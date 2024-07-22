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Более 20 образцов специальной легкой автомототехники допущены к эксплуатации в ВСУ с начала года, - Минобороны. ФОТО

С начала 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в перечень кодифицированных образцов входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы. В частности, среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы. Также для нужд подразделений сил обороны кодифицированы гидроциклы - транспорт для передвижения по воде.

Спеціальна легка автомототехніка в ЗСУ

Как отмечается, спектр применения таких транспортных средств на фронте довольно широк. Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки.

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Спеціальна легка автомототехніка в ЗСУ

Также смотрите: Около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов допущено к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Стоит заметить, что, например, в 2023 году арсенал сил обороны пополнили 7 образцов такого транспорта.

Справка

Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Автор: 

Минобороны (9327) техника (1736)


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Кацапы тоже так начинали, а потом были велосипеды, мотоциклы и самокаты
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22.07.2024 13:53 Ответить
 
 