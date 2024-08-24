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Порошенко отчитался, что потратил на помощь ВСУ 6 млрд грн. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с начала полномасштабного вторжения РФ потратил на технику и оружие для подразделений Сил обороны 6 млрд грн собственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

24 августа, в День Независимости, Петр Порошенко встретился с волонтерами, партийцами "Европейской Солидарности", молодыми активистами и побратимами. Как отметил пятый президент, сейчас нет ничего важнее помощи ВСУ. С начала полномасштабного вторжения Порошенко потратил на технику и оружие для подразделений Сил обороны 6 млрд грн собственных средств.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Экс-президент на парковочной площадке возле партийного офиса рассказал, что именно сюда 24 февраля 2022 года пришли 2 тысячи добровольцев, чтобы получить оружие, пройти инструктаж и стать на защиту украинской столицы.

Порошенко отметил, что после освобождения Киевщины их боевые пути продолжились и на Юге, и в Донецкой и Харьковской областях, а сейчас некоторые находятся в "заграничной командировке", имея в виду бои на Курщине.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Пятый президент рассказал, что в команде "Евросолидарности" воюют две с половиной тысячи человек. К сожалению, уже сотня из них отдала свою жизнь за Украину: среди них - Глеб Бабич, Олег Барна, Тарас Жеребецкий, Сергей Иконников, Юрий Каракай, Сергей Ильницкий.

На площадке возле офиса "ЕС" - очередная партия техники, которая на днях отправится на самые горячие участки фронта. Это и мощные тягачи Foden, и грузовики DAF, на базе которых изготавливают различные модификации командных пунктов и передвижные мастерские. Экскаваторы для фортификаций, квадроциклы для штурмовиков и эвакуации раненых, стирально-душевые комплексы, маленькие FPV-дроны и большие разведывательные БПЛА "Посейдон", и много другой техники в течение 30 месяцев большой войны еженедельно доставляют в бригады и батальоны.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Всего более 200 воинских частей с начала полномасштабного вторжения получили помощь от Порошенко. И эта работа будет продолжаться до Победы, подчеркнул Порошенко.

"Мы с вами продолжаем пахать плугом и продолжаем свою работу. Мы очень хотим, чтобы в 34-ю годовщину Независимости такая выставка символизировала не продолжение нашей борьбы, а нашу Победу. Мы, украинцы, побеждаем не только потому, что мы самая сильная, самая патриотичная нация. Но и потому, что у нас есть свобода, и мы ее будем беречь, свобода, демократия. Должно быть для вступления в ЕС верховенство права, за которое мы боремся в парламенте", - сказал политик.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Порошенко также поздравил всех с принятым законом о запрете Русской православной церкви в Украине, за который "Европейская Солидарность" боролась несколько лет.

"Русскую церковь надо запрещать не потому, что кто-то пытается помешать кому-то ходить в храм. Это вопрос защиты национальной безопасности и препятствования российскому фсб, потому что РПЦ - это не церковь. А те, кто там запутался - добро пожаловать. Двери открыты - идите к нам. Объединяйтесь. Это приближает Победу", - убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что лозунг "Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО" давно перестал быть политическим, потому что, на самом деле, это - основы реальной украинской Независимости. И это - неопровержимая истина, являющаяся залогом будущей Победы Украины.

Смотрите также: Власть запретила борды "Армия. Язык. Вера. Независимость", - Фонд Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+78
Армія. Мова. Віра. З Днем Незалежності.
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24.08.2024 19:53
+72
Завжди запитую в таких новинах. Справжній Гетьман витратив ШІСТЬ мільярдів гривень, а скОКА витратив 95 портал зебілів?!
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24.08.2024 19:49
+59
Про них треба питати - скільки вкрали?
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24.08.2024 19:53
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Для мене і досі шок, що в країні виявилось стільки ідіотів. 73% однокліткових імбіцилів...
Шаріков безсмертний
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24.08.2024 23:36 Ответить
Щира подяка Петру Олексійовичу за постійну турботу про нашу армію 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2024 21:10 Ответить
..ти звідки вилізло...дурноголове?
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24.08.2024 21:39 Ответить
Весною шапіто гурбою літало в Аргентину, в Бразилії шота там чудачили. А по дорозі ноги розімяли в Кабо-Верде. І чого б це ?сайт Популярная політіка опублікував репортаж про Патрушева-юніора. Виявилось, що саме в Кабо-верде він звив свій запасний аеродром, біля 10 вілл збудував. Для себе і близького кола. Саме в Кабо-Верде приземлявся Патрушев старший коли віз 10 чемоданів з посольства з коксом. Совпадєніє ?Нє думаю.
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24.08.2024 21:38 Ответить
https://t.me/spravagromad/44760 Справа Громад :
Петро Порошенко сьогодні з фронту, вже з-під Вовчанська обіцяє... події. 😏
Але для цього нашим захисникам потрібна підтримка.

https://www.youtube.com/shorts/EFXkdGWyh_o

ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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24.08.2024 21:38 Ответить
Сахалінська видобувна з газу 10міс простоювала. Штучно блокували ліцензію, щоб сусідня ренйдернула...
Збиток не меньше 6 млрд.
А порох зітреться, якщо опозиція буде закривати на такі речі очі.
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24.08.2024 21:42 Ответить
Молодець якщо це правда. Але дуже подібне на передвиборчий піар хоч і виборів немає 🙊 він мав свої 5 років. Асоціація з ЄС єдине досягнення.
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24.08.2024 21:52 Ответить
Пробачте---ввімкніть свої мізги.
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25.08.2024 01:19 Ответить
Не переймайтеся. Кожна людина має право бути дурнем.Не заважайте розкритися у всій красі.
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25.08.2024 09:10 Ответить
Безвіз у 2017 (ніхто не вірив, що це взагалі можливо), Томос у 2018 (за 300 років ніхто не спромігся), армія, що була піднята з іржавих гвинтівок та гумових капців до рівня, що третій рік задає перцю "другій армії світу", ракетні програми, більше 300 нових заводів та фабрик...
Ааа, ви ж крім свинарчуків, Мальдівів, збагачення у 88 раз та "брата вбив і з'їв", нічого й не знаєте! Ну живіть далі у своїй зеленій бульбашці. Поки вона не лусне.
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25.08.2024 03:21 Ответить
А ти мабуть візу собі робив бідолага щоб у польщу втікти чи як? А з кого незалежність від московитської церкви почалася? А з чого починалася війна в 14 не пам'ятаєш? Армія після яника в резинових тапках в іловайських котлах горіла. А що було потім? Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Северодонецьк, Рубіжне і тд. Тисячі кв. км. звільнених територій. При тому що від папєрєдніка від армії залишилась демілітаризована тінь. Хто реформував ЗСУ і перевів на стандарти НАТО? Хто збільшив фінансування армії? А хто потім те фінансування зрізав щоб асвальтик класти? Хто налагодив виробництво Нептунів? А хто його потім знищив? Не хочеш нам тут всім розказати? А чому кацапи буквально за декілька днів повномасштабки були уже в маріку, не знаєш? Може тому що там транспортний хаб в чонгарі побудували замість мінного поля яке було перед цим? А потім до шашликів готувалися замість оборони? Хочу нагадати що війська кацапня стягувати почала ще на весні 2021 року. Був майже цілий рік щоб готуватися. І при цьому всьому ВВП через рік вже почало рости, а зовнішні борги України зменшуватися. Але ваша правда інша. Вона сцялась вам в масні іпала з телеканалів коломойші. Гучні розслідування бігусятини, після яких він попав у базу миротворця і тд. Але ти ж сюди не за цим прийшов. Ти прийшов за трьома копійками що тобі заплатять. Відпрацював свою пачку мівіни і шмурдло. Молодець.
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25.08.2024 11:39 Ответить
Коли вже гнило-зелена плєсєнь почне щось робити для держави і перестане красти?
Чому все для фронта повинен робити лише Порошенко?
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24.08.2024 21:54 Ответить
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24.08.2024 22:18 Ответить
Армія Мова Віра дякуємо пане Президент
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24.08.2024 22:41 Ответить
Гасло і план "Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО" дуже недостатньо щоб українці, які виїхали, повертались в Україну і щоб інші не намагались кудись виїхати. Треба розуміти, що і при попередньому презизенті і без повномасштабної війни дуже багато людей виїхали.

Необхідно ще дії щоб кожен українець відчував повагу від влади і щоб політики не крали і не дурили народ.
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24.08.2024 22:59 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном Президентом!
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24.08.2024 23:54 Ответить
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25.08.2024 02:42 Ответить
А де хрестики то мабуть працівники Й Опи засвітились. А ви питаєте куди донатить зе-дент. Та на тролів, на блазнів, щоб йому осани співали.
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25.08.2024 10:37 Ответить
А скільки пожертвував на ВСУ найвеличніший лідор **********?
Питання чисто риторичне, бо всім відомо, що він та його оточення можуть тільки красти.
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25.08.2024 11:35 Ответить
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