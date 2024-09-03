Канадская организация "Mriya Aid" отправила 30-ю партию гуманитарной помощи в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Канадская неприбыльная организация "Mriya Aid" отправила контейнер с гуманитарной помощью для украинских прифронтовых гражданских больниц и воинских частей.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает Цензор.НЕТ.

Этот груз является частью гуманитарной помощи на сумму 10 миллионов канадских долларов, которую организация предоставила с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

В состав груза входит медицинское оборудование, которое "Mriya Aid" отправляет в несколько прифронтовых больниц с помощью киевской благотворительной организации Help Ukraine Operation Palyanytsia. Это четыре диагностические ультразвуковые системы предназначены для улучшения диагностики и скорости оказания медицинской помощи гражданским и военным, которые работают в горячих точках на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 18 тыс. т гумпомощи для энергосектора получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Галущенко

Также прифронтовым больницам будет передано: 10 специальных больничных коек, 5 мобильных кроватей для транспортировки пациентов, 18 столиков на колесах для пациентов, детская инвалидная коляска с функцией мультимобильности и другие средства передвижения. Кроме того, передаются необходимые расходные материалы и медикаменты для хирургии и интенсивной терапии. А для Вооруженных сил и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - около 700 турникетов (CAT, 7 поколения).

"Медицинская система в Украине перегружена, особенно в клиниках вблизи линии фронта, которые часто становятся мишенью для обстрелов со стороны россиян. Именно поэтому мы передаем жизненно необходимое оборудование в регионы, которые больше всего в нем нуждаются, чтобы усилить их способность лечить раненых", - отметила председатель правления "Mriya Aid" Леся Грейнджер.

"Mriya Aid" также передает современное кухонное оборудование, одеяла и аптечки для общественной организации ОО "Адская кухня", которая работает в Харькове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Премьер Нидерландов Схооф в Запорожье объявил о новом пакете помощи Украине более чем на 200 млн. евро. ФОТОрепортаж

О "Мрия Эйд"

"Mriya Aid" была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами по безопасности и менеджменту, а также бывшими военными. Они назвали свою организацию в честь крупнейшего в мире самолета украинского производства Ан-225 "Мрия", который использовался для отправки гуманитарной помощи в разные страны мира. В феврале 2022 года, после того как россияне разбомбили этот самолет, канадцы решили назвать свою миссию помощи Украине в его честь. С первых дней войны волонтеры "Mriya Aid" сосредоточились на поддержке украинских военных, чтобы обеспечить выживание как на индивидуальном уровне на передовой, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру в громадах, пострадавших от войны. С начала войны передано 11 морских контейнеров, отправлено 19 авиаперевозок гуманитарной помощи.