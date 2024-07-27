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"Киев и дальше будет помогать защитникам", - Кличко передал от громады столицы и благотворителей 500 дронов и РЭБов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских защитников на фронте и передал крайне необходимое оборудование - почти 500 дронов различных типов, системы РЭБ и другое оснащение.

Мер Києва Віталій Кличко привіз дрони українським воїнам

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

"Вновь посетил наших бойцов на фронте. На Харьковском направлении и на Донбассе. Сегодня, когда ситуация на передовой очень сложная, нашим защитникам особенно нужна и помощь, и поддержка. Посетил 4 бригады. От громады столицы 28-й отдельной механизированной бригаде привез и передал 50 дронов Mavic. 5-й отдельной штурмовой киевской бригаде – всего 250 БПЛА (и Mavic, и fpv-10), а также несколько систем РЕБ. 75 птичек Mavic будут помогать теперь бойцам 63-й отдельной механизированной бригады", – сообщил Кличко.

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Дрони від Кличка для воїнів

Также из оснащения, которое закупили не за бюджетные средства, Кличко передал в качестве благотворительной помощи 50 fpv-10 и систему РЭБ 28-й бригаде. И батальону "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ - 50 таких же fpv и РЭБ.

"Ситуация на фронте горячая. Общались под обстрелами и взрывами. Но наши бойцы держатся и полны решимости защищать украинскую землю. Киев и в дальнейшем будет помогать защитникам. Слава Украине, слава ее Героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських воїнів на фронті

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Как сообщалось ранее, Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 млрд грн.

Автор: 

Кличко Виталий (4640) помощь (7798) дроны (3908)


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Топ комментарии
+21
Віталій тримайся! Кияни тебе підтримують!

Не віддамо Київ зеленій плісняві!
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27.07.2024 20:11
+11
Їрмакака спить та бачить на посаді МЕРА блохера стерненка - пАтужного менеджера по розпилу бюджету...
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27.07.2024 20:07
+11
Походу у Пороха і Кличка одна развлєкуха - дістати зеленого до наркоманських печінок ))))))

Дякую, зе! погано спати знову буде))
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27.07.2024 20:29
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Їрмакака спить та бачить на посаді МЕРА блохера стерненка - пАтужного менеджера по розпилу бюджету...
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27.07.2024 20:07 Ответить
Віталій тримайся! Кияни тебе підтримують!

Не віддамо Київ зеленій плісняві!
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27.07.2024 20:11 Ответить
Но пасаран🤢🤡🎪💩😈‼️
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27.07.2024 20:23 Ответить
Який же він молодець!!
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27.07.2024 20:25 Ответить
Не давно видел видео, где ермаковский пропагандон Петров рассказывал что в Киеве нужен новый мэр... И это должен быть Стерненко)
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27.07.2024 20:29 Ответить
Отак взяв і попалив контору блохастий антимайданівець Петров. 🙂
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27.07.2024 21:39 Ответить
Походу у Пороха і Кличка одна развлєкуха - дістати зеленого до наркоманських печінок ))))))

Дякую, зе! погано спати знову буде))
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27.07.2024 20:29 Ответить
Щиро дякуємо меру столиці , Віталію за постійну допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.07.2024 21:29 Ответить
Залужний за пару тижнів на посаді посла зробив більше, ніж зелені нікчеми Венедиктова, Таран і порно-послиця з Кривого Рогу за роки.

"Ці авто - чиїсь врятовані життя":

Залужний повідомив про відправку в Україну 50 машин від британських благодійників.
25 липня, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний спільно з лондонською мерією відправив в Україну конвой із 50 машин від британських благодійників."
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27.07.2024 22:12 Ответить
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27.07.2024 22:15 Ответить
Допомагатиме захисникам і не заважатиме УПЦ(фсб)? Або одне, або інше. Біполярник.
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27.07.2024 22:28 Ответить
А в Киеве все "стабильно"...
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28.07.2024 01:06 Ответить
Дякую
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28.07.2024 02:12 Ответить
Опрокинул вместе с Кушниром с Киевгорстроя всех инвесторов и военных в том числе, а теперь пиарится на дронах...
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28.07.2024 13:29 Ответить
 
 