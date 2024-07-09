РФ ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101: СБУ получила новые доказательства. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве крылатой ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии найден обломок двигателя ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Изъятие частей ракеты Х-101
Также СБУ на месте трагедии изъяла еще и другие части этой ракеты:
- обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
- обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
- среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
- обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
- обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых мы официально публиковали вчера.
Другие доказательства военного преступления России
О прицельном ударе российских оккупантов по детской больнице свидетельствует и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов:
- Характер разрушений присущ именно для боевой части Х-101 (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущ именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.
- Пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101.
- Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов).
- Нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно ракетой Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Как отметил председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.
"Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - добавил он.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Ранее СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены: 2 человека погибли, 32 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Київ прикриває батарея Петріот , а це від 4 то 8 ПУ по 4 ракети кожна . А на Київ одночасно летіли більше 30 кацапських ракет .
Хочуть дають, хочуть ні
Лікарня рветься, мов папір…
Слова безплідні та безсилі,
Коли прокинувся Вампір.
.
Потрібні стріли, не промови,
Щоб стріть двоклювого орла.
Вампір чужої прагне крові,
Бо власна, п'яна, відмира.
.
Летять дитячі душі в вирій,
У Бога моляться за нас…
Коли у дім ввірвались звірі,
Найкраща зустріч - ATAKAMS.
.
І буде месть. Вже страшно Звірю,
Бо бачить: жде його петля.
Теперка скиглить: "Хочу миру",
Коли ракетами стріля.
Куратори УПЦ МП благословили удари по наших дітях. Скільки нам ще терпіти та миритись?