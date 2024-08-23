Власть запретила борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", - Фонд Порошенко. ВИДЕО+ФОТО
Власть заставила снять борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", которые ко Дню Независимости заказал Фонд Порошенко.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.
"В этот день для нас важно было подчеркнуть, что основы государственности и независимости - это Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Украина. Однако, такое наше поздравление понравилось не всем, и власть через давление на компании, которые печатали и размещали борды, через втягивание правоохранительных органов, заставила эти борды снять.
Нам трудно понять, что, в частности, Служба безопасности Украины имеет против "ЕС. НАТО. Украины". И трактовать это иначе, чем антигосударственную деятельность, сложно", - говорится в сообщении.
Зрители канала "Прямой" в Киеве стали свидетелями, как борды с патриотическими лозунгами экстренно зарисовывают и сдирают. Так на улице Малевича группа рабочих спешно заклеивает лозунг и говорит: "Эти борды запретили".
В Фонде Порошенко также напомнили о помощи украинской армии на более 5 млрд грн и отметили, что Фонд наполняется исключительно деньгами семьи Порошенко и за поздравительные борды заплатил в соответствии с заключенными соглашениями.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Сьогодні Петро Порошенко у Покровську . Бо бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і в окремих бригадах та батальйонах закінчилися дрони та FPV-шки:
... ми підтримуємо ЗСУ і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шки та Мавіки передаємо ЗСУ справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
207 батальйону ТрО, який зараз вибиває ворога зі Сходу, і в лавах якого воює наш голова Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгій Цагареїшвілі передали дрони. Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
Він не зміг здати Україну в 22 році, бо завадила армія, створена Порошенком. Не зміг здати в Стамбулі, бо завадив Джонсонюк. Але спроб здати країну Зєля не полишає, тому ніякої армії, мови, віри та НАТО з ЄС
От дивіться. Це на фото за ссиллю - прихильники УПЦ МП, типу щойно забороненої Зеленським, за що його зараз вилизує ЗЕботва. Прихильники УПЦ МП влаштували хресний хід в Україні Зеленського де через війну, типу заборонені ходи і демонстрації.
Перешкоджання поліції не помічено. Роботи ТЦК - так само. Я ж казав, зелений закон про УПЦ нічого не забороняє. А влада буде оберігати роботу московських попів як тільки зможе. УПЦ МП тепер УПЦ ОП.
Дивовижна новина. До Дня Незалежності влада заходилася знімати борди Європейської Солідарності. От просто так - без пояснень. Так само як заблокували Прямий канал, П'ятий канал і Еспрессо - заблокували, але ніхто не може сказати хто наказав і за що.
Що поробиш? Сильно поперек горла владі стали гасла "Армія. Мова. Віра" та "ЄС. НАТО. Україна". Ще б пак. У нас же за версією ЗЕботви саме НАТО і ЄС винні в тому що найвпливовіший все ще не в'їхав у Москву на білому коні, з лейблом "Квартал-95" на дупі. А віра... ну певно колють очі згадки про віру преЗЕденту, який спершу кидається московських попів забороняти, а потім дає задню довжиною у дев'ять місяців.
Все зрозуміло. Зрозуміло й інше. Реальна підтримка ЄвроСолідарності наразі владу лякає. Тому й такі круті заходи. А всі байки про "антирейтинг" та "низьку підтримку Порошенка"... та якби справді було так - не боролися б з бордами.
Це - зізнання.
"Армія. Мова. Віра." раз'єднуют брацкіє нароти.
А "Пажрать. Пасрать. Паржать." - аб'єднуют 73% насєлєнія!
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації - чи з Армією, чи з Вірою, чи з українською мовою? Чи може з НАТО на бордах?
Але мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.
Але Україна - не росія. Тут так не спрацює; а рано чи пізно …
Цензура, заборона будь якої згадки про опозицію в ефірі марафону, блокування міжнародних відряджень Порошенка і членів нашої команди, а тепер й протидія бордової кампанії Фонду Порошенка.
Україна проходила таке 20 років тому, коли Ющенку блокували борди, ефіри і зустрічі, й 15 років тому в часи Януковича, який патологічно ненавидів опозицію.
Здавалося, після Революції Гідності подібне в Україні неможливе.
Але мурло диктатури явно проглядає за всіма цими істеричними вказівками зривати борди з інформацією про допомогу ЗСУ і чорними списками.
Гасло «Армія. Мова. Віра»- тепер під забороною?
Борди про «Армію. Мову. Віру. Незалежність» знімають не лише у містах а й по трасах.
Ось тут, у Борисполі, по вулиці Київський Шлях 158, біля зупинки "Суворова", ще зранку борд був, а тепер немає (дивіться фото за ссиллю).
Здається, навіть за часів Януковича такого не було.
Тим часом, на словах у нас створюється міністерство єдності. Що?
Інсайди повідомляють, що білборди "Незалежність, Армія, Мова, Віра" у Києві знищили через шантаж СБУ рекламістів повістками.
Якщо вони не заклеять борди фонду Порошенка - всі чоловіки РА підуть на фронт.
Окупаційний ЗЕрежим захист України перетворив у покарання!
Чому менти, охорона, СБУшники не на фронті?
Тож Порошенка наразі треба берегти. Щоб було кому булаву перехопити .
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tZE inform
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@tZEinform
https://x.com/tZEinform/status/1827100703732507095
Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. Шановний Петро Олексійович, якщо в фонді вашого імені є юристи - виженіть їх. Вони даремно їдять ваш хліб (з маслом і цукерками).
Борди знімає не влада, борди знімає організація з якою ви маєте юридично-правові відносини в вигляді договорів на розміщення реклами. Подайте на них в суд. Не слухайте їх скиглення "... ми маленькі нам наказали з жОПУ... І хай вони в суді пояснять хто їм давав накази ...
Почему не вызвали полицию препятствовать уничтожению чужой собственности?
Что значит "запретили"???
Это вам что, Расия, млять?
На каком основании?