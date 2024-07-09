Чешские активисты облили "кровью" посольство РФ в Праге после массированного удара по Украине. ВІДЕО+ФОТО
Чешские активисты в ответ на российский массированный обстрел Украины 8 июля облили посольство России в Праге имитирующей кровь красной жидкостью.
Как передает Цензор.НЕТ, видео и фото акции обнародовали в соцсети Х.
Так, двое чешских активистов, мужчина и женщина, облили красной жидкостью, имитирующей кровь, российское посольство в Праге.
Судя по описанию под видео, жидкость, содержащаяся в двух ведрах, была кетчупом.
"Еще 10 кг кетчупа прилетело на представительство террористов", - говорится в сообщении.
После того, как активисты опорожнили ведра с жидкостью, к ним подошли правоохранители.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждена СТО, на другой - многоэтажка. Известно об одном погибшем, ранены.
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бо, навіть, той що знімав, засцяв бути поруч.
Вони мали б сбивати ракети разом з нами. Ось тоді був би і респект, і уважуха.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)
А ще вулиці біля посольства перейменували:
- вулиця Українських Героїв
- площа Бориса Нємцова
- променада Ганни Політковської
ці цуки карлови вари і хефіз скупили повністю - одна кацапська мова
Потрібно звідусіль гнати кацапа, поки його там не стало забагато.
Потрібна сміливість, двоє матимуть проблеми з законом про порушення громадського порядку, псування чужого майна та потрапляння в судимість... Але видно, що міліція їх не б'є, що в Росії означало б хорошу бійку кийком, а потім затримання в наручниках. У мене немає на це сил, але іноді надсилаю якусь суму - якщо дозволить мій стан здоров'я і фінансове становище. (Google Translate)
Це було би значно краще за "хоробрі" флешмоби , що "рішуче засуджують " вбивства в Бучі,обстріли цивільних будинків тощо
Але ж гроші не хочеться втрачати,то курва маємо,що маємо