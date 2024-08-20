РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5187 посетителей онлайн
Новости Фото
389 0

Сутки на Харьковщине: Четверо мирных жителей пострадали из-за обстрелов. ФОТОрепортаж

За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил две ракеты Х-38, три КАБа, один FPV-дрон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром 20 августа враг нанес удар по Купянску-Узловому, сейчас уточняется информация о повреждениях и пострадавших.

Ночью россияне обстреляли пгт Боровую. В результате обстрела повреждены три частных жилых дома.

19 августа в 23:30 в результате вражеского обстрела Купянска пострадал 47-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

В Одноробовке Богодуховского района после российского обстрела горел жилой дом.

Около 17:00 враг ударил по Купянску, повреждены дом и автомобиль.

Россияне в течение 19 августа дважды ударили по Казачьей Лопани. В результате обстрелов горел камыш на площади 2 га, повреждены два дома. Пострадали мужчина и женщина в возрасте 54 лет.

Также разрушения и пожары в результате российских обстрелов зафиксированы в населенных пунктах Нижнее Соленое, Андреевка, Новоосиново.

Читайте также: Оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Волчанске. В районе Глубокого враг проводит воздушную разведку, - ОТГ "Харків"

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 