Российское Минобороны объявило о создании группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск", - росСМИ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сказал, что в армии РФ существует 3 новые группировки войск - "Белгород", "Брянск" и "Курск".

Об этом он рассказал на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Возглавил совет сам Белоусов. Кроме того, в него входят заместители министра, руководители регионов и представители Генштаба, в том числе, "командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск".

Они отвечают за "защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и других средств нападения".

Как сообщает российская служба "Радио Свобода", ранее отдельные группировки войск российской армии действовали только на территории Украины.

А отныне, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий будет руководить действиями армейских групп.

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