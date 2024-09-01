Удар по зерновозам на Сумщине: РФ распространяет фейки об уничтожении колонны техники, двигавшейся в Суджу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне распространяют ложную информацию об ударе по зерновозам в Сумском районе, сообщают, что якобы уничтожили колонну техники, которая направлялась в Суджу Курской области РФ.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу. Однако на фото четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.

Это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Напомним, 31 августа 2024 года около 20:30 ч враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района. В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждения около 20-ти.



















