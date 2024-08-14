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Новости Фото Война
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Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. ФОТО

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Об этом сообщают Схемы, информирует Цензор.НЕТ.

Наслідки ударів по російському аеродрому Борисоглебськ

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта - в частности, разрушены несколько ангаров.

Наслідки ударів по російському аеродрому Борисоглебськ

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

Наслідки ударів по російському аеродрому Борисоглібськ

Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ и Сил обороны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ

Автор: 

россия (95515) аэродром (293)


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Топ комментарии
+25
Зовсім непогано! Молодці! Якби ще хтось не саботував ракетну програму з 19 року, було-б ще краще!
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14.08.2024 17:00
+7
ТЕЧ - це добре Поки не відновлять -будуть проблеми з обслуговуванням та ремонтом бортів
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14.08.2024 17:48
+6
Можем павтаріть!
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14.08.2024 17:06
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Зовсім непогано! Молодці! Якби ще хтось не саботував ракетну програму з 19 року, було-б ще краще!
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14.08.2024 17:00 Ответить
ТЕЧ - це добре Поки не відновлять -будуть проблеми з обслуговуванням та ремонтом бортів
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14.08.2024 17:48 Ответить
Можем павтаріть!
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14.08.2024 17:06 Ответить
Цитата: ...базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35. Джерело:
На першому і третьому фото справа здається ще стоять Л-29 або Л-39 ... Якщо їх покрошило уламками то теж добре, здається з-за санкцій вони вже не можуть їх закупляти, значить складніше буде вчити нових літунів ))
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14.08.2024 17:25 Ответить
Вони вже давно випускають у якості учбово-тренувального Як-130 Здається - навіть на експорт комусь продають
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14.08.2024 17:46 Ответить
Італійці здається купили ліцензію.
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14.08.2024 18:24 Ответить
Так він у них такий же аварійний - як і "Сухой Супер ДЖЕТ"
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14.08.2024 18:26 Ответить
ну щось таке було давненько....може не домовилия..віка пише, що в Алжир продавали
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14.08.2024 18:29 Ответить
Як-130 (по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодификации НАТО : Mitten - «Рукавица») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 учебно-боевой самолёт , разработанный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Alenia_Aermacchi Aermacchi (вышедшей из проекта на заключительном этапе разработки и создавшей свой самолет https://ru.wikipedia.org/wiki/Aermacchi_M-346 M-346 на основе полученной конструкторско-технической документации на планер; ОКБ Яковлева закончило создание Як-130 без партнёра).

Як-130 предназначен для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/L-39 L-39 и способен выполнять манёвры, характерные для истребителей четвёртого и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F пятого поколений. Репрограммирование системы управления позволяет готовить лётчиков не только для российских боевых самолётов, но и для самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО . В боевой модификации может использоваться как лёгкий ударный самолёт.

Як-130 - первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолёт, построенный в России после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130#cite_note-9 [9] .

Самолёты производятся на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Иркутском авиационном заводе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130#cite_note-nvo-10 [
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14.08.2024 18:28 Ответить
Є таке, але все одно файно ))
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14.08.2024 22:30 Ответить
Коротше нічого не знищено на цей раз.
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14.08.2024 17:54 Ответить
Ріллі?)))
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14.08.2024 19:45 Ответить
 
 