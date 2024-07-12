РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 487 2

Россияне обстреляли Мирноград и Константиновку на Донетчине. Четыре человека погибли, еще девять ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеских обстрелов Донецкой области в течение дня 12 июля по меньшей мере четыре человека погибли, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражеские обстрелы второй день подряд попал Мирноград. В городе зафиксировано два попадания: возле админздания и возле остановки общественного транспорта. Известно о двух погибших и шести раненых.

Также под вражеским огнем оказалась Константиновка. Там зафиксировали попадание по территории предприятия. Погибли два человека, ранены еще трое.

Глава военной администрации призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться в безопасные места для сохранения жизни.

Он также показал фото последствий сегодняшних обстрелов россиянами Донетчины.

Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Четверо загиблих, дев’ятеро – поранені

Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Четверо загиблих, дев’ятеро – поранені

Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Четверо загиблих, дев’ятеро – поранені

Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Четверо загиблих, дев’ятеро – поранені

Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Четверо загиблих, дев’ятеро – поранені

Смотрите также: Сутки на Донетчине: авиаудары по Мирнограду и Лиману, обстрелы Райгородка и Сиверска, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29627) Донецкая область (10819)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мерзенні вилупки!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:23 Ответить
Жодного дня не проходить що б рашиська орда не вбивала мирних громадян ,а може пора давати відповідь по терористичних лднр ,
показать весь комментарий
12.07.2024 19:35 Ответить
 
 