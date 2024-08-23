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Власть запретила борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", - Фонд Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

Власть заставила снять борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", которые ко Дню Независимости заказал Фонд Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

борди фонду Порошенка

"В этот день для нас важно было подчеркнуть, что основы государственности и независимости - это Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Украина. Однако, такое наше поздравление понравилось не всем, и власть через давление на компании, которые печатали и размещали борды, через втягивание правоохранительных органов, заставила эти борды снять.

Нам трудно понять, что, в частности, Служба безопасности Украины имеет против "ЕС. НАТО. Украины". И трактовать это иначе, чем антигосударственную деятельность, сложно", - говорится в сообщении.

зняття бордів фонду Порошенка
зняття бордів фонду Порошенка

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заборона бігбордів фонду порошенка

Зрители канала "Прямой" в Киеве стали свидетелями, как борды с патриотическими лозунгами экстренно зарисовывают и сдирают. Так на улице Малевича группа рабочих спешно заклеивает лозунг и говорит: "Эти борды запретили".

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В Фонде Порошенко также напомнили о помощи украинской армии на более 5 млрд грн и отметили, что Фонд наполняется исключительно деньгами семьи Порошенко и за поздравительные борды заплатил в соответствии с заключенными соглашениями.

порошенко

Автор: 

бигборды (196) День Независимости (1196) Порошенко Петр (19599) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+73
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23.08.2024 21:07
+69
Зате дозволять інші борди "ОМАН,ДУРМАН, КВАРТАЛ. МИРНИЙ ПЛАН"
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23.08.2024 21:04
+50
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23.08.2024 21:06
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Страница 2 из 2
Конкурентна боротьба за владу. Але ні першому, ні другому більше не бути президентом.
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23.08.2024 21:46 Ответить
тобі дермак більше імпонує? Або ще якого сцаря тобі треба? Той же ***** підійде?
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23.08.2024 21:47 Ответить
Жодних проблем: у українців просто талант обирати найгірший варіант з усіх можливих!
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23.08.2024 22:53 Ответить
Якось Кондратюк сказав, що символ українців не вишиванка, а граблі. Схоже, він має рацію, на жаль...
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23.08.2024 23:05 Ответить
я зрозумів-ти за *****.
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24.08.2024 08:43 Ответить
Dark rot Ze
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23.08.2024 21:46 Ответить
ти знаєш - схоже... А ти - уважний!
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23.08.2024 21:48 Ответить
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23.08.2024 21:48 Ответить
Початок епохи рабства..
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23.08.2024 21:52 Ответить
Плекаю надію що в Україні нарешті оберемо спражнього гетьмана і не серед рецидивістів,бариг,клоунів.
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23.08.2024 21:50 Ответить
І щоб обов'язково був на білій кобилі, бо інакше нє зачьот!
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23.08.2024 22:00 Ответить
Ну хоча б у білому пальті
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23.08.2024 23:06 Ответить
Чого ж ви такі тупі, що ведетесь тільки на картинки? Читайте, аналізуйте, думайте!
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23.08.2024 23:09 Ответить
Это называется политические репресии против будущего президента Украины
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23.08.2024 21:53 Ответить
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23.08.2024 21:54 Ответить
Мстиве зечмо
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23.08.2024 21:57 Ответить
Цікаво а хто ці заборони виконує ?
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23.08.2024 22:03 Ответить
Почалася вiйна бордiв. Не заздрю тепер пропi.орським зебордам. ЗЫ. не а внатуре, зебил - дурак. Я бы Армiя -Мова-Вiра воспринял бы как призыв государства к сплочению.
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23.08.2024 22:04 Ответить
Ось вона, диктатура, охлократія і махновщина в дії!!! Монбільшість скоро почне вмикати свій репесивний апарат. Це лише початок. В 1933 році, коли в Німеччині до влади прийшла НСДРП, спочатку заборонили опозиційні газети, потім зібрання, а потім почали тягнути до ГЕСТАПО. Все йде за методичкою 1932 року по Гебельсу!
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23.08.2024 22:08 Ответить
Так само щербате ждуга-швілі.
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23.08.2024 23:44 Ответить
Якщо уважно придивитись на поведінку зЕ, то можна чітко помітити манери того самого джуга-швілі. Лише не вистачає одного аксесуара - люльки для паління. І це правда. Крім того, хоча говорить без грузинського акценту, але інтонації, реплики, погляди, гримаси копіює у Кобе дуже влучно. Це говоить про те, що він потайки йому симпатизує і копіює вождя народів! Ну справді, артист комедійного жанру, але від цієї "комедії" незабаром заплаче вся Україна!
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24.08.2024 08:44 Ответить
П'ятниця, переддень свята, Порох тим часом розвозить військове обладнання на фронт.
https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Сьогодні Петро Порошенко у Покровську . Бо бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і в окремих бригадах та батальйонах закінчилися дрони та FPV-шки:
... ми підтримуємо ЗСУ і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шки та Мавіки передаємо ЗСУ справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
207 батальйону ТрО, який зараз вибиває ворога зі Сходу, і в лавах якого воює наш голова Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгій Цагареїшвілі передали дрони. Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
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23.08.2024 22:09 Ответить
Тож на Донеччину цього разу загалом передаємо:
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
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23.08.2024 22:10 Ответить
Вітаю з Донеччини! Щира подяка пану Президенту за допомогу ЗСУ. Бажаю здоров'я!
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23.08.2024 23:14 Ответить
https://www.facebook.com/mariupolez?comment_id=Y29tbWVudDo4MTc1MTIyOTMyNTc0MzExXzUxMzM3MTAwMTE1MjU3NQ%3D%3D&__cft__[0]=AZV-GWyOE0vgDgzPod6C7Wse569Z7XrBk9nTCRQG3veM-_XZMEa9MM_O5Gq444h_VeBMps5ut8Rp7lQZGiiza7-bfSYkg3gjAkUQZ2UAB49U_g4zIzfOc2tJLAUbFFRXQvxYlAFC8NXMDsxYE3EWNjPS&__tn__=R]-R Денис Носач

Він не зміг здати Україну в 22 році, бо завадила армія, створена Порошенком. Не зміг здати в Стамбулі, бо завадив Джонсонюк. Але спроб здати країну Зєля не полишає, тому ніякої армії, мови, віри та НАТО з ЄС
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23.08.2024 22:10 Ответить
Після кацапів прийдеться валити все зелене СБУ ще бидло прокуратуру ментовиублюдко
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23.08.2024 22:21 Ответить
A czego można było oczekiwać od podłego, drobnego Żyda.
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23.08.2024 22:22 Ответить
Це ще раз доводить що для влади все українське чуже ,хіба не Зеля з кварталом просували "русский мир" в Україні на замовлення ворога.
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23.08.2024 22:27 Ответить
https://t.me/dragonspech/7802 Дмитро Каленчук-Вовнянко, письменник, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ зауважує про (без)діяльність брудно-зелених, в т.ч. в сфері віри :

От дивіться. Це на фото за ссиллю - прихильники УПЦ МП, типу щойно забороненої Зеленським, за що його зараз вилизує ЗЕботва. Прихильники УПЦ МП влаштували хресний хід в Україні Зеленського де через війну, типу заборонені ходи і демонстрації.

Перешкоджання поліції не помічено. Роботи ТЦК - так само. Я ж казав, зелений закон про УПЦ нічого не забороняє. А влада буде оберігати роботу московських попів як тільки зможе. УПЦ МП тепер УПЦ ОП.
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23.08.2024 22:32 Ответить
https://t.me/dragonspech/7806 Дмитро Каленчук-Вовнянко https://t.me/dragonspech/7806 , письменник, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ. в 2022-му пілот БПЛА 72-бригади воював під Вугледаром :-

Дивовижна новина. До Дня Незалежності влада заходилася знімати борди Європейської Солідарності. От просто так - без пояснень. Так само як заблокували Прямий канал, П'ятий канал і Еспрессо - заблокували, але ніхто не може сказати хто наказав і за що.

Що поробиш? Сильно поперек горла владі стали гасла "Армія. Мова. Віра" та "ЄС. НАТО. Україна". Ще б пак. У нас же за версією ЗЕботви саме НАТО і ЄС винні в тому що найвпливовіший все ще не в'їхав у Москву на білому коні, з лейблом "Квартал-95" на дупі. А віра... ну певно колють очі згадки про віру преЗЕденту, який спершу кидається московських попів забороняти, а потім дає задню довжиною у дев'ять місяців.
Все зрозуміло. Зрозуміло й інше. Реальна підтримка ЄвроСолідарності наразі владу лякає. Тому й такі круті заходи. А всі байки про "антирейтинг" та "низьку підтримку Порошенка"... та якби справді було так - не боролися б з бордами.

Це - зізнання.
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23.08.2024 22:37 Ответить
Ви нє панімаєтє.
"Армія. Мова. Віра." раз'єднуют брацкіє нароти.
А "Пажрать. Пасрать. Паржать." - аб'єднуют 73% насєлєнія!
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23.08.2024 22:44 Ответить
У цьому випадку ..треба пітиція на сайті верховної зради ...за лозунги Пороха які є наші народні ,треба боротися публічно ...здійняти галас ,шоб ця падло зелена ,у ночі від страху вскакував !
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23.08.2024 22:48 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/11716 Вікторія Сюмар :
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації - чи з Армією, чи з Вірою, чи з українською мовою? Чи може з НАТО на бордах?
Але мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.

Але Україна - не росія. Тут так не спрацює; а рано чи пізно …
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23.08.2024 22:49 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/16003 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Цензура, заборона будь якої згадки про опозицію в ефірі марафону, блокування міжнародних відряджень Порошенка і членів нашої команди, а тепер й протидія бордової кампанії Фонду Порошенка.

Україна проходила таке 20 років тому, коли Ющенку блокували борди, ефіри і зустрічі, й 15 років тому в часи Януковича, який патологічно ненавидів опозицію.
Здавалося, після Революції Гідності подібне в Україні неможливе.
Але мурло диктатури явно проглядає за всіма цими істеричними вказівками зривати борди з інформацією про допомогу ЗСУ і чорними списками.

Гасло «Армія. Мова. Віра»- тепер під забороною?
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23.08.2024 22:53 Ответить
Хай тоді вішають гасла "Дурень, раяль, марафон".
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23.08.2024 22:56 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko/12796 Володимир Горковенко :

Борди про «Армію. Мову. Віру. Незалежність» знімають не лише у містах а й по трасах.
Ось тут, у Борисполі, по вулиці Київський Шлях 158, біля зупинки "Суворова", ще зранку борд був, а тепер немає (дивіться фото за ссиллю).
Здається, навіть за часів Януковича такого не було.
Тим часом, на словах у нас створюється міністерство єдності. Що?
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23.08.2024 22:57 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/29077 Олег Леусенко :
Інсайди повідомляють, що білборди "Незалежність, Армія, Мова, Віра" у Києві знищили через шантаж СБУ рекламістів повістками.
Якщо вони не заклеять борди фонду Порошенка - всі чоловіки РА підуть на фронт.
Окупаційний ЗЕрежим захист України перетворив у покарання!
Чому менти, охорона, СБУшники не на фронті?
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23.08.2024 23:04 Ответить
с Б/У знову мріє бути всеосяжним всестрашним нквд?
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23.08.2024 23:49 Ответить
Потужная потужность от самого затужного препотужного вождя Зе
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23.08.2024 23:26 Ответить
Зелені мародери в черговий раз обісцялися.
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23.08.2024 23:37 Ответить
В Україні іноді трапляється "ростов".
Тож Порошенка наразі треба берегти. Щоб було кому булаву перехопити .
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24.08.2024 00:02 Ответить
https://x.com/tZEinform



https://x.com/tZEinform

tZE inform



https://x.com/tZEinform

@tZEinform


https://x.com/tZEinform/status/1827100703732507095

Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. Шановний Петро Олексійович, якщо в фонді вашого імені є юристи - виженіть їх. Вони даремно їдять ваш хліб (з маслом і цукерками).
Борди знімає не влада, борди знімає організація з якою ви маєте юридично-правові відносини в вигляді договорів на розміщення реклами. Подайте на них в суд. Не слухайте їх скиглення "... ми маленькі нам наказали з жОПУ... І хай вони в суді пояснять хто їм давав накази ...
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24.08.2024 00:52 Ответить
С тех, кто это сделал, спросим после смены власти. Сядут усе.
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24.08.2024 01:08 Ответить
Просто посмотрите что для Украины сделал Порошенко и что сдел ...
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24.08.2024 01:52 Ответить
А питання незалежності у день незалежності можна підіймати?
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24.08.2024 07:48 Ответить
Гнила зелень боїться Пороха )))
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24.08.2024 03:58 Ответить
дрібну, недолугу, мстиву, закомплексовану людинку-недофюрера тупо бісять Українська Державність, Незалежність, Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО і, власне, сама Україна... ведь в СССР у внучкА НКВДшника осталось столько хорошего..
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24.08.2024 06:24 Ответить
Ну не можуть не зіпсувати таке свято зелені потвори!
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24.08.2024 07:46 Ответить
ці зелені довбойоби ***** тупі як сибірські валянки --- те що вони нищать борди ПОРОХА показує все гниле зелене вонюче лайно яке у них з вух вже вилазить --- хіба в здоровому глузді таке можна робити --- АРМІЯ МОВА ВІРА за це гинуть наші бійці а зелені тварюки зривають це гасло ---- КОЛИ ВЖЕ БУДУТЬ ВИБОРИ ???? щоб вичистити зелене лайно в УКРАІНІ
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24.08.2024 07:49 Ответить
ще й символ зеленої гидоти це на якій машині "газ" роблять цю погань. та ті робітники, що виконують цей наказ, не українці, а прислужники малого *****.
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24.08.2024 08:27 Ответить
Шашличник наказав, Педалік козирнув і виконав. Яка гидота. Зеленій шоблі не потрібні ні армія, ні мова. ні віра.
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24.08.2024 09:03 Ответить
Это какая-то очень мутная история.
Почему не вызвали полицию препятствовать уничтожению чужой собственности?
Что значит "запретили"???
Это вам что, Расия, млять?
На каком основании?
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24.08.2024 09:42 Ответить
так переодягнена поліція і знімала!
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24.08.2024 16:23 Ответить
Зелена байда, боїться даже надписів на тряпці!
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24.08.2024 16:20 Ответить
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