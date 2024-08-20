Сутки на Харьковщине: Четверо мирных жителей пострадали из-за обстрелов. ФОТОрепортаж

За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил две ракеты Х-38, три КАБа, один FPV-дрон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром 20 августа враг нанес удар по Купянску-Узловому, сейчас уточняется информация о повреждениях и пострадавших.

Ночью россияне обстреляли пгт Боровую. В результате обстрела повреждены три частных жилых дома.

19 августа в 23:30 в результате вражеского обстрела Купянска пострадал 47-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

В Одноробовке Богодуховского района после российского обстрела горел жилой дом.

Около 17:00 враг ударил по Купянску, повреждены дом и автомобиль.

Россияне в течение 19 августа дважды ударили по Казачьей Лопани. В результате обстрелов горел камыш на площади 2 га, повреждены два дома. Пострадали мужчина и женщина в возрасте 54 лет.

Также разрушения и пожары в результате российских обстрелов зафиксированы в населенных пунктах Нижнее Соленое, Андреевка, Новоосиново.

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