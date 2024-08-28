С начала этого года к эксплуатации в ВСУ допущено вдвое больше украинских оружейных новинок, чем за весь 2023-й, - Минобороны. ФОТО
За почти 8 месяцев этого года Министерство обороны Украины кодифицировало, допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины вдвое больше образцов вооружения и военной техники украинского производства, чем за весь прошлый год. В 2023 году этот показатель составлял более 200 образцов отечественных ВВТ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом в своем блоге на "Укринформ" сообщил заместитель министра обороны Александр Сергей.
По его словам, за два с половиной года широкомасштабной российской агрессии оборонно-промышленный комплекс Украины продемонстрировал значительный рост объемов производства. Также украинские оружейники освоили изготовление инновационных образцов ВВТ.
Он уточнил, что с февраля 2022 года к поставке в войска допущено почти 190 беспилотных авиационных комплексов (различных типов и назначения), около 40 наземных роботизированных комплексов, более 150 боеприпасов различных модификаций (большинство из них - к беспилотникам). Также украинские оружейники производят средства РЭБ, бронемашины, самоходную артиллерию, спецтехнику, стрелковое оружие и тому подобное. Некоторые образцы оружия украинского производства являются уникальными по характеристикам и это доказано результатами применения в боевых условиях. К примеру, по некоторым образцам беспилотников Украина - мировой лидер.
Заместитель министра подчеркнул, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса остается абсолютным приоритетом из-за больших потребностей Сил обороны в оружии и технике.
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https://youtu.be/8ik7DSpNQ8g
Ми щось пропустили?
Це хто? Це ті, хто ставить палиці в колеса на шляху запровадження в армію нових розробок?
Вони самі нічого не роблять (крім отримування зарплати), а жеруть гроші тільки за "допусканіє".
А яйця по 17 хто допустив? Чому з допускатєлєй досі ніхто не сидить в буцегарні?