Из-за ДТП на Львовщине перекрыли дорогу Киев – Чоп, есть пострадавшие. ФОТО
Утром 12 августа во Львовской области из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли дорогу Киев – Чоп. В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса травмированы.
Об этом сообщила Национальная полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова) движение перекрыто полностью.
Введение ограничений связано с ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса.
"На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
alexey prus
показать весь комментарий12.08.2024 11:24 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль