українській війні" - лизнув. Зараховано.
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08.07.2024 09:33 Ответить
добре, що хоч назвав це війною, а не "кризою".
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08.07.2024 09:35 Ответить
танцювала риба з раком 2
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08.07.2024 09:35 Ответить
Агент, завербований ФСБшниками обмилка, виконує його завдання…
Стара історія, як і з козирьом в Україні!! Сівкович з деркачами і льовочкіними, теж усіляко гадять Україні, Кучма з піскуном, можуть підтвердити!
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08.07.2024 09:35 Ответить
Значить Орбан вже отримав від Сі гроші.
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08.07.2024 09:35 Ответить
От х-ла.
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08.07.2024 11:02 Ответить
Ну, по-перше, китай - вже давно не сила. Нема чого йому лізти в західний світ. Місце китаю - біля північної Кореї, захищати її від капіталізму.
По-друге, орбана пора гнати з європолітики - занадто багато бере на себе. Ні ЄС, ні мадяри його не уповноважували ні на що.
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08.07.2024 09:36 Ответить
Так його вроді ж ****** вибрали, нє? Мадярщина вся зараз з *******
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08.07.2024 09:41 Ответить
вєнгєрская чіхуахуа прєдана смотріт в глаза сваєво хазяіна радасна віляя прі етам хвастом...
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08.07.2024 09:38 Ответить
Зараз Орбан усім рознесе маляви, потім "потужний мирний саміт"вже за участю паРаші і Заходу з Китаєм і фсьо. Чи встигнуть до виборів у США, щоб дід заявив, що він "закінчив війну", як і "зупинив путіна" - оце питання. Часу замало.
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08.07.2024 09:40 Ответить
Він уже це заявляє що зупинив ху..ла, в останньому інтерв'ю що відбулось після дебатів...
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08.07.2024 09:48 Ответить
Мене така заява неприємно здивувала. Вважаючи на те, що ***** зупиняють зараз українці своїми життями,а США морозили допомогу півроку, через що кацапи нам енергетику в нуль вибили. Дід або цинік, або в маразмі.
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08.07.2024 10:16 Ответить
Просто політика... нічого особистого, хоче представити виборцям як велику перемогу свою політику неескалації....

що говорить про багато що... якщо деми виграють вибори.... то їх політика буде такою ж як у Трампа... і мабуть тягнули з допомогою щоб все почало надходити саме перед виборами як це не цинічно звучить... та і мабуть затримка ф16 також з цим зв'язана, основні вливання для електорату завжди робляться за 3-4 місяці до виборів інакше все забувається

а після більш чим ймовірно знову повернуться до політики не ескалації та тиску на Україну для сідання за стіл переговорів, якщо вже це не роблять, щоб встигнути до виборів зробити якусь видимість мирного діалогу... та представити це як перемогу
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08.07.2024 10:28 Ответить
Після саміту щє впровадження десяти пунктів формули миру, без яких "і фсьо" технічно неможливо:

1. Радіаційна та ядерна безпека.

2. Продовольча безпека.

3. Енергетична безпека.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі викрадених українських дітей).

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.

7. Повернення справедливості на міжнародному трибуналі.

8. Протидія екоциду.

9. Недопущення ескалації.

10. Тільки тут "і фсьо" (Фіксація закінчення війни).
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08.07.2024 10:16 Ответить
Китай може забезпечити перемогу України або росії, лише припинив постачати комусь з них компноенти для дронів.
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08.07.2024 09:40 Ответить
Дрони можна робити і без Китаю... більшість мікросхем там західних компаній, інші компоненти також можна купити на заході.... Чи ви про Ланцет який є ізраїльскою розробкою...
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08.07.2024 09:50 Ответить
Але і ми, і русня в основному використовуємо китайське.
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08.07.2024 09:51 Ответить
Тому що перетворились в сировинну країну за роки незалежності і в нас з орками однаковий корупційно-совковий стиль управління

При тих міліардах які ми витрачаємо на марафони, парки та дороги в зоні бойових дій... ми могли давно налагодити лінії їх виробництва десь в совкових підземках....

Китай до речі вже використовує АІ дрони для озброєння свого війська, які можуть взаємодіяти при виконанні бойових задач, та на них РЕБ не діє тому що вони автономні.... поки на щастя вони їх не поставляють оркам... А ми чогось дуже слабо працюємо в цьому напрямку...
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08.07.2024 10:05 Ответить
вже всі використовують дрони з AI, і рашисти і ЗСУ. Причому не просто для "озброєння своєго війська" а в реальних бойових умовах.
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08.07.2024 10:08 Ответить
Те що вони використовують поки примітивно, оператор виводить на ціль а дальше вже дрон йде сам, причому влучає де попало... але так вони працюють в цьому напрямку і мабуть просунуться в подальшому

китайці ж пішли набагато дальше, дрони самі вибирають оптимальні цілі для удару і точку удару в залежності від типу техніки... причому якщо довзоляє зв'язок вони ще й можуть роїтись і взаємодіяти розподіляючи цілі між собою
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08.07.2024 10:13 Ответить
Це в Китайській Правді написали, чи десь на полі бою використано було? На папері і я можу вам і "роїтись" намалювати, і "взаємодіяти, розподіляючи цілі між собою".

На ділі всі ці полігонні теоретизування на полі бою зазвичай йдуть коту під хвіст і 80% доводиться перероблювати.
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08.07.2024 10:24 Ответить
Технічно це не складно зробити для рівня розвитку китайської промисловості... просто треба вкласти гроші в навчання АІ... там просте розпізнавання та сегментація... а примітивне роїння доступно уже навіть в деяких цивільних дронах тому технологія не нова

Американська збройна компанія представляла це на виставці ще 2 роки назад тільки вони використовували ще складніше для мінідронів і в приміщеннях для знешкодження трористів... просто програму трохи відклали через те що при розпізнаванні цілі дрони вбивали при деяких умовах і макети цивільних та заручників

На заході це студенти університетів роблять в своїх магістерських роботах...
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08.07.2024 10:34 Ответить
ну це ж теж не так просто. припинення постачання лише призведе до здорожчення через поставки з третіх країн. та і самі компоненти ж не унікальні якісь. це хіба-що повне ембарго на експорт ніодимових магнітів спрацює. але ж не надовго.
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08.07.2024 09:56 Ответить
х-ло послало орбана падати в ноги сі, бо самому якось все-ж корона заважає. а тим часом осінтери нарахували на складах зберігання лише 3600 танчиків із них тільки 700 придатних до відновлення, а решта металоллом. так шо радянські запаси - все.
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08.07.2024 09:41 Ответить
Так вони 03 липня 2024 зустрічалися в Астані...
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08.07.2024 09:53 Ответить
Зрозуміло тепер, хто замовив циганочку мадярочку з виходом через москву в Пекін.
Не путін же - він може лиш клацнити високими підборами і кинутись виконувати ввідну задачу від Сі.
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08.07.2024 09:43 Ответить
Типовий ефект Данінга-Крюгера. Не думаю, що Орбану росія платить гроші. Орбан просто не розуміє, що таке війна. Відвезти його навіть не в Лиман, в Ізюм. Там вже майже не прилітає. В ті села, де не залишилося жодної цілої хати. Щоб подивився та прозрів. Весь той жах.
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08.07.2024 09:50 Ответить
Все він розуміє. Але задля куска Закарпаття, яке відійде Угорщині у разі поразки України, ця жаба матір продасть.
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08.07.2024 10:14 Ответить
А що він не так сказав, Китай це основний бенефіціар цієї війни... вона йому вигідна, поставками дешевих ресурсів від орків коли для нього відкриті всі ринки і його економіка стає позаконкуренцією.... десятки міліардів прибутків...
І це така проксі війна для нього із заходом...
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08.07.2024 09:56 Ответить
Заходом в даному випадку є Україна.
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08.07.2024 10:01 Ответить
бо росія, це проксі-маріонетка Китаю.
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08.07.2024 10:00 Ответить
Хвореньке на голову, а ноги лікує.
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08.07.2024 10:26 Ответить
Орбан намагається довести всім, і собі в першу чергу, що Угорщина не жебрак, півбюджета якого становлять подачки Брюселя, а лідор європейської дипломатії.
Результат такий собі, бо навіть мандрує це чудо коштом ЄС.
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08.07.2024 11:24 Ответить
 
 