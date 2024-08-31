Сутки на Донетчине: враг обстрелял 8 населенных пунктов, 1 человек погиб. ФОТОРЕПОРТАЖ

За минувшие сутки зафиксировано 2 256 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Горняк, Курахово, Лиман, Торецк, села Малиновка, Миньковка, Алексеевка, Рай-Александровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

По Курахово россияне ударили из РСЗО "Ураган", ствольной артиллерии и артиллерии - убили гражданское лицо, еще шестерых ранили. Разрушениям подверглись многоквартирный и 5 частных домов, больница, 5 продуктовых магазинов и торговых павильонов на рынке.

Один человек погиб в результате артобстрела Горняка, повреждены три частных дома.

1 дом поврежден в Остром. В Мирнограде повреждены 2 дома и газопровод. В Доброполье повреждены 2 админздания, 7 домов и промзона. В Криворожской громаде повреждена промзона. В Покровске поврежден объект инфраструктуры. Под постоянным огнем - Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Заречном и 1 в Торском. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 3 дома.

Бахмутский район

Поврежден дом в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и нежилое здание.

В Торецке ранен мирный житель, поврежден частный дом.

"Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты атаковали Покровск, Мирноград, Доброполье и Белицкое", - добавили в полиции области.

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