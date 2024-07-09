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Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета. ФОТО

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.

Полегшений бронежилет проходить випробування

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки. Изделие также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки.

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полегшений бронежилет

После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ, сообщают в МО.

Также читайте: Минобороны начало испытания "плавучих бронежилетов" для нужд ВМС ВСУ. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9426) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+4
Це не бронежилет, а плитоноска. В бронежилеті вже в базі мають бути балістичні пакети в лямках( тут я їх не бачу)та балістична «майка» хоча б по 1а класу,яка частково захищає бічну частину від уламків, та підвищує шанси при пробої плити.А далі то вже докоплектовка: додатковий захист шиї, плечей стегон, напашник. РПС з балістичним захистом і т.д.
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09.07.2024 17:07 Ответить
+3
Заєдно й пришвидшить ротацію на "передку".
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09.07.2024 16:40 Ответить
+3
Отличная новость, и есть Десять комментов уже. Из них Положительный - один, от воевавшего солдата, остальное - зрадное лайно от диванных маларосов- спецназовцев.. До чего ж гавняный сегмент общества((
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09.07.2024 17:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Заєдно й пришвидшить ротацію на "передку".
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09.07.2024 16:40 Ответить
Головне дуже не модернизуйте, а то в недовзі пінопласт замість пластин будете запихувати.
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09.07.2024 16:40 Ответить
Ви спочатку читайте, а потім коментуйте!
Де ви бачили в тексті, що захист зроблений із сталі?
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09.07.2024 17:20 Ответить
А я і не пишу що зі сталі. Я коментую що у 2014 сталь брали 3 шведів , при чому увесь світ не дозволяв шведам продавати Україні цю сталь
ЦІКАВА РІЧ - кацапи командують світом завдяки своїм фсбєшним консервам і світ цього не бачить
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09.07.2024 18:36 Ответить
Треба їх випробувати виключно на тіх хто дозволе їх експлуатацію у Війську України.
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09.07.2024 16:43 Ответить
Ууу ... Який Ви сердитий !!
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09.07.2024 19:24 Ответить
МО засхематозить на бронепластинах?
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09.07.2024 16:44 Ответить
Авжеж Там же Тимошенко
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09.07.2024 16:48 Ответить
Але ж Ви якось пересуваєтесь ? У Вас така ж плитконоска ? Яка вага у підсумку ? А з боків щось є ?
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09.07.2024 19:31 Ответить
мабуть у кацапстких братух навчилися: всередину дощечки, а гешефт на карман!
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09.07.2024 16:50 Ответить
бачили расєйський захист ? Чи аби потриндіти ??
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09.07.2024 19:29 Ответить
Відповідь очевидна.
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09.07.2024 21:48 Ответить
Треба з картону робити. Спереду написати «незламно», а ззаду «потужно". Надіти на зеленського і його банду і відправити підорасівв наступ, відбивати те, що те, що вони проібали.
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09.07.2024 17:01 Ответить
Отличная новость, и есть Десять комментов уже. Из них Положительный - один, от воевавшего солдата, остальное - зрадное лайно от диванных маларосов- спецназовцев.. До чего ж гавняный сегмент общества((
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09.07.2024 17:05 Ответить
Вам там з Америк видніше. Дайте, будь-ласка, оцінку, цьому "бронежилету".
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09.07.2024 19:28 Ответить
Це не бронежилет, а плитоноска. В бронежилеті вже в базі мають бути балістичні пакети в лямках( тут я їх не бачу)та балістична «майка» хоча б по 1а класу,яка частково захищає бічну частину від уламків, та підвищує шанси при пробої плити.А далі то вже докоплектовка: додатковий захист шиї, плечей стегон, напашник. РПС з балістичним захистом і т.д.
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09.07.2024 17:07 Ответить
це називається, як "******** гроші на броніках" або "броніжелет для батальона Монако".
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09.07.2024 17:18 Ответить
кроме напашника после первого выхода остальное выбрасываем......никакие защиты ног, шеи.....максимально облегчить вес и быть мобильным
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09.07.2024 18:26 Ответить
Те що на фото не бронежилет, а плітоноска з сумкою-напашником. Його тільки в тилу можна носити, у якомусь у бомбосховищу, щоб віглядати поважно перед дітлохами і жінками. Хто на фронті його буде носити наражає себе на велику небезпеку.
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09.07.2024 17:16 Ответить
7,5/2=3,75 кг одна плита? носите сами..... у меня 5 класс 3.1 кг
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09.07.2024 18:24 Ответить
чиє виробництво, якщо не секрет ??
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09.07.2024 19:26 Ответить
 
 