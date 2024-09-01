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Удар по зерновозам на Сумщине: РФ распространяет фейки об уничтожении колонны техники, двигавшейся в Суджу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне распространяют ложную информацию об ударе по зерновозам в Сумском районе, сообщают, что якобы уничтожили колонну техники, которая направлялась в Суджу Курской области РФ.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу. Однако на фото четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.

Это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте: Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетного удара РФ по Сумщине

Напомним, 31 августа 2024 года около 20:30 ч враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района. В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждения около 20-ти.

Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129) фейк (679) Курск (1097)


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Топ комментарии
+18
який ідіот зібрав більше 20-ти !!!! вантажівок в колону ?
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01.09.2024 13:15
+12
Це злочин впершу чергу тих керовників хто цю колону зібрав в зоні небезпеки обстрілу.А по 2-3 фури на віддалі 1-2 км одна від одної не можна було.
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01.09.2024 13:26
+7
зранку пьяний - кацап ! 😕
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01.09.2024 13:17
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Де ви ті що обертається ТЦК І наше військо чому тут нема ваших думок підери ви і до вас доберемось
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01.09.2024 13:14 Ответить
зранку пьяний - кацап ! 😕
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01.09.2024 13:17 Ответить
погоняло МУСОРКО говорить всьо про персону цього пана
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01.09.2024 15:06 Ответить
Їх схоже поскорочували, або поперекидали на інші інформаційні напрямки, бо іпсятина про "бусіфікацію" майже зникла вже.
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01.09.2024 15:11 Ответить
який ідіот зібрав більше 20-ти !!!! вантажівок в колону ?
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01.09.2024 13:15 Ответить
Дитя асфальта.
Тот кто собирался из загрузить прямо из под комбайна.
грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля. Источник:
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01.09.2024 14:48 Ответить
Боюсь що то не ідіот а провокатор .
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01.09.2024 15:34 Ответить
Проїдьтеся по Україні і спробуйте це сказати хлопцям під час жнив! А перед зерноскладами взагалі збирається і по 100 штук і це в кожному десятому селі.
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01.09.2024 16:52 Ответить
*********
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01.09.2024 13:19 Ответить
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01.09.2024 15:30 Ответить
Сама перша справа знищити тихх кого рятували і думали що то наші люди але ні вони втекли від війни . А далі серцть нам як писав Шеевченко руський то не людина!!@@@@@@!!!!!!!
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01.09.2024 13:23 Ответить
Так друже - і двісті років тому Лермонтови втікали від немитой росії десь на кавказ
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01.09.2024 15:15 Ответить
Це злочин впершу чергу тих керовників хто цю колону зібрав в зоні небезпеки обстрілу.А по 2-3 фури на віддалі 1-2 км одна від одної не можна було.
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01.09.2024 13:26 Ответить
Це не злочин, а навпаки відлікающий маневр. Якби не ці фури, то ракета прилетіла би по військовим.
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01.09.2024 13:38 Ответить
Два або кацапи, або корисні ідіоти : Stable Tether і Vasyl Masorko, один під німецьким прапором, інший рід польським (схоже ВПН) жваво ************ власне отой кацапський наратив.
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01.09.2024 13:57 Ответить
трусіянці на все що здатні то знищувати чужий хліб
Звичайно це черговий ліліпутінський злочин.
Цивільні та військові для України - одинаково цінні люди.
лише для ліліпутіна солдати - це мусор, ну а трусіянці - це мусор
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01.09.2024 15:11 Ответить
У спалкі дивились ? Можливо там ховається ухилянт
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01.09.2024 14:17 Ответить
Це шлях н-12 Суми-Полтава, в Верхній Сироватці починається шлях до Богодухова яиий прокладений паралельно кордону.
Зона операції на північ від цього місця і там шлях н-07 Юнаківка на кордоні. Так що звідти на Суджу ніяк. Може орки не знають що є карти (і зразу видно брехню) бо в березні 22-го у нас деякі БТГ не знали куди рухатися.
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01.09.2024 16:23 Ответить
Та всратися на то що говорять кацапи
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01.09.2024 16:46 Ответить
Який дебіл організував цю колону?
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01.09.2024 16:44 Ответить
 
 