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Обманул военнослужащих и их родных на 600 тыс. грн: Киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве. ФОТО

Киевлянину, который через интернет продавал несуществующие товары для военных, сообщено о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемый в социальных сетях находил объявления жен военнослужащих, волонтеров, а также военных, которые искали где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карточку.

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В дальнейшем, получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой отправлял покупателям в подтверждение того, что он действительно что-то отправил. В посылки вместо заказанных товаров он вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки. После отправки такой посылки псевдоволонтер переставал выходить на связь с покупателями.

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Также сообщается, что мужчина выдавал себя за военнослужащего, который якобы находится в зоне боевых действий, и собирал деньги на ремонт автомобиля.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас установлено 19 потерпевших, которых псевдоволонтер обманул на 600 тыс. грн.

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Автор: 

мошенничество (1221) Офис Генпрокурора (2466)


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Ср#ка бородата!
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07.08.2024 15:42 Ответить
Щеб штрафбати для такої наволочі створити!!
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07.08.2024 15:44 Ответить
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07.08.2024 16:23 Ответить
не обтяжений інтелектом, дурив людей і на свою картку отримував гроші
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09.08.2024 11:29 Ответить
 
 