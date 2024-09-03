За 6,5 тыс. евро помогал мужчинам нелегально покинуть Украину: Сообщено о подозрении правоохранителю на Буковине, - ГБР. ФОТО
Правоохранителю из Черновицкой области, который с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в ЕС, сообщили о подозрении.
Об этом информирует Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, цена такой услуги составляла 6,5 тыс. евро. Правоохранитель подвозил клиентов к месту вблизи границы, где уже сообщники переводили мужчин в Румынию пешком. Шли через горную местность, поэтому мужчинам советовали иметь достаточный запас еды и воды.
Сообщается, что сначала пограничники задержали пешую группу, а затем следствие вышло и на правоохранителя.
Мужчине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, по предварительному сговору, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
В отношении трех гражданских сообщников досудебное расследование также продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
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Правоохоронцю. Ну звичайно, для війни не підходить, не то що тракторист Микола чи сантехник Василь. У нього інше призвання. Тільки не зрозуміло, чому не державна зрада? Він же на службі? Чи такі своїх не кидають?
До речі, з гарантованим результатом.
Правоохоронцю треба б замислитися у яку саме ЗЕкишеню він вліз, намагаючись оминути монополію на торгівлю людьми.