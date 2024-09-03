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За 6,5 тыс. евро помогал мужчинам нелегально покинуть Украину: Сообщено о подозрении правоохранителю на Буковине, - ГБР. ФОТО

Правоохранителю из Черновицкой области, который с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в ЕС, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цена такой услуги составляла 6,5 тыс. евро. Правоохранитель подвозил клиентов к месту вблизи границы, где уже сообщники переводили мужчин в Румынию пешком. Шли через горную местность, поэтому мужчинам советовали иметь достаточный запас еды и воды.

Правоохоронець допомагав чоловікам виїхати з України

Сообщается, что сначала пограничники задержали пешую группу, а затем следствие вышло и на правоохранителя.

Также смотрите: ГБР раскрыло схему продажи "белых" военных билетов за $10 тыс. в Харькове: сообщено о подозрении организатору. ФОТО

Мужчине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, по предварительному сговору, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

В отношении трех гражданских сообщников досудебное расследование также продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За 21 тыс. евро обещал переправить мужчину за границу: ГБР разоблачило чиновника кинологического центра. ФОТО

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Буковина (895) ГБР (2989) уклонисты (836)


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Правоохоронцю з Чернівецької області Джерело:
Правоохоронцю. Ну звичайно, для війни не підходить, не то що тракторист Микола чи сантехник Василь. У нього інше призвання. Тільки не зрозуміло, чому не державна зрада? Він же на службі? Чи такі своїх не кидають?
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03.09.2024 12:49 Ответить
Гучна інформація на фоні депутата від слуг,під слідством і закупками в Лондоні. Одним дають втекти,а іншим заборонено,бо не слуги,не партія регіонів, не жопоблок
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03.09.2024 12:52 Ответить
красавчік,спасал жизни + зарабатівал
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03.09.2024 12:52 Ответить
Розвивав місцевий туризм на Буковині та надавав можливість індивідуальної інтеграції в ЄС для своїх клієнтів.
До речі, з гарантованим результатом.
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03.09.2024 14:18 Ответить
Людина арміії мабуть на дрони для арміїї хотіла витратити. А ви отак з ним
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03.09.2024 12:53 Ответить
Стефанчук, нервово гризе нігті, разо з першим знавцем корабельних сосок…
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03.09.2024 13:01 Ответить
Порушення монополії ДПСУ у підозру треба додати. Бо саме прикордонники відповідають за створення та функціонування "ЗЕлених зон" на кордоні.
Правоохоронцю треба б замислитися у яку саме ЗЕкишеню він вліз, намагаючись оминути монополію на торгівлю людьми.
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03.09.2024 14:14 Ответить
Конкурентов убирают. Демпинговал и не делился.
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03.09.2024 16:05 Ответить
Чем думают эти "помощники" ? 9 лет это не 9 дней. И сажать этих помощников в общую зону.
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13.09.2024 11:35 Ответить
 
 