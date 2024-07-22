На хищении государственных средств, выделенных на восстановление, разоблачен председатель поселкового совета на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку, которая наладила схему хищения почти 2,4 млн грн государственных средств, выделенных на ликвидацию последствий российских обстрелов. Схему хищения средств организовал председатель поселкового совета.

Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, председатель поселкового совета организовал схему хищения средств на восстановление жилого фонда нескольких населенных пунктов, привлекая руководителя коммунального предприятия, подконтрольную коммерческую структуру и инженера по технадзору.

Среди объектов, подвергшихся разрушениям, - 9-этажный жилой дом в одном населенном пункте и шесть частных домов - в другом. Стоимость работ по их восстановлению оценили в более чем 11 миллионов гривен. По решению поселкового совета, одно из местных коммунальных предприятий было определено на проведение восстановительно-строительных работ.

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В СБУ установили, что фигуранты в официальных документах указали ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов. В результате таких действий убытки достигли 1,4 млн гривен.

Кроме того, поселковый голова совместно с начальником коммунального предприятия оформили на работу 12 фиктивных работников, которым выплатили более 1 млн гривен "заработной платы".

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Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли материалы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.





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Сообщено о подозрении четырем фигурантам дела в составе организованной преступной группировки - председателю поселкового совета, руководителю коммунального предприятия, подрядчику и инженеру по техническому надзору. В зависимости от участия и роли в преступной схеме их действия квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме.