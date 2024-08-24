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Боевой медик 35-й бригады Конопля остановил голодовку после гарантий от главы ОГА Кипера об улучшении условий в Одесской психбольнице №2

Боевой медик из 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля встретился с главой Одесской ОГА Олегом Кипером. Руководитель администрации пообещал, что Одесскую психбольницу №2 переведут на кейтиринг. После этого военный прекратил голодовку.

Об этом Конопля написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА. Военные его уважают, потому что он уважает военных, мне его порекомендовали. И именно он сегодня приехал поставить точку в питании больницы. Больница переводится на кейтеринг, будет объявлен тендер, будет такое питание, как на Воробьева", - рассказал боевой медик.

В то же время он отметил, что от разговора до реализации этого проекта "должно пройти 1-1,5 месяца".

А до того больница получит обеспечение от сетей супермаркетов города, "не только для военных, но и для гражданских, которых здесь в 10 раз больше".

Читайте также: Боевой медик 35-й бригады Конопля объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в психбольнице. Лубинец подтвердил плохие условия там

"Не верю руководству больницы, поэтому хотел остановить голодовку только тогда, когда мне покажут официальные бумаги и наявное улучшение в питании. Олег Кипер дал мне гарантии, что мы будем двигаться по оговоренному плану и его слова усилили доверие. Если план провалится, я разочаруюсь в чиновниках полностью, и мое доверие больше не вернешь, а с этим - и ваше доверие к ним", - отметил Конопля.

В 17:32, Петр Конопля опубликовал видео, на котором ест первое за 3 суток блюдо - гречку.

"Это еще не победа, но мы вместе смогли поднять этот вопрос на должный уровень. Никогда не перестану благодарить вас за поддержку, вы - все что у меня есть, всех люблю и мысленно обнял, СПАСИБО!" - написал боевой медик.

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Пост Петра Коноплі про припинення голодування

Что предшествовало?

Боевой медик из 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психиатрической больнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительные.

Автор: 

больница (1439) голодовка (829) Одесса (7880) военнослужащие (6134) еда (352) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+11
Якщо не будуть мовчки і покірно їсти те лайно, що їм давали, будуть поважати себе і брати приклад з Петра Каноплі, то до них буде відношення як до людей, а не худоби. І ті злодії при лікарні будуть боятися у них красти. А головний лікар - бездіяльна нероба буде боятись розголосу.
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24.08.2024 19:22
+6
Что то мне подсказывает что, "Развели как котят... (с)"
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24.08.2024 18:54
+4
Залишається сподіватися, що кейтерінгова компанія належить "каму нада" і готувати буде заклад, який належить "каму нужна".
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24.08.2024 18:57
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Что то мне подсказывает что, "Развели как котят... (с)"
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24.08.2024 18:54 Ответить
Якщо не будуть мовчки і покірно їсти те лайно, що їм давали, будуть поважати себе і брати приклад з Петра Каноплі, то до них буде відношення як до людей, а не худоби. І ті злодії при лікарні будуть боятися у них красти. А головний лікар - бездіяльна нероба буде боятись розголосу.
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24.08.2024 19:22 Ответить
Залишається сподіватися, що кейтерінгова компанія належить "каму нада" і готувати буде заклад, який належить "каму нужна".
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24.08.2024 18:57 Ответить
Ну Ви ж в курсах, що в таких закладах лежать і люди з тимчасовими розладами, в тому числі - цивільні і військові з ПТСР
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24.08.2024 19:05 Ответить
в таких закладах лікуються ті люди,які такі як надо люди, вирішуючі свої проблеми з законом, і у них все норм з харчуванням
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24.08.2024 19:31 Ответить
Є і такі і були раніше. Наприклад, бувший ректор медичного універу, ховав там сина від кічі
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24.08.2024 19:38 Ответить
Угу. А ми з чоловіком ще десь у 15 році в психушку на Кирилівській в палаті для військових кондиціонер поставили. Лікарі знайомі попросили. Бо з важким ПТСР. Не розповідайте, що там ухилянти всілякі. Ухилянти у Феофанії, під ковдрою у клітинку
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25.08.2024 01:18 Ответить
Звісно, що знаю. Але ж це лежать наші воїни, а не москалі. Тому на них Женевська конвенція не росповсюджується. І на них "видєляєцца рупь-дваццать в дєнь", а не 10 кіло грн. на місяць
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24.08.2024 22:13 Ответить
Ну стануть персонально до нього і його знайомих краще відноситися, але не думаю, що проблему цю вирішать.
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24.08.2024 19:04 Ответить
За більше ніж двадцять років, нічого виходить, там не змінилося. Жахливе місце
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24.08.2024 19:16 Ответить
Кіпер? Це щось типу Рабіновіча та Айзенберга тільки в профіль? Угу....
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24.08.2024 19:25 Ответить
це типу титульна нація, яка заробляє тут а живе в Телаві, пардон в Телявіві
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24.08.2024 19:32 Ответить
вірно.правда,де що вони,на чолі зі своїм картавим Зюзею витворяють,складно назвати заробітком. це звичайне мародерство у військовий час!
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24.08.2024 19:35 Ответить
"зашол в транвай антісєміт... Слева... І справа..."
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24.08.2024 22:15 Ответить
Обіцянки від Зельоних... Хтось ще на них звертає уваги?
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24.08.2024 19:31 Ответить
Дивне мовчання та виручені очі, приблуд на посадах з урядового кварталу95!!
Схематоз від медицини, в СТУПОРІ!!
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24.08.2024 20:03 Ответить
Спершу подумав, що то на болотах новина...
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24.08.2024 20:06 Ответить
навіть дурдоми уже бастують.а вкраїнчики терплять.
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24.08.2024 20:21 Ответить
Довбень, всеодно "влада" зробить по своєму
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24.08.2024 22:51 Ответить
Ну да, где это видано, где это слыхано, шобы в бюджетных пранцях був цимес.
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24.08.2024 23:14 Ответить
"військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували"

Этот Кипер кстати, кадр януковича еще... При Порошенко его люстрировали, а при "зе-манде", люстрацию отменили и насколько помню, даже компенсацию выплатили. Немного из его биографии
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24.08.2024 23:27 Ответить
це тільки один заклад несвободи, а скільки їх по країні дитячих будинків будинків для пристарілих....
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25.08.2024 11:22 Ответить
 
 