В Будапеште открылась первая в Венгрии государственная украинско-венгерская школа. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Венгрии открылась первая государственная украинско-венгерская школа.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.
"Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрирована первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. Этому событию предшествовала длительная работа специально сформированной двусторонней рабочей группы ... а также личная коммуникация между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - сообщил Микита.
"1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим здесь дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания.
Финансирование учебного заведения осуществляется средствами государственного бюджета Венгрии.
Для обеспечения учебного процесса уже подготовлено отдельное здание, которое соответствует всем требованиям согласно действующему законодательству страны.
Все возможно, когда есть цель, вера в собственные силы и большая объединенная команда.
Спасибо правительству Венгрии за содействие и принципиальное решение по этому и другим вопросам", - сообщил Микита.
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"Щодо Угорщини - то у цій країні, за даними ООН, станом на 28 березня 2023 року зареєструвалося і отримали статус біженця 34 тисячі 250 українців. Станом на 9 травня 2023 року - 35 030
Про це https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).".
Знову!!
Мля, та він в кожної корови надої збільшує, це ьочно!
а те що Ви пропонуєте це калька кацапів.
п.с. ті 300 тисч то в основному "пенсіонери" які там отримують пенсії в 1к євро, ті хто мав тут великий стаж...
п.с. відкриття 1 єдиної школи у мадярії це "узаконення" забаганок ******* щодо функціонування у нас мадярських шкіл. Я не проти, тільки хай самі фінасують зі свого бюджету, а то дають подачки дітям до 1 вересня і все.
Хочеш жити в Мадярії вчи мадярську, хочеш жити в Україні вчи українську. Все дуже просто.
"Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову"
Ну а як воно буде насправді, час покаже.