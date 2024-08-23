Власть запретила борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", - Фонд Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

Власть заставила снять борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", которые ко Дню Независимости заказал Фонд Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот день для нас важно было подчеркнуть, что основы государственности и независимости - это Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Украина. Однако, такое наше поздравление понравилось не всем, и власть через давление на компании, которые печатали и размещали борды, через втягивание правоохранительных органов, заставила эти борды снять.

Нам трудно понять, что, в частности, Служба безопасности Украины имеет против "ЕС. НАТО. Украины". И трактовать это иначе, чем антигосударственную деятельность, сложно", - говорится в сообщении.





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Зрители канала "Прямой" в Киеве стали свидетелями, как борды с патриотическими лозунгами экстренно зарисовывают и сдирают. Так на улице Малевича группа рабочих спешно заклеивает лозунг и говорит: "Эти борды запретили".

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В Фонде Порошенко также напомнили о помощи украинской армии на более 5 млрд грн и отметили, что Фонд наполняется исключительно деньгами семьи Порошенко и за поздравительные борды заплатил в соответствии с заключенными соглашениями.