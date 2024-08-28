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С начала этого года к эксплуатации в ВСУ допущено вдвое больше украинских оружейных новинок, чем за весь 2023-й, - Минобороны. ФОТО

За почти 8 месяцев этого года Министерство обороны Украины кодифицировало, допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины вдвое больше образцов вооружения и военной техники украинского производства, чем за весь прошлый год. В 2023 году этот показатель составлял более 200 образцов отечественных ВВТ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом в своем блоге на "Укринформ" сообщил заместитель министра обороны Александр Сергей.

По его словам, за два с половиной года широкомасштабной российской агрессии оборонно-промышленный комплекс Украины продемонстрировал значительный рост объемов производства. Также украинские оружейники освоили изготовление инновационных образцов ВВТ.

Также читайте: Есть первые контракты, когда партнеры закупили украинскую технику для ВСУ, - Шмыгаль

Українська техніка

Он уточнил, что с февраля 2022 года к поставке в войска допущено почти 190 беспилотных авиационных комплексов (различных типов и назначения), около 40 наземных роботизированных комплексов, более 150 боеприпасов различных модификаций (большинство из них - к беспилотникам). Также украинские оружейники производят средства РЭБ, бронемашины, самоходную артиллерию, спецтехнику, стрелковое оружие и тому подобное. Некоторые образцы оружия украинского производства являются уникальными по характеристикам и это доказано результатами применения в боевых условиях. К примеру, по некоторым образцам беспилотников Украина - мировой лидер.

Українська техніка

Заместитель министра подчеркнул, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса остается абсолютным приоритетом из-за больших потребностей Сил обороны в оружии и технике.

Читайте: Минобороны кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупногабаритных грузов

Автор: 

Минобороны (9329) техника (1736)


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Топ комментарии
+3
Новинок купа. А конвеєрне виробництво скількох видів налагодили?
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28.08.2024 17:19
+3
Скільки бравурних новинок, але щось результату позитивного на фронті немає, кацапи протискуються.
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28.08.2024 17:49
+2
Відволікаєш від зданих територій?
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28.08.2024 17:16
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Відволікаєш від зданих територій?
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28.08.2024 17:16 Ответить
Новинок купа. А конвеєрне виробництво скількох видів налагодили?
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28.08.2024 17:19 Ответить
а чому б не поставити гранатомет на пікап. і не треба цих платформ! який в них толк?
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28.08.2024 17:30 Ответить
Скабеева покажет сюжет
https://youtu.be/8ik7DSpNQ8g
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28.08.2024 17:37 Ответить
Хоть щото за два года войны.
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28.08.2024 17:49 Ответить
Так і це можна сказати ніщо.
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28.08.2024 18:57 Ответить
Скільки бравурних новинок, але щось результату позитивного на фронті немає, кацапи протискуються.
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28.08.2024 17:49 Ответить
Тому вони і бравурні, що кацапи протискуються !
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28.08.2024 18:55 Ответить
Якби таке сталося ще у 2021 році !
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28.08.2024 18:53 Ответить
Ага. За 8 місяців більше ніж за 12 минулого року. Це що, ****, "потужні темпи військових інновацій"? Та ну нах! Це "зелений їбучий засті! - падли гальмують все і плодять замість зброї "зелених чиновників"...
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28.08.2024 20:20 Ответить
Де "мільйон дронів" від Зє-?
Ми щось пропустили?
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29.08.2024 09:14 Ответить
Допускатєлі.
Це хто? Це ті, хто ставить палиці в колеса на шляху запровадження в армію нових розробок?
Вони самі нічого не роблять (крім отримування зарплати), а жеруть гроші тільки за "допусканіє".
А яйця по 17 хто допустив? Чому з допускатєлєй досі ніхто не сидить в буцегарні?
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30.08.2024 10:46 Ответить
 
 