В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский". ФОТОрепортаж

В четверг, 1 августа, в Турции спустили на воду второй украинский корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212). Церемония спуска состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле.

Об этом пишет портал "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и Герой Украины Мустафа Джемилев.

Фото с церемонии спуска на воду обнародовал новостной ресурс Clash Report.

Напомним, что это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. 2 октября 2022 года в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Контракт на строительство двух корветов Министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года. Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года.

На корвете будут установлены артиллерийская система калибра 76, крылатые противокорабельные ракеты, зенитно-ракетный комплекс MICA VL и другое вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявлял, что корвет "Гетман Иван Мазепа" войдет в состав украинского военного флота в 2024 году.

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