Удар по зерновозам на Сумщине: РФ распространяет фейки об уничтожении колонны техники, двигавшейся в Суджу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне распространяют ложную информацию об ударе по зерновозам в Сумском районе, сообщают, что якобы уничтожили колонну техники, которая направлялась в Суджу Курской области РФ.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу. Однако на фото четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.
Это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 31 августа 2024 года около 20:30 ч враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района. В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждения около 20-ти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тот кто собирался из загрузить прямо из под комбайна.
грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля. Источник:
Звичайно це черговий ліліпутінський злочин.
Цивільні та військові для України - одинаково цінні люди.
лише для ліліпутіна солдати - це мусор, ну а трусіянці - це мусор
Зона операції на північ від цього місця і там шлях н-07 Юнаківка на кордоні. Так що звідти на Суджу ніяк. Може орки не знають що є карти (і зразу видно брехню) бо в березні 22-го у нас деякі БТГ не знали куди рухатися.