Обманул военнослужащих и их родных на 600 тыс. грн: Киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве. ФОТО
Киевлянину, который через интернет продавал несуществующие товары для военных, сообщено о подозрении в мошенничестве.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подозреваемый в социальных сетях находил объявления жен военнослужащих, волонтеров, а также военных, которые искали где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карточку.
В дальнейшем, получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой отправлял покупателям в подтверждение того, что он действительно что-то отправил. В посылки вместо заказанных товаров он вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки. После отправки такой посылки псевдоволонтер переставал выходить на связь с покупателями.
Также сообщается, что мужчина выдавал себя за военнослужащего, который якобы находится в зоне боевых действий, и собирал деньги на ремонт автомобиля.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас установлено 19 потерпевших, которых псевдоволонтер обманул на 600 тыс. грн.
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