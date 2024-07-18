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Около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов допущено к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства. Это решение принято в рамках мероприятий, осуществляемых с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в арсенал ВСУ вошли пистолеты иностранного производства от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство допущенных к эксплуатации пистолетов и пистолетов-пулеметов имеют калибр 9 мм, однако среди них есть также образцы с более мощным калибром 11,43 мм.

Пістолети в ЗСУ

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"Пистолеты-пулеметы отличаются своей легкостью, компактностью и эффективностью. Они, как правило, оснащены магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть конвертирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов. Этот образец также оборудован складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя. Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя", - добавили в Минобороны.

Пістолети в ЗСУ

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Справка

Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Минобороны (9453) пистолет (52)


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Топ комментарии
+5
Это беретта, если не ошибаюсь модель 94, Сиертельное оружие» смотрели?
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18.07.2024 18:41 Ответить
+3
так це Беретта армійська модель М9 цивільний аналог 82FS
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18.07.2024 18:43 Ответить
+3
Ви абсолютно праві, емблема чітко співпадає! Я вражений, у Вас шикарні знання (ну або грамотно Гуглом користуєтесь, що також дуже добре)! І таки так, зброя створена в 70ті роки минулого сторіччя, але це прям "новина" від МінОборони: допустили до використання те, що було створено в роки народження нашого генералітету (плюс-мінус)
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18.07.2024 18:44 Ответить
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Вра!
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18.07.2024 18:13 Ответить
На останньому фото ТТ? Чи я чогось не розумію? чи в 2024му році у нас все ще хтось виготовляє ручну вогнепальну зброю з рукояттю на гвинтах? Кобура модна, нова, а пістолет в ній явно середини 20го сторіччя (і то, якщо це не 1917 кацапської "переробки")
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18.07.2024 18:33 Ответить
Это беретта, если не ошибаюсь модель 94, Сиертельное оружие» смотрели?
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18.07.2024 18:41 Ответить
так це Беретта армійська модель М9 цивільний аналог 82FS
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18.07.2024 18:43 Ответить
sorry не 82 а 92FS (FS - fixed sights тобто нерегульовані гвинтом)
я з такого починав стріляти - чудова ергономіка але для спорта не підходить
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18.07.2024 18:59 Ответить
Ви абсолютно праві, емблема чітко співпадає! Я вражений, у Вас шикарні знання (ну або грамотно Гуглом користуєтесь, що також дуже добре)! І таки так, зброя створена в 70ті роки минулого сторіччя, але це прям "новина" від МінОборони: допустили до використання те, що було створено в роки народження нашого генералітету (плюс-мінус)
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18.07.2024 18:44 Ответить
Что дают, то и допускают. Беретта стоит на вооружении многих стран, и отнюдь не отсталых. Нам, после плевательницы Макарова, за счастье.
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18.07.2024 20:06 Ответить
Це точно не ТТ. У мене ТТ 1944 року випуску. Трохи довелось допиляти, щоб при подачі патронів не було утикання.
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18.07.2024 18:48 Ответить
Персонажа Мела Гибсона помните?
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18.07.2024 18:42 Ответить
Потужна зброя,хана Калібрам та Оніксам!!))
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18.07.2024 18:43 Ответить
Ракети треба, ракети. Пістолети-зброя ближнього бою для офіцерського складу була актульна в першу світову, 1914-тий рік.
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18.07.2024 18:49 Ответить
1. Стаття про що ? Показані тільки пістолети.

2. Насправді для армії бажана уніфікація по максимуму. І тут "зоопарк".
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18.07.2024 19:33 Ответить
Ну для цього можна було зі складів дістати ППС і ППШ
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19.07.2024 05:09 Ответить
 
 