Российский оппозиционер Пономарев об атаке "Шахедов" на его дом: Рвануло сильно, прямо перед порогом, в меня полетела куча осколков. ФОТОрепортаж

Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что две ночи подряд, 31 июля и 1 августа, его дом на Киевщине пытались атаковать российские ударные дроны. В результате атаки он получил ранения.

Об этом Пономарев рассказал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Меня давно пытается достать российская власть. Одно (явно несистемное) покушение было еще в 2016 году, его пытался неудачно осуществить чеченский киллер, которого потом недозастрелила Амина Окуева. Три - более серьезных - было после февраля 2022 года за наши силовые акции. Они не вышли, но привели к тому, что у меня очень серьезная охрана в разных странах. Кто видел - тот знает. Подобраться к моему киевскому дому из-за этого крайне сложно.

Так что враг решил пойти нестандартным путем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обломки "Шахеда" на Киевщине попали в дом российского оппозиционера Пономарева, - СМИ. ФОТОрепортаж

Вчера, 31.07 - я еще поерничал на странице фб - проснулся часа в 3 ночи, потому что началась канонада ПВО против дронов. В 3-15 был громкий взрыв, один из дронов (по звуку было ясно, что это Шахед-136, он же Герань-2, несущий 40 кг взрывчатки) прямо напротив дома упал в воду. Куда он летел - непонятно. А ближе к 4 часам утра подряд два дрона, шедших с северо-восточного направления, также были подбиты, упали и взорвались (один на земле, другой сдетонировал о крону деревьев) один в 50м, другой примерно в 100м от дома. От них был уже довольно серьезный ущерб - несколько окон выбило.









У меня с моей охраной были смешанные чувства. С одной стороны, в персональную атаку не верилось, и было вполне разумное объяснение происходившему - целая группа дронов вполне могла быть запущена по одной цели, их ПВО могла сбить примерно в одинаковой точке над нашим домом, ну они и упали в одном месте. Смущало, конечно, что аж три и все в одном, это очень не типично - но не исключено. Так что оценили ущерб, заказали новые окна и поехали на работу.











Однако сегодня ночью атака повторилась. Я вновь проснулся незадолго до взрыва – эта адская машинка же шумит, как неисправный мопед. Но на сей раз намного громче, с того же направления, что и вчера, и – главное отличие – по нему не било ПВО (потом оказалось, что воздушную тревогу отменили за несколько минут до того). Рванула эта штука очень сильно, прямо перед порогом дома, и в меня полетело куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск в РФ

Огромное спасибо врачам (я, конечно, восхищаюсь, как сейчас работает украинская медицина, особенно по военным травмам), они меня часа за два заштопали. Так что я сейчас выгляжу страшно, зло, сижу в офисе и успокаиваю всех друзей, что мне непрерывно звонят. Вы – лучшие!

В общем ощущаю себя немного Исмаилом Ханией наоборот. Вот только какая держава, такие у них и воздушные атаки. Хорошо, что мы в свое время не успели до ума довести ГЛОНАСС. Думаю, его погрешность меня и спасла. До смерти было не четыре шага, а буквально пять метров. Полиция измерила.

Теперь наша задача – чтобы они об этом промахе пожалели. Усилия и по фронту, и по партизанам, и по санкциям не удвоим, а удесятерим. У меня еще ухо не пострадало, так что есть, куда стремиться. И да, кто там меня читает в Москве – я до конца войны на доме не буду, так что буду признателен, если вы его оставите в покое. Вы такую вкусную ежевику подорвали…

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве презентовали центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который координирует экс-депутат Госдумы Пономарев

Все спрашивают, чем помочь. Друзья, я скажу банально – в этой ситуации очень нужны деньги. Их можно послать на пейпел [email protected] с пометкой, что для Ильи. А если вам западло мне слать, я совершенно не обижусь, но попрошу послать Легиону "Свобода России". Им, если честно, еще нужнее. У них в тг-канале все реквизиты", - рассказал Пономарев.





