Канадская организация "Mriya Aid" отправила 30-ю партию гуманитарной помощи в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Канадская неприбыльная организация "Mriya Aid" отправила контейнер с гуманитарной помощью для украинских прифронтовых гражданских больниц и воинских частей.
Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает Цензор.НЕТ.
Этот груз является частью гуманитарной помощи на сумму 10 миллионов канадских долларов, которую организация предоставила с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
В состав груза входит медицинское оборудование, которое "Mriya Aid" отправляет в несколько прифронтовых больниц с помощью киевской благотворительной организации Help Ukraine Operation Palyanytsia. Это четыре диагностические ультразвуковые системы предназначены для улучшения диагностики и скорости оказания медицинской помощи гражданским и военным, которые работают в горячих точках на востоке Украины.
Также прифронтовым больницам будет передано: 10 специальных больничных коек, 5 мобильных кроватей для транспортировки пациентов, 18 столиков на колесах для пациентов, детская инвалидная коляска с функцией мультимобильности и другие средства передвижения. Кроме того, передаются необходимые расходные материалы и медикаменты для хирургии и интенсивной терапии. А для Вооруженных сил и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - около 700 турникетов (CAT, 7 поколения).
"Медицинская система в Украине перегружена, особенно в клиниках вблизи линии фронта, которые часто становятся мишенью для обстрелов со стороны россиян. Именно поэтому мы передаем жизненно необходимое оборудование в регионы, которые больше всего в нем нуждаются, чтобы усилить их способность лечить раненых", - отметила председатель правления "Mriya Aid" Леся Грейнджер.
"Mriya Aid" также передает современное кухонное оборудование, одеяла и аптечки для общественной организации ОО "Адская кухня", которая работает в Харькове.
О "Мрия Эйд"
"Mriya Aid" была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами по безопасности и менеджменту, а также бывшими военными. Они назвали свою организацию в честь крупнейшего в мире самолета украинского производства Ан-225 "Мрия", который использовался для отправки гуманитарной помощи в разные страны мира. В феврале 2022 года, после того как россияне разбомбили этот самолет, канадцы решили назвать свою миссию помощи Украине в его честь. С первых дней войны волонтеры "Mriya Aid" сосредоточились на поддержке украинских военных, чтобы обеспечить выживание как на индивидуальном уровне на передовой, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру в громадах, пострадавших от войны. С начала войны передано 11 морских контейнеров, отправлено 19 авиаперевозок гуманитарной помощи.
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