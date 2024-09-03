За 6,5 тыс. евро помогал мужчинам нелегально покинуть Украину: Сообщено о подозрении правоохранителю на Буковине, - ГБР. ФОТО

Правоохранителю из Черновицкой области, который с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в ЕС, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цена такой услуги составляла 6,5 тыс. евро. Правоохранитель подвозил клиентов к месту вблизи границы, где уже сообщники переводили мужчин в Румынию пешком. Шли через горную местность, поэтому мужчинам советовали иметь достаточный запас еды и воды.

Сообщается, что сначала пограничники задержали пешую группу, а затем следствие вышло и на правоохранителя.

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Мужчине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, по предварительному сговору, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

В отношении трех гражданских сообщников досудебное расследование также продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

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