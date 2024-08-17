На границе задержан иностранец, приговоренный к 5 годам за незаконную переправку мужчин в Словакию. ФОТО

Пограничники задержали гражданина Словакии, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Мужчина пытался выехать в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники отдела "Великий Березный" совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда задержали в 300 метрах от госграницы гражданина Словакии, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу.

Движение неизвестного вблизи государственной границы зафиксировала система видеонаблюдения пограничников. Группа реагирования, которую выслали на поиски вероятного правонарушителя, обнаружила в лесу мужчину в камуфлированной одежде. Он не имел с собой никаких документов и уверял правоохранителей, что пошел в лес по грибы", - говорится в сообщении.

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Пограничники рассказали, что во время проверки установлено, что мужчина является 29-летним гражданином Словакии, которого в конце 2022 года уже задерживали украинские пограничники за незаконную переправку двух человек из Украины в Словакию. В отношении иностранца тогда открыли уголовное дело по ч.2 с.332 УКУ, а в марте этого года решением суда он был признан виновным в совершении указанного уголовного преступления. Переправщику присудили пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Как отмечается, во время задержания иностранец не выполнял законные требования правоохранителей, оказывал им сопротивление, поэтому в отношении него составили административно-процессуальные документы не только по ст.204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), ст.202 КУоАП ("Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда"), но и по ст.185-10 КУоАП ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы").

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Кроме того, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Соответствующее сообщение направили в адрес Управления СБУ в Закарпатской области. Правонарушителя поместили в спецпомещение отдела "Великий Березный".