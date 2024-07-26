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Перекрыт канал ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов производства РФ и Беларуси, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Волыни ликвидирован канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, схему ввоза фальсификата через Польшу и дальнейшего сбыта наладил волынянин с сообщниками. Реализовывались поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах.

Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів

Во время проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в сумме более 2 млн грн, черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств.

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Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів

Сообщается, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту приобретения, перевозки, пересылки, хранения с целью сбыта и сбыта фальсифицированных лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-1 УК Украины).

Сейчас назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности.

Также смотрите: Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів
Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів
Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів
Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів

Автор: 

лекарства (1223) фальсификат (373) Офис Генпрокурора (2465)


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26.07.2024 14:26 Ответить
Дуже позитивна новина для наших громадян ,
які купували кацапське і білоруське фальшиве лайно 😡
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26.07.2024 14:27 Ответить
Цікаво друге, це триває не перше десятиліття, чому за такі злочини не введені довічні терміни ?
Скільки людей померло, хто відповість ?
Я вважаю що рашка, і бульбаші можуть сприяти таким діям злочинців.... нас вбивають різними методами, , а органи що мали б з тим боротися, іноді цьому також сприяють....
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26.07.2024 15:14 Ответить
Хто взагалі ще може продовжувати купувати ці ,,ліки"?!!!
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26.07.2024 15:01 Ответить
Ви , не дай Боже, стикалися, чи маєте уявлення про що пишите ?
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26.07.2024 15:15 Ответить
Посадити з конфіскацією майна у всієї родини.
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26.07.2024 16:07 Ответить
 
 