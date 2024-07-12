Россияне обстреляли Мирноград и Константиновку на Донетчине. Четыре человека погибли, еще девять ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеских обстрелов Донецкой области в течение дня 12 июля по меньшей мере четыре человека погибли, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражеские обстрелы второй день подряд попал Мирноград. В городе зафиксировано два попадания: возле админздания и возле остановки общественного транспорта. Известно о двух погибших и шести раненых.

Также под вражеским огнем оказалась Константиновка. Там зафиксировали попадание по территории предприятия. Погибли два человека, ранены еще трое.

Глава военной администрации призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться в безопасные места для сохранения жизни.

Он также показал фото последствий сегодняшних обстрелов россиянами Донетчины.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: авиаудары по Мирнограду и Лиману, обстрелы Райгородка и Сиверска, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж