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Российское Минобороны объявило о создании группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск", - росСМИ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сказал, что в армии РФ существует 3 новые группировки войск - "Белгород", "Брянск" и "Курск".

Об этом он рассказал на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Возглавил совет сам Белоусов. Кроме того, в него входят заместители министра, руководители регионов и представители Генштаба, в том числе, "командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск".

Они отвечают за "защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и других средств нападения".

Повідомлення міноборони РФ

Как сообщает российская служба "Радио Свобода", ранее отдельные группировки войск российской армии действовали только на территории Украины.
А отныне, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий будет руководить действиями армейских групп.

Читайте также: РФ перебросит дополнительные силы для защиты Брянской и Белгородской областей, - Минобороны России

Автор: 

армия РФ (19224) Брянск (115) Белгород (449) Курск (1097) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+33
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20.08.2024 19:22
+16
а чо не "1 Украинский фронт" например? Не можете павтарить? А чиво?
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20.08.2024 19:30
+13


Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.

Але щось пішло не так.

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20.08.2024 19:30
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20.08.2024 19:22 Ответить
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20.08.2024 19:39 Ответить


Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.

Але щось пішло не так.

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20.08.2024 19:30 Ответить
Або ще є таке на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vuo8kD5zF5I
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20.08.2024 19:31 Ответить
Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІтак кацапи ужо сворювали ужо 2023 р( був указ хла) будували споруди крали грошi
думка можуть повторити в друге ця iстота ше не крала сiкоко вкраде цей економiст чи буде + орёл воронеж ростов
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20.08.2024 23:27 Ответить
а чо не "1 Украинский фронт" например? Не можете павтарить? А чиво?
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20.08.2024 19:30 Ответить
Мiж собою воювати будуть, чи на Москву пiдуть?
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20.08.2024 19:34 Ответить
Між собою да, спиртяги метилової - і ...агонь
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20.08.2024 19:38 Ответить
а також групіровки "мацква".....
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20.08.2024 19:34 Ответить
ця групіровка на дні Чорного моря
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20.08.2024 19:42 Ответить
Ото дива: було - Західний військовий округ, а тепер - "Бєлгород", Брянск", "Курск"
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20.08.2024 19:41 Ответить
И секретную группировку "Чемоданчик"
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20.08.2024 19:54 Ответить
Апосся будет "ссысрань", "засрань" и "серов" де серут па падъездам. 🤣🤣🤣
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20.08.2024 19:59 Ответить
А ще -"Тула","Ростов" та "москвабад".
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20.08.2024 20:00 Ответить
Це і є відповідь наскільки швидко вони хочуть вибити наших з курщини.
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20.08.2024 20:29 Ответить
А він спочатку Воронезьким називався....
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20.08.2024 21:40 Ответить
Так, був Воронєжський фронт на Курской дугє

Можем павтаріть ? Уже ! 😂
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20.08.2024 22:02 Ответить
Головне, що кто не сво!
Які милі мордочки будуть у "мальчікаф", коли вони зрозуміють, що "нас абманулі, кінулі нас" і обіцяних доплат не буде.
На Курщині ж війни немає, тільки висока пожежна небезпека та дрони ті літають тудим-сюдим.
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20.08.2024 21:33 Ответить
Вибачте, для чого ця новина? Белоусів щось сказав, якісь три угрупування. Хочете сказати, що ЗСУ й до Брянська також підуть? То кажить, а не мекайте.
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20.08.2024 21:40 Ответить
А Воронеж где? Опять обижают?
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20.08.2024 21:43 Ответить
танунах))
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21.08.2024 00:13 Ответить
Еще одну группировку войск надо сдедать - "MH17
"
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21.08.2024 00:24 Ответить
а що сталось?
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21.08.2024 03:53 Ответить
Это управленческое решение наиболее ярко характеризует умственные и организационные способности тов. Белоусова: никогда ни чем не руководивший, не понимающий ничего в военном деле чиновник, создает некий совет (половина совета его подчиненные, сидящие с ним в соседних кабинетах - сходи, дебил, в соседний кабинет и посоветуйся), который, видимо, собирается вести свою собственную войну (там ведь только представители ГШ). При этом, орган планирования (штаб) тов. Белоусов создать не догадался.
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21.08.2024 05:11 Ответить
Страшно представить как выглядят группировки "Чукотка", "Камчатка", "Сахалин" за несколько километров от НАТО.
Там еще в 2015 году границу охранял российский манекен.
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21.08.2024 09:19 Ответить
 
 