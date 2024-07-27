"Киев и дальше будет помогать защитникам", - Кличко передал от громады столицы и благотворителей 500 дронов и РЭБов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских защитников на фронте и передал крайне необходимое оборудование - почти 500 дронов различных типов, системы РЭБ и другое оснащение.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

"Вновь посетил наших бойцов на фронте. На Харьковском направлении и на Донбассе. Сегодня, когда ситуация на передовой очень сложная, нашим защитникам особенно нужна и помощь, и поддержка. Посетил 4 бригады. От громады столицы 28-й отдельной механизированной бригаде привез и передал 50 дронов Mavic. 5-й отдельной штурмовой киевской бригаде – всего 250 БПЛА (и Mavic, и fpv-10), а также несколько систем РЕБ. 75 птичек Mavic будут помогать теперь бойцам 63-й отдельной механизированной бригады", – сообщил Кличко.

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Также из оснащения, которое закупили не за бюджетные средства, Кличко передал в качестве благотворительной помощи 50 fpv-10 и систему РЭБ 28-й бригаде. И батальону "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ - 50 таких же fpv и РЭБ.

"Ситуация на фронте горячая. Общались под обстрелами и взрывами. Но наши бойцы держатся и полны решимости защищать украинскую землю. Киев и в дальнейшем будет помогать защитникам. Слава Украине, слава ее Героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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Как сообщалось ранее, Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 млрд грн.