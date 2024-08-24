Боевой медик 35-й бригады Конопля остановил голодовку после гарантий от главы ОГА Кипера об улучшении условий в Одесской психбольнице №2

Боевой медик из 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля встретился с главой Одесской ОГА Олегом Кипером. Руководитель администрации пообещал, что Одесскую психбольницу №2 переведут на кейтиринг. После этого военный прекратил голодовку.

Об этом Конопля написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА. Военные его уважают, потому что он уважает военных, мне его порекомендовали. И именно он сегодня приехал поставить точку в питании больницы. Больница переводится на кейтеринг, будет объявлен тендер, будет такое питание, как на Воробьева", - рассказал боевой медик.

В то же время он отметил, что от разговора до реализации этого проекта "должно пройти 1-1,5 месяца".

А до того больница получит обеспечение от сетей супермаркетов города, "не только для военных, но и для гражданских, которых здесь в 10 раз больше".

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"Не верю руководству больницы, поэтому хотел остановить голодовку только тогда, когда мне покажут официальные бумаги и наявное улучшение в питании. Олег Кипер дал мне гарантии, что мы будем двигаться по оговоренному плану и его слова усилили доверие. Если план провалится, я разочаруюсь в чиновниках полностью, и мое доверие больше не вернешь, а с этим - и ваше доверие к ним", - отметил Конопля.

В 17:32, Петр Конопля опубликовал видео, на котором ест первое за 3 суток блюдо - гречку.

"Это еще не победа, но мы вместе смогли поднять этот вопрос на должный уровень. Никогда не перестану благодарить вас за поддержку, вы - все что у меня есть, всех люблю и мысленно обнял, СПАСИБО!" - написал боевой медик.

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Что предшествовало?

Боевой медик из 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психиатрической больнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительные.