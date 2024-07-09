Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета. ФОТО

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки. Изделие также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки.

Также смотрите: Сообщено о подозрении директору компании, продававшей военную амуницию, ввезенную под видом гумпомощи, - БЭБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ, сообщают в МО.

Также читайте: Минобороны начало испытания "плавучих бронежилетов" для нужд ВМС ВСУ. ФОТО