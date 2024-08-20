Российское Минобороны объявило о создании группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск", - росСМИ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сказал, что в армии РФ существует 3 новые группировки войск - "Белгород", "Брянск" и "Курск".
Об этом он рассказал на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает Цензор.НЕТ.
Возглавил совет сам Белоусов. Кроме того, в него входят заместители министра, руководители регионов и представители Генштаба, в том числе, "командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск".
Они отвечают за "защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и других средств нападения".
Как сообщает российская служба "Радио Свобода", ранее отдельные группировки войск российской армии действовали только на территории Украины.
А отныне, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий будет руководить действиями армейских групп.
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Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.
Але щось пішло не так.
https://www.youtube.com/watch?v=vuo8kD5zF5I
думка можуть повторити в друге ця iстота ше не крала сiкоко вкраде цей економiст чи буде + орёл воронеж ростов
Можем павтаріть ? Уже ! 😂
Які милі мордочки будуть у "мальчікаф", коли вони зрозуміють, що "нас абманулі, кінулі нас" і обіцяних доплат не буде.
На Курщині ж війни немає, тільки висока пожежна небезпека та дрони ті літають тудим-сюдим.
"
Там еще в 2015 году границу охранял российский манекен.