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В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский". ФОТОрепортаж

В четверг, 1 августа, в Турции спустили на воду второй украинский корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212). Церемония спуска состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле.

Об этом пишет портал "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и Герой Украины Мустафа Джемилев.

У Туреччині спустили на воду другий український корвет

Фото с церемонии спуска на воду обнародовал новостной ресурс Clash Report.

У Туреччині спустили на воду другий український корвет

У Туреччині спустили на воду другий український корвет

Напомним, что это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. 2 октября 2022 года в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Контракт на строительство двух корветов Министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года. Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года.

На корвете будут установлены артиллерийская система калибра 76, крылатые противокорабельные ракеты, зенитно-ракетный комплекс MICA VL и другое вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявлял, что корвет "Гетман Иван Мазепа" войдет в состав украинского военного флота в 2024 году.

Смотрите также: Корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС Украины проходит ходовые испытания в Турции. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1465) корабль (2041) Турция (3379)


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Топ комментарии
+39
З огляду на положення кацапських корветів і крейсерів, нам він дуже потрібен, блд
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01.08.2024 20:38
+23
зато можна буде плигнути з борта "бомбочкою" в красних труселях

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01.08.2024 20:50
+19
а ще до того казали:

"якщо хочете розорити країну, побудуйте лінкор"

.
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01.08.2024 20:46
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З огляду на положення кацапських корветів і крейсерів, нам він дуже потрібен, блд
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01.08.2024 20:38 Ответить
Так будувати ці корвети почали ще до великої війни.. А так згоден
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01.08.2024 20:42 Ответить
а ще до того казали:

"якщо хочете розорити країну, побудуйте лінкор"

.
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01.08.2024 20:46 Ответить
але ж продати "лінкор" можна?
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01.08.2024 22:10 Ответить
вже один авіаносець китайцям продали дешевше аніж металобрухт із нього , пропонуєте і тут те саме зробити ? ((
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01.08.2024 23:37 Ответить
Ні, звичайно. Мова не про металолом. Це нові, ******* кораблі, їх можна продати за нормальну ціну. Нижчи я писав, що наші янелохи нормально не продадуть, получать відкати. Але навіть так сума там може бути пристойна. Але ж вони, зрозуміло, що не збираються це робити, інакше б уже була купа публікацій на цю тему.
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02.08.2024 00:05 Ответить
Ага, якщо вже почали робити дурницю, то потрібно закохатися по повній?
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01.08.2024 20:46 Ответить
Хз, це у юристів треба питати
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01.08.2024 21:06 Ответить
Контракт був підписаний до повномасштабної війни, а будівництво другого корвету розпочалося вже у 2023 році.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82)
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01.08.2024 21:03 Ответить
зелений ******** ніяк не може турків образити, йому дуже подобається усе турецьке (й китайське). тому навіть розореною й розгромленою країною, ми змушені будемо довго й нудно розплачуватися за бажання зебіліончика покрасуватися на капітанському місточку...
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01.08.2024 23:53 Ответить
До великої війни можна було будувати ударні ракетні комплекси, засоби ПВО,а це гроші на вітер, рішення будувати корвети, це роззброєння України перед початком війни.
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01.08.2024 21:23 Ответить
Будувати почали, після вказівки від козака до Єрмака. Мета- розбазарити військовий бюджет України, зупинивши фінансуванея ракетних програм і вбухавши мільярди на побудову консерв банок
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02.08.2024 00:08 Ответить
Я не розумію, чому їх (уже 2) не можна просто перепродати. У світі на кораблі такого класу великий попит. Нехай, візьмемо менше, ніж потратили, але все таки... Згоден команда зе, в такому разі, зможе мабуть непогано так наваритись, але все таки там значні кошти могли б отримати на війну.
Чому ми не можемо їх продати?
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01.08.2024 22:09 Ответить
І куди иого пристроіти? - такого красеня
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01.08.2024 20:43 Ответить
в княжестві Монако буде чудово виглядати

"Яхта ЗЄля-2"

бдл. ! курва !

.
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01.08.2024 20:47 Ответить
зато можна буде плигнути з борта "бомбочкою" в красних труселях

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01.08.2024 20:50 Ответить
Басейн добудувати ніяк??
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01.08.2024 21:18 Ответить
Возле Сагайдачного положить
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01.08.2024 21:25 Ответить
Хорошая новость, после войны будет патрулировать аденский залив ( хуситы, сомалийские пираты и прочие наусеканцы ).
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01.08.2024 20:45 Ответить
.. не заходячи в Чорне море

.
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01.08.2024 20:53 Ответить
Да, ибо может испортится, что военная тайна.
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01.08.2024 20:54 Ответить
Два млрд ми на це влупили? А тепер і 20% від вартості щорічно на утримання. А 155 і 152 другої калібра на фронті катьма
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01.08.2024 20:45 Ответить
Єдина причина по якій нам кацапи за два роки не потопили жодного корабля - у нас їх не було. Навіть якщо турки їх якимось дивом пропустять, до Одеси вони хер дійти встигнуть...
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01.08.2024 20:47 Ответить
а ніде !

якщо кацапи втекли з "лєгєндарного Севастополя", то тримати ці два корита нам ніде !!!
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01.08.2024 20:55 Ответить
Гетьман Сагайдачний самі підтопили в Миколаїв
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01.08.2024 21:23 Ответить
А якби дослухалися до попереджень західних розвідок, могли б відшвартувати його до Румунії, а так втратили і флагман і мрію. Залишилося лише в неті фотки дивитися.
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01.08.2024 21:34 Ответить
В них були інші плани, в народі вони дістали назву "оманські".
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01.08.2024 21:57 Ответить
СДК "Юрий Олефиренко"
ТЩ "Геническ"
патрульный катер "Славянск"
десантный катер типа "Кентавр" "Станислав"
вся азовская флотилия
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01.08.2024 21:43 Ответить
Одним з пунктів страти короля Англії Якова парламентом у середні віки була велика суднобудівна програма.
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01.08.2024 20:53 Ответить
наш король книжок не читав, він в КВН грався
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01.08.2024 20:56 Ответить
нуль і його 5,6 ефективних менеджерів,
вражають своєю здатністю витрачяти, щє не скомуниздені ними гроші,
з найбільшою ефективністю!
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01.08.2024 20:55 Ответить
Вот пусть он там и стоит. Целее будет
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01.08.2024 20:57 Ответить
може продати туарегам?
він ім там в пустелі більше потрібен, та і к бюджету додаток...
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01.08.2024 20:58 Ответить
Можна ловити скумбрiю
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01.08.2024 21:24 Ответить
По вісім?
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01.08.2024 22:01 Ответить
..у ******** реальних умовах корвет згодиться хіба для того, щоб підписати капітуляцію Московії..
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01.08.2024 20:58 Ответить
Якщо туди не будуть встановлені томагавки або якісь інші крилаті ракети великої дальності щоб можна було вдарити з середземного моря або десь тихого океану

то це просто проїдання військового бюджету та злочинна недбалість за яку треба відкривати кримінальне провадження.... тому що за ці гроші можна було купити або снаряди або дрони яких так нехватає і стільки б не гинуло військових...

Ну або балістичних ракет наробити по 1 млн...
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01.08.2024 21:00 Ответить
Банда з ОП відмила бабло. Пропоную продати, поки не втратили в ціні, і купити ракет, дронів і танків на виручені кошти
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01.08.2024 21:14 Ответить
У нас не має де їх тримати - всі порти напряму прострілюютьcя противокарабельним ракетами з Криму
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01.08.2024 21:19 Ответить
Нахера козе баян? Да еще когда козу тащат на бойню?
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01.08.2024 21:22 Ответить
Янелох, где ракеты Сапсан из-под асфальта? Про фрегаты после войны поговорим...
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01.08.2024 21:24 Ответить
А тим часом...

📍 Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки

⚔️ Ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів.

🚀За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які кацапи скидають на позиції Сил Оборони.

🏍 Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії оборони.

📍
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01.08.2024 21:31 Ответить
Выход теперь один. В состав миротворческих сил под эгидой ООН. Даже включая сборный экипаж. Хотя можно и продать. Или выменять на что более реальное на данный момент. Не стоило шум подымать.
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01.08.2024 21:33 Ответить
Ще один, икспьорд з Ютубу…
Давай бігом у мєнєнжери, на Банкову!! Там, тільки таких, збирають…
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01.08.2024 21:57 Ответить
Турки не мають права пропускати військові кораблі в Чорне море. Але! Два корвети можуть добряче відмудохати Калінінград...
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01.08.2024 22:03 Ответить
їх кацапи потоплять як тільки вийдуть у море та залишать територіальні води. Це просто супер дорога іграшка у руках клоуна, викинути 2 лярди баксів(певно кредитних коштів) на понти.
За ці гроші можна було ракетну програму доробити та 500 танків з баз зберігання відновити.
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01.08.2024 23:21 Ответить
Слышь---гортовой-воловой, тебя ведь уже не первый рах только за сегодня шпыняют по форуму, суёшь во что попало свой нос, знаток занюханый. Мененьжер, экспёрд! По воякам конечно не спец, но по тех местам гди ты свою срачку припрятал пришлось побывать---на судоверфи в Гданське в 1979г, на приёмке в составе перегонного экипажа автопарома пассажирского тх. ,,Дмитрий Шостакович,,. Наблюдали там одного местного электрика, Лёха его звали, профсоюзным делом он заведовал тогда. было это ещё тогда когда твои мамка с папкой ещё не знали куды чего тыкать чтоб дети были----ну или чтоб не было. Что было тоже кстати. Не ляскай---темы не зная. Сиди там тихо.
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03.08.2024 21:27 Ответить
Шановний, Українці, між собою, так не спілкуються, як прутін з кріпосними!!
А пана, щось, дуже попердолило і понесло, теліпайте отою єрундою!!
Будьте вихованим, пан же, не отой рашист з московії, маю сподівання ??
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03.08.2024 22:07 Ответить
Дык вятские мы, на хромках шпилим камаринского, на ложках тарахтим, щец хлебаем, тюрю затируху с сухариком того! Бражка да кашка! Хочешь подпеть ,,боже царя храни,,---поливай! Отака Энеида! Отдохни.
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04.08.2024 21:53 Ответить
Годі писати дурниці: у Чорному морі їх використовувати не будуть.
А от мати з чого влупити по танкеру чи нафтовій сведловині - це необхідність.
Ніхто за нас це робити не буде.
А хто контролюватиме чорний ринок московитської нафти ?
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01.08.2024 21:36 Ответить
Ти думаєш що весь флот параші замкнутий у ЧМ повір ці дорогі цяцьки зезідента без конвою натівських суден навіть з територіальних вод Туреччини не вийдуть.
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01.08.2024 23:26 Ответить
Зеленська на спуску корвета - поганий знак!
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01.08.2024 21:44 Ответить
Головне - щоб пляшка Шампанського розбилась.
Все інше - деталі.
На вечерю морожена скумбрія.
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01.08.2024 22:17 Ответить
Один вагітний, в оливі стоїть, ноги на зведе разом… видно, йому того…

Це не єрмак?
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01.08.2024 21:54 Ответить
Умєров
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02.08.2024 04:53 Ответить
А скумбрия каким боком, неужто шампусик разбить о борт? тОКА НА ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИСУТСТВИЕ КОГО-ЛИБО ИЗ ПЛЕЯДЫ БЕДОСИКОВ - ЧРЕВАТО.
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01.08.2024 21:58 Ответить
Она прямой потомок гетмана Выговского).
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01.08.2024 22:01 Ответить
Або крива... потомиця.
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02.08.2024 08:44 Ответить
Добре що флот заново народжується але скумбраленка по центру усю новину зпоганила.
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01.08.2024 22:08 Ответить
А Зеля, заказав авіаносець Зеленський чі подводний човен Єрмак, щоб сісти і с'є..аться)))
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01.08.2024 23:09 Ответить
А де будемо його застосовувати? В Чорному чи Азовському морі? Чи можливо краще перегнати на річку Інгулець в місто Кривий Ріг? Це ж скільки можн було виготовити дронів чи ракет "Сапсан", або "Нептун"?
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01.08.2024 23:32 Ответить
Це з серії велике крадівницьтво. Гарний подарунок для кацапів.
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02.08.2024 06:11 Ответить
З Вашим підходом і танки не потрібні, он їх скільки дронами спалили.І БМП туди ж Все працює в комплексі. Якщо вірити,що на корветах є протикорабельні ракети та ракети ППО, то це чудово. Завжди корвет можна і дронами, проти дронів доповнити. Тим паче що закладали корвети ще у 2021 році , коли ніхто і не передбачав такий розвиток дронів.
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02.08.2024 06:24 Ответить
Не передбачали, тому що такі ж тупорилі, як і ти. А скоріш за все просто деребанили воєнний бюджет за завданням кацапів
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02.08.2024 07:51 Ответить
Як не крути але до кінця війни Турція їх не випустить з мармурового моря... шкода що ними доплисти до бази в Мурманську неможливо по залпу з кожного корабля і було б вже набагато легше з носіями кр.
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02.08.2024 11:03 Ответить
Кацапи ці "лінкори" потоплять своїми морськими дронами, які вже у них є.
Ото буде розмахування труселями на "раша-ТВ"!
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03.08.2024 23:03 Ответить
 
 