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Пять дней и четыре ночи бродили в высокогорных лесах: За 40 метров до границы задержали четырех мужчин, которые планировали попасть в Румынию. ФОТО

Пограничники задержали четырех человек, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию. Мужчины пять дней и четыре ночи блуждали в высокогорных лесах.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром за 40 метров до границы наряд отдела "Великий Бычков" Мукачевского отряда, который возглавлял курсант 4 курса Национальной академии Госпогранслужбы, задержал четырех человек, которые планировали переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию. Перед тем, как решиться пересекать границу таким образом, мужчины попробовали себя в горном "туризме", но после пяти дней и четырех ночей в высокогорных лесах, горы им не подчинились и найти украинско-румынскую границу они не смогли, зато заблудились и решили спуститься в ближайший населенный пункт", - говорится в сообщении.

Затримано чотирьох ухилянтів

Смотрите: В Днестре на границе с Молдовой обнаружили тело человека, - ГПСУ. ФОТО

Как сообщается задержанные киевлянин, харьковчанин, черкасец и кировоградец познакомились в одной из социальных сетей, где желающие незаконно пересечь границу обсуждают возможные пути избежания встречи с пограничниками.

"Ни один из советов горе-туристам не помог. На последних минутах маршрута, как и многих других ловкачей, их ожидала традиционная встреча с охранниками границы", - добавили в ГПСУ.

Также смотрите: За 6,5 тыс. евро помогал мужчинам нелегально покинуть Украину: Сообщено о подозрении правоохранителю на Буковине, - ГБР. ФОТО

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будут направлены в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6466) граница (5273) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+15
А бородатого чого прошляпили?
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07.09.2024 22:28
+13
Пхе!
Тра було проконсультуватися у наших можновладців: тіко вони знають, як спокійненько та безкарно виїхати за кордон!
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07.09.2024 22:27
+10
Бо у "бороди" були всі необхідні документи, старанно забезпечені СБУ, МВС, ДПСУ за підтримки ОПЗЄ.
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07.09.2024 22:37
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Пхе!
Тра було проконсультуватися у наших можновладців: тіко вони знають, як спокійненько та безкарно виїхати за кордон!
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07.09.2024 22:27 Ответить
А бородатого чого прошляпили?
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07.09.2024 22:28 Ответить
Вони відчули силу бороди і злякалися
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07.09.2024 22:30 Ответить
бородатий перетнув кордон через пункт пропуску, тому спокійно катається по Європі а не сидить тихенько у Молдові.
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07.09.2024 22:37 Ответить
Бо у "бороди" були всі необхідні документи, старанно забезпечені СБУ, МВС, ДПСУ за підтримки ОПЗЄ.
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07.09.2024 22:37 Ответить
А для підстраховки - декілька сотень пар чесних очей Бенджаміна Франкліна
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07.09.2024 22:53 Ответить
За володорювання ЗЄ це надійніше за закордонний паспорт.
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07.09.2024 23:12 Ответить
Сурйозний дід. Вирішує любі проблеми
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07.09.2024 23:23 Ответить
Прикордонники хоч би якось руки показали, по фотці таке враження що посцяти стали
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07.09.2024 22:32 Ответить
так можливо це і не враження...
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07.09.2024 22:38 Ответить
адміністративне правопорушення
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07.09.2024 22:33 Ответить
Цікаво, який відсоток складають затримані на кордоні від загальної кількості втікачів.

Бо ДПСУ так пишається кожен раз при затриманні але ніхто не каже скількох вони прогавили або пропустили.
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07.09.2024 22:35 Ответить
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків https://www.unian.ua/incidents/na-odeshchini-rosiyanin-napav-na-prikordonnika-koli-ne-zmig-sprovaditi-uhilyanta-za-kordon-novini-odesi-12632388.html нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, якого цитує https://romania.europalibera.org/a/de-barbati-ucraineni-au-incercat-sa-scape-de-inrolare-fugind-in-romania-19-au-murit-dintre-care-11-inecati-in-tisa/32939729.html "Радіо Свобода" .
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07.09.2024 23:34 Ответить
Це було в новинах ще весною. Зараз цифра мабуть значно більша.
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07.09.2024 23:35 Ответить
А як взагалі румуни(влада) відносяться до громадян України, які незаконно перетинають кордон?
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08.09.2024 00:06 Ответить
Чесно кажучи , ті що в районі Великого Бичкова лазять по "високогірних" лісах , щоб вийти на Тису, вздовж якої йде траса Рахів-Мукачове, просто неодмінно повинні були попастися.
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07.09.2024 23:58 Ответить
Погранці беруть гарні гроші за прохід кордону, а на хвото виглядають як якесь Чмо!!! Неначе із жоппи витягли, БИДЛО *****!
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07.09.2024 22:40 Ответить
Бо беруть ахвіцери, а бігають лісами, горами невдахи.
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07.09.2024 23:14 Ответить
Всіх потужно лапають,а таких як дмитрук,ну ніяк не вдається!!Совпаденіє?..
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07.09.2024 22:43 Ответить
Єув врау о ваканца. Еув ворбеск о лімба романа.
Відпустіть мене хоча б на півроку. Два з половиною роки на нулі. Від чого втомилися ті Герої економічного фронту?
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07.09.2024 22:50 Ответить
У людей можуть бути різні причини виїхати за кордон. Це їх треба спитати. А стосовно "втоми" - я не знаю, коли ви були в тилу, але за 2,5 роки багато чого змінилося не в кращий бік..
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07.09.2024 22:56 Ответить
Боїтеся ТЦК?
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07.09.2024 23:00 Ответить
Треба у хлопців на фото спитати
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07.09.2024 23:04 Ответить
Кожен робить свій вибір .скоро люди бояться більше таких як ви
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08.09.2024 00:56 Ответить
ЗСУ? Люди чекають Ахмат?
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08.09.2024 10:24 Ответить
Не ЗСУ а саме таких як ти..які зневажають цивільних
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08.09.2024 10:51 Ответить
Впіймали не чотирьох, а п'ятьох, хто ж тоді робив фото ?!!
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07.09.2024 22:53 Ответить
Красавцы, всем по ордену за заслуги перед отечеством во время войны
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07.09.2024 23:18 Ответить
40 метров не хватило...
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07.09.2024 23:29 Ответить
Нещасні квіточки ледь не загинули в горах тікаючи від страшних тцкашників...
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07.09.2024 23:41 Ответить
Ты в окопе или тебе 60 лет? Или твои сыновья или внуки в окопе?
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08.09.2024 00:44 Ответить
Юра диванний ПОЦреот
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08.09.2024 00:57 Ответить
Ухилянт-біженець? Молдавський кацап?
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08.09.2024 01:21 Ответить
Тобі треба записатись в чергу до психіатра.
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08.09.2024 05:40 Ответить
Юра пацієнт психлікарні
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08.09.2024 10:52 Ответить
Я приготовился увидеть задержанных парней в дневное (светлое) время суток пока долистывал статью до фотографий... Увидел...
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08.09.2024 00:43 Ответить
Хто знає, може їх місія була відволікати увагу, поки через кордон успішно пройшло дві бригади ухилянтів.
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08.09.2024 01:12 Ответить
Чотири яйценоса .
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08.09.2024 06:54 Ответить
На фото чотири затриманих і два ухилянти!!!
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08.09.2024 07:27 Ответить
чому на таких фото прикордонники завжди ховають обличчя, це ж не мафіозів якихось затримали
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08.09.2024 10:32 Ответить
 
 