Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. ФОТО
Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.
Об этом сообщают Схемы, информирует Цензор.НЕТ.
На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта - в частности, разрушены несколько ангаров.
По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.
Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.
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На першому і третьому фото справа здається ще стоять Л-29 або Л-39 ... Якщо їх покрошило уламками то теж добре, здається з-за санкцій вони вже не можуть їх закупляти, значить складніше буде вчити нових літунів ))
Як-130 предназначен для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/L-39 L-39 и способен выполнять манёвры, характерные для истребителей четвёртого и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F пятого поколений. Репрограммирование системы управления позволяет готовить лётчиков не только для российских боевых самолётов, но и для самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО . В боевой модификации может использоваться как лёгкий ударный самолёт.
Як-130 - первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолёт, построенный в России после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130#cite_note-9 [9] .
Самолёты производятся на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Иркутском авиационном заводе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130#cite_note-nvo-10 [