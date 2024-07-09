Удар РФ по "Охматдету" 8 июля: 2 человека погибли, 32 ранены. Аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой локации погибло 2 человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

"Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев", - отметил он.

В целом, сообщил Клименко, по состоянию на 11:45 в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых - 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.

Также смотрите: Неизвестные привезли отравленную питьевую воду на место ракетного удара по "Охматдету": Полиция Киева проверяет информацию. ВIДЕО











