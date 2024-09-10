112-я бригада ТРО получила два комплекса РЭБ "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

Петр Порошенко передал 112-й бригаде ТрО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Комплекс оперативно-тактического БПЛА "Посейдон" - это три самолета, две станции управления. Бойцы бригады прошли подготовку по эксплуатации "Посейдонов". Этот комплекс имеет очень устойчивый "антиджам", имеет усиленную защиту от вражеского РЭБа и гарантированно обеспечивает информацией наших военных", - рассказал политик.

Лидер "ЕС" также призвал власть отменить неэффективное решение об изъятии военного НДФЛ из бюджетов громад и вернуть средства на счета бригад. По словам Порошенко, это позволит военным оперативно закрывать свои потребности.

"Мы в свое время очень сильно боролись за то, чтобы у бригад не забирали средства налогов, которые платят военные в своем пункте постоянного назначения. Чтобы значительная часть этих средств оставалась на счетах бригад. Прошлой осенью у местных бюджетов эти средства забрали. Сегодня правительство, Минфин, ГСССЗИ вынуждены признать ошибочность этого решения.

Мы считаем это неприемлемым. Минимум 50% средств НДФЛ, которые платят с денежного обеспечения военных, должны оставаться на счетах бригад. Чтобы бригады сами решали, что им сегодня покупать - FPV-дроны, "Ай-Петри", комплексы РЭБ, запчасти для техники, шины или все то, что сейчас мы поставляем на фронт", - отметил Порошенко.

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Напоминаем, в августе 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Это - комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня крупных калибров.

В ноябре 2023 года Порошенко инвестировал собственные средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций достигла 200 млн грн. На фронте уже работают десятки этих комплексов.

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