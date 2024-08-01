В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский". ФОТОрепортаж
В четверг, 1 августа, в Турции спустили на воду второй украинский корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212). Церемония спуска состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле.
Об этом пишет портал "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и Герой Украины Мустафа Джемилев.
Фото с церемонии спуска на воду обнародовал новостной ресурс Clash Report.
Напомним, что это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. 2 октября 2022 года в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский.
Что предшествовало?
Контракт на строительство двух корветов Министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года. Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года.
На корвете будут установлены артиллерийская система калибра 76, крылатые противокорабельные ракеты, зенитно-ракетный комплекс MICA VL и другое вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявлял, что корвет "Гетман Иван Мазепа" войдет в состав украинского военного флота в 2024 году.
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"якщо хочете розорити країну, побудуйте лінкор"
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82)
Чому ми не можемо їх продати?
"Яхта ЗЄля-2"
бдл. ! курва !
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якщо кацапи втекли з "лєгєндарного Севастополя", то тримати ці два корита нам ніде !!!
ТЩ "Геническ"
патрульный катер "Славянск"
десантный катер типа "Кентавр" "Станислав"
вся азовская флотилия
вражають своєю здатністю витрачяти, щє не скомуниздені ними гроші,
з найбільшою ефективністю!
він ім там в пустелі більше потрібен, та і к бюджету додаток...
то це просто проїдання військового бюджету та злочинна недбалість за яку треба відкривати кримінальне провадження.... тому що за ці гроші можна було купити або снаряди або дрони яких так нехватає і стільки б не гинуло військових...
Ну або балістичних ракет наробити по 1 млн...
📍 Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки
⚔️ Ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів.
🚀За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які кацапи скидають на позиції Сил Оборони.
🏍 Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії оборони.
📍
Давай бігом у мєнєнжери, на Банкову!! Там, тільки таких, збирають…
За ці гроші можна було ракетну програму доробити та 500 танків з баз зберігання відновити.
А пана, щось, дуже попердолило і понесло, теліпайте отою єрундою!!
Будьте вихованим, пан же, не отой рашист з московії, маю сподівання ??
А от мати з чого влупити по танкеру чи нафтовій сведловині - це необхідність.
Ніхто за нас це робити не буде.
А хто контролюватиме чорний ринок московитської нафти ?
Все інше - деталі.
На вечерю морожена скумбрія.
Це не єрмак?
Ото буде розмахування труселями на "раша-ТВ"!