Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. ФОТО

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Об этом сообщают Схемы, информирует Цензор.НЕТ.

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта - в частности, разрушены несколько ангаров.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

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