Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и заявил, что Китай является ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне.. ФОТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин, считает Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.
Об этом Орбан написал в соцсети Х, объясняя цель своего внезапного визита в Китай, информирует Цензор.НЕТ.
"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал Орбан.
Он также опубликовал фотографию, на которой зафиксирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпином.
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Стара історія, як і з козирьом в Україні!! Сівкович з деркачами і льовочкіними, теж усіляко гадять Україні, Кучма з піскуном, можуть підтвердити!
По-друге, орбана пора гнати з європолітики - занадто багато бере на себе. Ні ЄС, ні мадяри його не уповноважували ні на що.
що говорить про багато що... якщо деми виграють вибори.... то їх політика буде такою ж як у Трампа... і мабуть тягнули з допомогою щоб все почало надходити саме перед виборами як це не цинічно звучить... та і мабуть затримка ф16 також з цим зв'язана, основні вливання для електорату завжди робляться за 3-4 місяці до виборів інакше все забувається
а після більш чим ймовірно знову повернуться до політики не ескалації та тиску на Україну для сідання за стіл переговорів, якщо вже це не роблять, щоб встигнути до виборів зробити якусь видимість мирного діалогу... та представити це як перемогу
1. Радіаційна та ядерна безпека.
2. Продовольча безпека.
3. Енергетична безпека.
4. Звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі викрадених українських дітей).
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
7. Повернення справедливості на міжнародному трибуналі.
8. Протидія екоциду.
9. Недопущення ескалації.
10. Тільки тут "і фсьо" (Фіксація закінчення війни).
При тих міліардах які ми витрачаємо на марафони, парки та дороги в зоні бойових дій... ми могли давно налагодити лінії їх виробництва десь в совкових підземках....
Китай до речі вже використовує АІ дрони для озброєння свого війська, які можуть взаємодіяти при виконанні бойових задач, та на них РЕБ не діє тому що вони автономні.... поки на щастя вони їх не поставляють оркам... А ми чогось дуже слабо працюємо в цьому напрямку...
китайці ж пішли набагато дальше, дрони самі вибирають оптимальні цілі для удару і точку удару в залежності від типу техніки... причому якщо довзоляє зв'язок вони ще й можуть роїтись і взаємодіяти розподіляючи цілі між собою
На ділі всі ці полігонні теоретизування на полі бою зазвичай йдуть коту під хвіст і 80% доводиться перероблювати.
Американська збройна компанія представляла це на виставці ще 2 роки назад тільки вони використовували ще складніше для мінідронів і в приміщеннях для знешкодження трористів... просто програму трохи відклали через те що при розпізнаванні цілі дрони вбивали при деяких умовах і макети цивільних та заручників
На заході це студенти університетів роблять в своїх магістерських роботах...
циганочкумадярочку з виходом через москву в Пекін.
Не путін же - він може лиш клацнити високими підборами і кинутись виконувати ввідну задачу від Сі.
І це така проксі війна для нього із заходом...
Результат такий собі, бо навіть мандрує це чудо коштом ЄС.