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Новости Фото Война
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РФ ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101: СБУ получила новые доказательства. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве крылатой ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии найден обломок двигателя ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Изъятие частей ракеты Х-101

Также СБУ на месте трагедии изъяла еще и другие части этой ракеты:

  • обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
  • обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
  • обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых мы официально публиковали вчера.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Также смотрите: Удар РФ по "Охматдету" 8 июля: 2 человека погибли, 32 ранены. Аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Другие доказательства военного преступления России

О прицельном ударе российских оккупантов по детской больнице свидетельствует и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов:

  1. Характер разрушений присущ именно для боевой части Х-101 (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущ именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.
  2. Пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101.
  3. Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов).
  4. Нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно ракетой Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Как отметил председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.

"Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - добавил он.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины никогда не простят террора и убийств мирных людей, - Сырский

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

Ранее СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены: 2 человека погибли, 32 раненых.

Автор: 

крылатые ракеты (889) ОХМАТДЕТ (244) ракеты (3618) СБУ (20053)


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Топ комментарии
+13
Завалите хоть одного лётчика, программиста ракет !!!
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09.07.2024 12:51 Ответить
+9
Може тому що дохєра ракет летіло?
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09.07.2024 12:58 Ответить
+6
чому так вийшло. що її не збили? ці ракети збивають й доволі успішно...
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09.07.2024 12:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Завалите хоть одного лётчика, программиста ракет !!!
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09.07.2024 12:51 Ответить
чому так вийшло. що її не збили? ці ракети збивають й доволі успішно...
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09.07.2024 12:56 Ответить
Може тому що дохєра ракет летіло?
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09.07.2024 12:58 Ответить
WSJ: українська ППО збиває лише 30% ракет, показник ефективності різко впав Силам протиповітряної оборони України за останній місяць удавалося збивати лише 30% ракет, запущених російськими військами, пише видання The Wall Street Journal.13 трав. 2024 р.
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09.07.2024 13:08 Ответить
Ракети тепер викидають теплові пастки,тому деякі ЗРК видно вже не справляються
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09.07.2024 14:13 Ответить
Збивають якщо є чим .
Київ прикриває батарея Петріот , а це від 4 то 8 ПУ по 4 ракети кожна . А на Київ одночасно летіли більше 30 кацапських ракет .
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09.07.2024 13:53 Ответить
зермаки, б***ь, де ппо?
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09.07.2024 12:56 Ответить
все ппо у них на даче и домах, вас же ********, а не их, путин своих не бомбит.
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09.07.2024 23:27 Ответить
Так ****** натикали в оон, у **.іще цими доказами?
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09.07.2024 12:56 Ответить
Х-101
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09.07.2024 13:04 Ответить
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09.07.2024 13:07 Ответить
Рашці пох - каже шо то була антиракета
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09.07.2024 13:08 Ответить
СБУ де наші ракети?
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09.07.2024 13:18 Ответить
Там де й ти! Де ухилянти ховаються? Отак і Захід ухиляється! Дають по краплі ППО та ракет! Ф-16 вже третій рік чекаємо... А наших взагалі нема! Ще при чучмі та ющенку все розпродали та виробництво завалили!
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09.07.2024 13:33 Ответить
Захід тебе шось винен?

Хочуть дають, хочуть ні
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09.07.2024 14:42 Ответить
Звісно винен!!! По Будапештському меморандуму ми роззброїлись в обмін на, як виявилось, пусті обіцянки!!!
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09.07.2024 14:55 Ответить
Всі тобі щось винні, і захід і ухилянти і емігранти і трупи в гробах. Тількі ті хто продававсь то наліво то направо зробивши з наймілітиризованішої країни Європи країну-мішень нічого нікому не винні.
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09.07.2024 15:18 Ответить
У себе в трусах пошукай.
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09.07.2024 13:46 Ответить
Шукав. ракет там немає, є "цукерка" для тебе.
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09.07.2024 14:21 Ответить
Видно,пан має не зовсім традиційну орієнтацію.
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09.07.2024 14:25 Ответить
"Вывсеврете, вашидоказательства фальшивка" - буте виріщати небензя в радбезі ООН.
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09.07.2024 13:45 Ответить
Червона кров; а діти - білі,

Лікарня рветься, мов папір…

Слова безплідні та безсилі,

Коли прокинувся Вампір.

.

Потрібні стріли, не промови,

Щоб стріть двоклювого орла.

Вампір чужої прагне крові,

Бо власна, п'яна, відмира.

.

Летять дитячі душі в вирій,

У Бога моляться за нас…

Коли у дім ввірвались звірі,

Найкраща зустріч - ATAKAMS.

.

І буде месть. Вже страшно Звірю,

Бо бачить: жде його петля.

Теперка скиглить: "Хочу миру",

Коли ракетами стріля.
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09.07.2024 14:10 Ответить
О! Здається то ті ракети що колись батальон Монако москалям списав
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09.07.2024 15:41 Ответить
..умыть кровью быдлонасекомышей болот мацковии! За Детей... Соболезнования родным погибших Великой Ukrainy...
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09.07.2024 16:47 Ответить
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09.07.2024 22:17 Ответить

Куратори УПЦ МП благословили удари по наших дітях. Скільки нам ще терпіти та миритись?
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09.07.2024 16:53 Ответить
Вочевидь ракета не влучила безпосередньо в будівлю, а впала десь поряд бо якщо інакше руйнування були б більші. Чому тоді ніде не публікують фото воронки від вибуху ракети?
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09.07.2024 17:30 Ответить
Тому що вона влучила у двоповерховий корпус й перетворила його на сміття.
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09.07.2024 23:36 Ответить
Россиян ничто не убедит. Они будут тупо твердить что пончиками по больнице бомбили. Или воздушными шариками. Маааксимум мыльными пузырями.
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09.07.2024 20:45 Ответить
 
 