Пять дней и четыре ночи бродили в высокогорных лесах: За 40 метров до границы задержали четырех мужчин, которые планировали попасть в Румынию. ФОТО

Пограничники задержали четырех человек, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию. Мужчины пять дней и четыре ночи блуждали в высокогорных лесах.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром за 40 метров до границы наряд отдела "Великий Бычков" Мукачевского отряда, который возглавлял курсант 4 курса Национальной академии Госпогранслужбы, задержал четырех человек, которые планировали переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию. Перед тем, как решиться пересекать границу таким образом, мужчины попробовали себя в горном "туризме", но после пяти дней и четырех ночей в высокогорных лесах, горы им не подчинились и найти украинско-румынскую границу они не смогли, зато заблудились и решили спуститься в ближайший населенный пункт", - говорится в сообщении.

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Как сообщается задержанные киевлянин, харьковчанин, черкасец и кировоградец познакомились в одной из социальных сетей, где желающие незаконно пересечь границу обсуждают возможные пути избежания встречи с пограничниками.

"Ни один из советов горе-туристам не помог. На последних минутах маршрута, как и многих других ловкачей, их ожидала традиционная встреча с охранниками границы", - добавили в ГПСУ.

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В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будут направлены в суд.