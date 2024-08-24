Порошенко отчитался, что потратил на помощь ВСУ 6 млрд грн. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с начала полномасштабного вторжения РФ потратил на технику и оружие для подразделений Сил обороны 6 млрд грн собственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

24 августа, в День Независимости, Петр Порошенко встретился с волонтерами, партийцами "Европейской Солидарности", молодыми активистами и побратимами. Как отметил пятый президент, сейчас нет ничего важнее помощи ВСУ. С начала полномасштабного вторжения Порошенко потратил на технику и оружие для подразделений Сил обороны 6 млрд грн собственных средств.

Экс-президент на парковочной площадке возле партийного офиса рассказал, что именно сюда 24 февраля 2022 года пришли 2 тысячи добровольцев, чтобы получить оружие, пройти инструктаж и стать на защиту украинской столицы.

Порошенко отметил, что после освобождения Киевщины их боевые пути продолжились и на Юге, и в Донецкой и Харьковской областях, а сейчас некоторые находятся в "заграничной командировке", имея в виду бои на Курщине.

Пятый президент рассказал, что в команде "Евросолидарности" воюют две с половиной тысячи человек. К сожалению, уже сотня из них отдала свою жизнь за Украину: среди них - Глеб Бабич, Олег Барна, Тарас Жеребецкий, Сергей Иконников, Юрий Каракай, Сергей Ильницкий.

На площадке возле офиса "ЕС" - очередная партия техники, которая на днях отправится на самые горячие участки фронта. Это и мощные тягачи Foden, и грузовики DAF, на базе которых изготавливают различные модификации командных пунктов и передвижные мастерские. Экскаваторы для фортификаций, квадроциклы для штурмовиков и эвакуации раненых, стирально-душевые комплексы, маленькие FPV-дроны и большие разведывательные БПЛА "Посейдон", и много другой техники в течение 30 месяцев большой войны еженедельно доставляют в бригады и батальоны.

Всего более 200 воинских частей с начала полномасштабного вторжения получили помощь от Порошенко. И эта работа будет продолжаться до Победы, подчеркнул Порошенко.

"Мы с вами продолжаем пахать плугом и продолжаем свою работу. Мы очень хотим, чтобы в 34-ю годовщину Независимости такая выставка символизировала не продолжение нашей борьбы, а нашу Победу. Мы, украинцы, побеждаем не только потому, что мы самая сильная, самая патриотичная нация. Но и потому, что у нас есть свобода, и мы ее будем беречь, свобода, демократия. Должно быть для вступления в ЕС верховенство права, за которое мы боремся в парламенте", - сказал политик.

Порошенко также поздравил всех с принятым законом о запрете Русской православной церкви в Украине, за который "Европейская Солидарность" боролась несколько лет.

"Русскую церковь надо запрещать не потому, что кто-то пытается помешать кому-то ходить в храм. Это вопрос защиты национальной безопасности и препятствования российскому фсб, потому что РПЦ - это не церковь. А те, кто там запутался - добро пожаловать. Двери открыты - идите к нам. Объединяйтесь. Это приближает Победу", - убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что лозунг "Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО" давно перестал быть политическим, потому что, на самом деле, это - основы реальной украинской Независимости. И это - неопровержимая истина, являющаяся залогом будущей Победы Украины.

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