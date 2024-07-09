Чешские активисты облили "кровью" посольство РФ в Праге после массированного удара по Украине. ВІДЕО+ФОТО

Чешские активисты в ответ на российский массированный обстрел Украины 8 июля облили посольство России в Праге имитирующей кровь красной жидкостью.

Как передает Цензор.НЕТ, видео и фото акции обнародовали в соцсети Х.

Так, двое чешских активистов, мужчина и женщина, облили красной жидкостью, имитирующей кровь, российское посольство в Праге.

Судя по описанию под видео, жидкость, содержащаяся в двух ведрах, была кетчупом.

"Еще 10 кг кетчупа прилетело на представительство террористов", - говорится в сообщении.

После того, как активисты опорожнили ведра с жидкостью, к ним подошли правоохранители.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждена СТО, на другой - многоэтажка. Известно об одном погибшем, ранены.