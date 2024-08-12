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Из-за ДТП на Львовщине перекрыли дорогу Киев – Чоп, есть пострадавшие. ФОТО

Утром 12 августа во Львовской области из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли дорогу Киев – Чоп. В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса травмированы.

Об этом сообщила Национальная полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова) движение перекрыто полностью.

Введение ограничений связано с ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса.

"На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - говорится в сообщении.

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У Львівській області перекрили дорогу Київ-Чоп через ДТП
У Львівській області перекрили дорогу Київ-Чоп через ДТП

Автор: 

ДТП (7673) Львовская область (2903)


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і оце однополосне Київ-Чоп?? та тут повинно бути набагато ширше, а не ось це
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12.08.2024 11:24 Ответить
 
 