РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10169 посетителей онлайн
Новости Фото
5 258 29

В Будапеште открылась первая в Венгрии государственная украинско-венгерская школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Венгрии открылась первая государственная украинско-венгерская школа.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрирована первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. Этому событию предшествовала длительная работа специально сформированной двусторонней рабочей группы ... а также личная коммуникация между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - сообщил Микита.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

Читайте также: Будапешт не ратифицирует вступление Украины в ЕС, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье

"1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим здесь дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания.

Финансирование учебного заведения осуществляется средствами государственного бюджета Венгрии.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

Для обеспечения учебного процесса уже подготовлено отдельное здание, которое соответствует всем требованиям согласно действующему законодательству страны.

Все возможно, когда есть цель, вера в собственные силы и большая объединенная команда.

Читайте также: Еврокомиссия анализирует решение Венгрии об ограничении помощи украинским беженцам

Спасибо правительству Венгрии за содействие и принципиальное решение по этому и другим вопросам", - сообщил Микита.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

Віктор Микита про відкриття україно-угорської школ у Будапешті
Віктор Микита про відкриття україно-угорської школ у Будапешті

Автор: 

Будапешт (51) Венгрия (1945) украинцы (3863) школа (3014) Микита Виктор (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
У угорських дітей в Україні - інший статус Вони - громадяни України І українські діти в Угорщині - громадяни України Тому повинні вчиться ДЕРЖАВНОЮ мовою
показать весь комментарий
23.08.2024 23:17
+9
Андрєй Йермак і Петер Сіярто.....Далі цей мудизм можна не читати....
показать весь комментарий
23.08.2024 23:16
+8
Це вже якась замануха, типу тепер маємо в Україні Угорські відкривати та згодом і російські
показать весь комментарий
23.08.2024 23:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так має бути.Супер.
показать весь комментарий
23.08.2024 22:52 Ответить
Це вже якась замануха, типу тепер маємо в Україні Угорські відкривати та згодом і російські
показать весь комментарий
23.08.2024 23:06 Ответить
У угорських дітей в Україні - інший статус Вони - громадяни України І українські діти в Угорщині - громадяни України Тому повинні вчиться ДЕРЖАВНОЮ мовою
показать весь комментарий
23.08.2024 23:17 Ответить
Там в мадьярии практически нет беженцев и значит речь идет про этнических украинцев
показать весь комментарий
23.08.2024 23:25 Ответить
Ти впевнений?
"Щодо Угорщини - то у цій країні, за даними ООН, станом на 28 березня 2023 року зареєструвалося і отримали статус біженця 34 тисячі 250 українців. Станом на 9 травня 2023 року - 35 030
Про це https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).".
показать весь комментарий
23.08.2024 23:35 Ответить
Да, кроме закарпатцев, нормальных украинцев там нет, остальные или выехали из мадьярии или это закарпатские мадьяры.
показать весь комментарий
23.08.2024 23:53 Ответить
А "закарпатські мадяри " - не "громадяни України"? "Якщо зірки запалюються - значть це комусь потрібне?" Якщо відкривають школу - значить в ній є потреба? А знання чужої мови - це добре Мені колись знання "азів" казахської врятувало здоров"я (а може і життя) - коли у 1990-му нарвався в темну пору доби на казахський "аналог" "УНА-УНСО" (представників "Білої руки") Почув "аяктарда"- щось типу "по ногах" (коли один ззаду зайшов) - і вліпив йому ліктем в носяру Ну а далі - "ноги в руки"
показать весь комментарий
24.08.2024 05:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uxe7RG0KNY4&t=45s
показать весь комментарий
24.08.2024 06:14 Ответить
А знаєш головне "паскудство" в чому? У тих рядах купа потомків українців! Це внуки "цілинників" Вони приїхали туди в 50-ті і "обрусіли" Їх діти і внуки виросли в зневажливому ставленні до казахів - і стали вважать себе "русскими" А тепер зіткнулися з тим що без знання державної мови стали в Казахстані "людьми другого сорту" А це для "рассєян" - "серпом по яйцях"! І Росія прекрасно знає про це і "грає" на цьому Я не кажу що казахи - "білі та пухнасті" У них теж свого лайна вистачає До цих пір пам"ятаю визначення казахів у тамтешніх селах українських: "Казах - вор картёжник и пьяница! Да ещё и ленивый!" І це тоді було недалеким від істини!
показать весь комментарий
24.08.2024 06:25 Ответить
так 100%
показать весь комментарий
24.08.2024 07:27 Ответить
Треба ще сто відкрити
показать весь комментарий
23.08.2024 23:13 Ответить
Андрєй Йермак і Петер Сіярто.....Далі цей мудизм можна не читати....
показать весь комментарий
23.08.2024 23:16 Ответить
І підлизнули Оплескозалежному..
Знову!!
Мля, та він в кожної корови надої збільшує, це ьочно!
показать весь комментарий
23.08.2024 23:37 Ответить
НЕОБХОДИМО В РАЙОНЕ БЕРЕГОВО ТРИ ЕВРЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ОТКРЫТЬ !)
показать весь комментарий
23.08.2024 23:17 Ответить
Шо сі стало мадьяро?
показать весь комментарий
23.08.2024 23:19 Ответить
Відкриття української школи переслідує тіж самі цілі, а точніше легалізує ту політику яку Угорщина проводить в Україні, з однією кінцевою ціллю, анексія української території, і їм здавалось, що ця ціль досяжна, і який тільки бруд вони собі не дозволяли, і те що вони роблять по відношенню до України нижче від будь яких моральних принципів.
показать весь комментарий
23.08.2024 23:19 Ответить
В Угорщині понад 300 тисяч етнічних українців. Коли відмудохаємо ***** то шкіл стане значно більше...
показать весь комментарий
23.08.2024 23:41 Ответить
логічно, тільки чомусь я не чув про українські школи в Чехії чи Польші, здоровий шовінізм= патріотичність населення.
а те що Ви пропонуєте це калька кацапів.
п.с. ті 300 тисч то в основному "пенсіонери" які там отримують пенсії в 1к євро, ті хто мав тут великий стаж...
показать весь комментарий
23.08.2024 23:52 Ответить
Ну да , тільки чехи і поляки не розказують на весь світ як їх етнічних громадян притискають в Україні, і що Україна повинна дозволити не навчатись у школах на українській мові.
показать весь комментарий
23.08.2024 23:58 Ответить
це інше питання, якщо ти хочеш користуватись благами Держави в якій проживаєш то маєш елементарно знати мову аборигенів. У нас же мадяр який і слова не знає по українськи є власником землі та нерухомості, отримує пенсію, пільги, і тд тп, та ніде такого немає.
п.с. відкриття 1 єдиної школи у мадярії це "узаконення" забаганок ******* щодо функціонування у нас мадярських шкіл. Я не проти, тільки хай самі фінасують зі свого бюджету, а то дають подачки дітям до 1 вересня і все.
показать весь комментарий
24.08.2024 00:06 Ответить
Так і з кацапйом така сама ситуація(має паспорт, пенсію, і т.д.), а чого кацапам можна, а мадярам - ні?? Чим мадяр гірший за кацапа??
показать весь комментарий
24.08.2024 08:41 Ответить
В тому то і справа, що між кацапоязічним та мадяром чи румуном чи гагаузом чи армянином не має бути взагалі ніякої різниці. Живи собі на території як неризидент, але де там коли тут щось пишеш проти кацапоізичних, то можуть і забанити як агента кремля
показать весь комментарий
24.08.2024 19:02 Ответить
Якщо нас поважатимуть то ставлення до наших потреб буде іншим.
показать весь комментарий
24.08.2024 01:48 Ответить
кажу ж типова поведінка кацапів, поважатимуть та **** люди вчать тут мадярську, купляють там нерухомість щоб отримати паспорт(ЄС) та пенсію.
Хочеш жити в Мадярії вчи мадярську, хочеш жити в Україні вчи українську. Все дуже просто.
показать весь комментарий
24.08.2024 19:00 Ответить
В Польщі є українські державні школи. Якщо пам'ять не підводить, то їх три, знаходяться вони в східній частині Польщі, там де проживає українська національна меншина (не біженці, а саме громадяни Польщі, які за походженням є українцями). Про Чехію не знаю
показать весь комментарий
24.08.2024 10:23 Ответить
Щось мені підказує, що в цій школі українська мова там буде вивчатись факультативно. Чергова мулька від мадяр
показать весь комментарий
24.08.2024 04:57 Ответить
"...освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи"
"Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову"
Ну а як воно буде насправді, час покаже.
показать весь комментарий
24.08.2024 08:11 Ответить
Приміщення - на фото. А де люди? Бо враження таке, наче всі щойно дружно евакуювались, рятуючись від близького стихійного лиха...
показать весь комментарий
24.08.2024 07:05 Ответить
мадярські панти-не повіримо поки 100 шкіл не відкриють-чи ми маємо їм Закарпаття за це вітдати
показать весь комментарий
24.08.2024 07:29 Ответить
 
 