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Чешские активисты облили "кровью" посольство РФ в Праге после массированного удара по Украине. ВІДЕО+ФОТО

Чешские активисты в ответ на российский массированный обстрел Украины 8 июля облили посольство России в Праге имитирующей кровь красной жидкостью.

Как передает Цензор.НЕТвидео и фото акции обнародовали в соцсети Х.

Так, двое чешских активистов, мужчина и женщина, облили красной жидкостью, имитирующей кровь, российское посольство в Праге.

Судя по описанию под видео, жидкость, содержащаяся в двух ведрах, была кетчупом.

"Еще 10 кг кетчупа прилетело на представительство террористов", - говорится в сообщении.

После того, как активисты опорожнили ведра с жидкостью, к ним подошли правоохранители.

Посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю

Также читайте: В Париже прошла акция с призывом закрыть небо над Украиной

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждена СТО, на другой - многоэтажка. Известно об одном погибшем, ранены.

Автор: 

акция (2425) посольство РФ (452) Прага (109)


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Топ комментарии
+38
Чехам респект і уважуха!
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09.07.2024 10:58 Ответить
+15
Гарний паркан на мосту
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09.07.2024 11:09 Ответить
+14
Горіть у пеклі москалі 🤬🔥🔥🔥
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09.07.2024 11:23 Ответить
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Чехам респект і уважуха!
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09.07.2024 10:58 Ответить
саме цим, двом!
бо, навіть, той що знімав, засцяв бути поруч.
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09.07.2024 11:10 Ответить
це дитячий садок, а не респект і уважуха.
Вони мали б сбивати ракети разом з нами. Ось тоді був би і респект, і уважуха.
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09.07.2024 16:18 Ответить
Гарний паркан на мосту
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09.07.2024 11:09 Ответить
Я теж звернув на це увагу ...
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09.07.2024 11:14 Ответить
Це мабуть елемент троллінгу кацапів, що працюють у посольстві.
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09.07.2024 11:38 Ответить
так, і то не випадковість: спеціально перефарбували і перейменували на честь Героя Віталія Скакуна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)

А ще вулиці біля посольства перейменували:
- вулиця Українських Героїв
- площа Бориса Нємцова
- променада Ганни Політковської
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09.07.2024 14:03 Ответить
Треба було і г***ом ******.
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09.07.2024 11:09 Ответить
Говно на говне не заметно.
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09.07.2024 12:23 Ответить
Я вже писав , що після візиту орбаного рота будуть криваві обстріли. Це не співпадання , а цапська тактика. Таких мадярських піда..сів взагалі з їхніми процапськими поглядами нема чого впускати в Україну.Але маємо шо маємо , зеленого пластелинового президента і того хто їм крутить верте куди хоче.
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09.07.2024 11:09 Ответить
Ось так має бути в кожному європейському місті де є рашиські посольства ,рашисти мають бути ізгоями по всьому цивілізованому світі ,на жаль як українська діаспора так і переселенці не дуже активні.
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09.07.2024 11:18 Ответить
Для Параши все тільки починається, скільки буде продовжуватися агонія Кацапстану буде напряму залежати від Заходу.
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09.07.2024 11:20 Ответить
Було б добре взагалі закрати цей розплідник кацапської агентури.
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09.07.2024 11:23 Ответить
А лепше почати процесс націонализаціі усіх отелей у КАРЛОВИХ варах , куплених россіянами
ці цуки карлови вари і хефіз скупили повністю - одна кацапська мова
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09.07.2024 11:32 Ответить
"одна кацапська мова" - саме її кацапи й приперлись нібито "захищати" в Україні.
Потрібно звідусіль гнати кацапа, поки його там не стало забагато.
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09.07.2024 11:42 Ответить
Горіть у пеклі москалі 🤬🔥🔥🔥
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09.07.2024 11:23 Ответить
Героям Слава.....
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09.07.2024 11:24 Ответить
Дякуємо чехам
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09.07.2024 11:29 Ответить
І так зробити по всій Європі, та що там Європі, по всьому світу, навіть у "дружньому" кацапам Китаї.. кацапню від цього дуже сильно припече. на кожного кацапа, який за межами кацапії, наприклад, відпочиває у Тайланді, щоб показували скрізь пальцем і говорили - ось, пішов криваий м'ясник.
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09.07.2024 11:38 Ответить
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09.07.2024 11:54 Ответить
It takes courage, the two will be in ******* with the law on disturbing public order, damaging another's property and entering a criminal record... But it can be seen that the police do not beat them, which in Russia would mean a good fight with a baton and then an arrest in handcuffs. I don't have the balls for this, but sometimes I will send some amount - if my health and financial situation allows. (Google Translate)

Потрібна сміливість, двоє матимуть проблеми з законом про порушення громадського порядку, псування чужого майна та потрапляння в судимість... Але видно, що міліція їх не б'є, що в Росії означало б хорошу бійку кийком, а потім затримання в наручниках. У мене немає на це сил, але іноді надсилаю якусь суму - якщо дозволить мій стан здоров'я і фінансове становище. (Google Translate)
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09.07.2024 12:27 Ответить
Pavel, откуда цитата?
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09.07.2024 13:01 Ответить
Можна було,ще три роки тому депортувати усіх, росіян крім тих у кого є громадянство ЄС,заборонити в'їзд до ЄС, арештувати майно російських мільярдів.
Це було би значно краще за "хоробрі" флешмоби , що "рішуче засуджують " вбивства в Бучі,обстріли цивільних будинків тощо
Але ж гроші не хочеться втрачати,то курва маємо,що маємо
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09.07.2024 15:52 Ответить
Надіюсь пом'якшать їм звинувачення , чисто формально щось там випишуть ..
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09.07.2024 17:23 Ответить
 
 