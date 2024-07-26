Перекрыт канал ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов производства РФ и Беларуси, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Волыни ликвидирован канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, схему ввоза фальсификата через Польшу и дальнейшего сбыта наладил волынянин с сообщниками. Реализовывались поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах.

Во время проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в сумме более 2 млн грн, черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств.

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Сообщается, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту приобретения, перевозки, пересылки, хранения с целью сбыта и сбыта фальсифицированных лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-1 УК Украины).

Сейчас назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности.

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