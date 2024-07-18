Около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов допущено к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства. Это решение принято в рамках мероприятий, осуществляемых с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в арсенал ВСУ вошли пистолеты иностранного производства от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство допущенных к эксплуатации пистолетов и пистолетов-пулеметов имеют калибр 9 мм, однако среди них есть также образцы с более мощным калибром 11,43 мм.

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"Пистолеты-пулеметы отличаются своей легкостью, компактностью и эффективностью. Они, как правило, оснащены магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть конвертирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов. Этот образец также оборудован складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя. Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя", - добавили в Минобороны.

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Справка

Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.