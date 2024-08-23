В Будапеште открылась первая в Венгрии государственная украинско-венгерская школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Венгрии открылась первая государственная украинско-венгерская школа.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрирована первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. Этому событию предшествовала длительная работа специально сформированной двусторонней рабочей группы ... а также личная коммуникация между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - сообщил Микита.





Читайте также: Будапешт не ратифицирует вступление Украины в ЕС, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье

"1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим здесь дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания.

Финансирование учебного заведения осуществляется средствами государственного бюджета Венгрии.









Для обеспечения учебного процесса уже подготовлено отдельное здание, которое соответствует всем требованиям согласно действующему законодательству страны.

Все возможно, когда есть цель, вера в собственные силы и большая объединенная команда.

Читайте также: Еврокомиссия анализирует решение Венгрии об ограничении помощи украинским беженцам

Спасибо правительству Венгрии за содействие и принципиальное решение по этому и другим вопросам", - сообщил Микита.



