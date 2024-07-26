Перекрыт канал ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов производства РФ и Беларуси, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волыни ликвидирован канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, схему ввоза фальсификата через Польшу и дальнейшего сбыта наладил волынянин с сообщниками. Реализовывались поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах.
Во время проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в сумме более 2 млн грн, черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств.
Сообщается, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту приобретения, перевозки, пересылки, хранения с целью сбыта и сбыта фальсифицированных лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-1 УК Украины).
Сейчас назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности.
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які купували кацапське і білоруське фальшиве лайно 😡
Скільки людей померло, хто відповість ?
Я вважаю що рашка, і бульбаші можуть сприяти таким діям злочинців.... нас вбивають різними методами, , а органи що мали б з тим боротися, іноді цьому також сприяють....