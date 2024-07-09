Удар РФ по "Охматдету" 8 июля: 2 человека погибли, 32 ранены. Аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж
Аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на этой локации погибло 2 человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.
"Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев", - отметил он.
В целом, сообщил Клименко, по состоянию на 11:45 в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых - 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий09.07.2024 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль