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Российский оппозиционер Пономарев об атаке "Шахедов" на его дом: Рвануло сильно, прямо перед порогом, в меня полетела куча осколков. ФОТОрепортаж

Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что две ночи подряд, 31 июля и 1 августа, его дом на Киевщине пытались атаковать российские ударные дроны. В результате атаки он получил ранения.

Об этом Пономарев рассказал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Меня давно пытается достать российская власть. Одно (явно несистемное) покушение было еще в 2016 году, его пытался неудачно осуществить чеченский киллер, которого потом недозастрелила Амина Окуева. Три - более серьезных - было после февраля 2022 года за наши силовые акции. Они не вышли, но привели к тому, что у меня очень серьезная охрана в разных странах. Кто видел - тот знает. Подобраться к моему киевскому дому из-за этого крайне сложно.

Так что враг решил пойти нестандартным путем.

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Вчера, 31.07 - я еще поерничал на странице фб - проснулся часа в 3 ночи, потому что началась канонада ПВО против дронов. В 3-15 был громкий взрыв, один из дронов (по звуку было ясно, что это Шахед-136, он же Герань-2, несущий 40 кг взрывчатки) прямо напротив дома упал в воду. Куда он летел - непонятно. А ближе к 4 часам утра подряд два дрона, шедших с северо-восточного направления, также были подбиты, упали и взорвались (один на земле, другой сдетонировал о крону деревьев) один в 50м, другой примерно в 100м от дома. От них был уже довольно серьезный ущерб - несколько окон выбило.

Росія атакувала Шахедами будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Росія атакувала Шахедами будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Росія атакувала Шахедами будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Росія атакувала Шахедами будинок опозиціонера Іллі Пономарьова

У меня с моей охраной были смешанные чувства. С одной стороны, в персональную атаку не верилось, и было вполне разумное объяснение происходившему - целая группа дронов вполне могла быть запущена по одной цели, их ПВО могла сбить примерно в одинаковой точке над нашим домом, ну они и упали в одном месте. Смущало, конечно, что аж три и все в одном, это очень не типично - но не исключено. Так что оценили ущерб, заказали новые окна и поехали на работу.

Російські Шахеди, які атакували будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Російські Шахеди, які атакували будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Російські Шахеди, які атакували будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Російські Шахеди, які атакували будинок опозиціонера Іллі Пономарьова
Російські Шахеди, які атакували будинок опозиціонера Іллі Пономарьова

Однако сегодня ночью атака повторилась. Я вновь проснулся незадолго до взрыва – эта адская машинка же шумит, как неисправный мопед. Но на сей раз намного громче, с того же направления, что и вчера, и – главное отличие – по нему не било ПВО (потом оказалось, что воздушную тревогу отменили за несколько минут до того). Рванула эта штука очень сильно, прямо перед порогом дома, и в меня полетело куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь.

Ілля Пономарьов постраждав внаслідок атаки дронів РФ на його будинок
Ілля Пономарьов постраждав внаслідок атаки дронів РФ на його будинок

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Огромное спасибо врачам (я, конечно, восхищаюсь, как сейчас работает украинская медицина, особенно по военным травмам), они меня часа за два заштопали. Так что я сейчас выгляжу страшно, зло, сижу в офисе и успокаиваю всех друзей, что мне непрерывно звонят. Вы – лучшие!

В общем ощущаю себя немного Исмаилом Ханией наоборот. Вот только какая держава, такие у них и воздушные атаки. Хорошо, что мы в свое время не успели до ума довести ГЛОНАСС. Думаю, его погрешность меня и спасла. До смерти было не четыре шага, а буквально пять метров. Полиция измерила.

Місце падіння російського дрона біля будинку Іллі Пономарьова

Теперь наша задача – чтобы они об этом промахе пожалели. Усилия и по фронту, и по партизанам, и по санкциям не удвоим, а удесятерим. У меня еще ухо не пострадало, так что есть, куда стремиться. И да, кто там меня читает в Москве – я до конца войны на доме не буду, так что буду признателен, если вы его оставите в покое. Вы такую вкусную ежевику подорвали…

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Все спрашивают, чем помочь. Друзья, я скажу банально – в этой ситуации очень нужны деньги. Их можно послать на пейпел [email protected] с пометкой, что для Ильи. А если вам западло мне слать, я совершенно не обижусь, но попрошу послать Легиону "Свобода России". Им, если честно, еще нужнее. У них в тг-канале все реквизиты", - рассказал Пономарев.

Пономарьов про атаку Шахедів
Пономарьов про атаку Шахедів
Пономарьов про атаку Шахедів

Автор: 

покушение (1034) атака (374) Пономарев Илья (58) дроны (3909)


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Топ комментарии
+46
Навели тварини. Наші не чужі ! Скільки ж гнид українських ще бігає світом !
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01.08.2024 18:04
+37
мда...

найскорішого видужання пане Ілля !

і візьмть отой шматок, де написано "не браться" - дасть Бог засунете його в сраку буйлу як тому каддафі
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01.08.2024 18:04
+28
Тримайся Ілля ! Ми підтримаємо у разі чого !!!
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01.08.2024 18:06
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Погана новина, яка говорить про те, що у нас не сховаєшся і якщо захочуть - знайдуть будь-кого.
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01.08.2024 19:15 Ответить
Повезло что по глазам не попало.
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01.08.2024 19:16 Ответить
велич української нації Ірина Фаріон ... і свєточ комунізму, коли ще дівкою була
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01.08.2024 21:14 Ответить
як там погода у Криму?
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01.08.2024 21:35 Ответить
Провалюєш патріотів,як і фаріонша?
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01.08.2024 22:39 Ответить
вибачте. можна поцікавитись (я чесно підзабув), це не ви, коли умерова призначали міністром оборони писали коментарі на кшталт: "рустем-ага, віримо у вас, ви найкращий й т.д."?
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02.08.2024 17:06 Ответить
Красавец однако! Шрамы украшают мужчину! В натуре!
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01.08.2024 21:28 Ответить
Вибачте, а у чому опозиційність цього власника 3-поверховоко будинку на Київщині?
Він створив уряд у вигнанні?
Він організував спротив російській владі?

Що взагалі робить цей кацап в Україні? Ну, окрім скуповування нерухомості та забезпеченого всім життя.
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02.08.2024 01:17 Ответить
Щось дох.я цього "пономарьова" в новинах.
Зє-чморота не згадує про "Азов" та полонених, бо "неначасі" чи "російське ІПСО, наративи, пропаганда (обрати потрібне)"...
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02.08.2024 14:35 Ответить
А нх вiн потрiбен тута цей москалик Пономарьофф? 🤔
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02.08.2024 18:53 Ответить
потрібен вже хоча б тому, що він не ховається під кленовим листом та набором літер, з яким обізнані в бугалтерії ФСБ.
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02.08.2024 20:09 Ответить
Обмiняти цього москаля на наших полонених. А котедж в Конче-Заспi передати сиротам.
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02.08.2024 21:04 Ответить
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