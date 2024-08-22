Делегация Вселенского патриархата приехала в Украину: будут говорить о достижении единства в церковном вопросе. ФОТОрепортаж

После коммуникации представителей Офиса Президента Украины с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем в Украину 21 августа прибыла делегация Вселенского Патриархата.

Об этом сообщила ставропигия Вселенского Патриархата в Украине, передает Цензор.НЕТ.







В состав делегации вошли: архиепископ Виннипежский, митрополит УПЦ Канады Илларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Эпифаний Каменович.

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Приезд делегации в том же составе планировался еще в прошлом году, однако по непредсказуемым техническим причинам ее визит был отложен.





Делегация примет участие в празднованиях по случаю 33-летия Независимости Украины и встретится с представителями государственной власти и церковными деятелями. Отдельное внимание будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными и диалога для достижения единства в церковном вопросе.

21 августа, сразу по прибытии в Киев, члены делегации посетили Ставропигию Вселенского Патриархата в Украине — Андреевскую церковь, где отслужили короткий молебен за победу Украины, мужественный украинский народ и церковный мир в Украине.