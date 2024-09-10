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112-я бригада ТРО получила два комплекса РЭБ "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Петр Порошенко передал 112-й бригаде ТрО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Комплекс оперативно-тактического БПЛА "Посейдон" - это три самолета, две станции управления. Бойцы бригады прошли подготовку по эксплуатации "Посейдонов". Этот комплекс имеет очень устойчивый "антиджам", имеет усиленную защиту от вражеского РЭБа и гарантированно обеспечивает информацией наших военных", - рассказал политик.

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Лидер "ЕС" также призвал власть отменить неэффективное решение об изъятии военного НДФЛ из бюджетов громад и вернуть средства на счета бригад. По словам Порошенко, это позволит военным оперативно закрывать свои потребности.

"Мы в свое время очень сильно боролись за то, чтобы у бригад не забирали средства налогов, которые платят военные в своем пункте постоянного назначения. Чтобы значительная часть этих средств оставалась на счетах бригад. Прошлой осенью у местных бюджетов эти средства забрали. Сегодня правительство, Минфин, ГСССЗИ вынуждены признать ошибочность этого решения.

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Мы считаем это неприемлемым. Минимум 50% средств НДФЛ, которые платят с денежного обеспечения военных, должны оставаться на счетах бригад. Чтобы бригады сами решали, что им сегодня покупать - FPV-дроны, "Ай-Петри", комплексы РЭБ, запчасти для техники, шины или все то, что сейчас мы поставляем на фронт", - отметил Порошенко.

Смотрите также: Три комплекса "Ай-Петри" передали подразделениям морской пехоты на юг для защиты от российских БпЛА

Порошенко передав РЕБ в 112 бригаду ТрО

Напоминаем, в августе 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Это - комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня крупных калибров.

В ноябре 2023 года Порошенко инвестировал собственные средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций достигла 200 млн грн. На фронте уже работают десятки этих комплексов.

Смотрите также: Подразделения, защищающие Покровск, получили FPV-дроны и технику. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3601) Порошенко Петр (19602) Налог на доходы физлиц (11) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+31
Величезна подяка Петру Олексійовичу та його команді
І всім украінцям , які постійно дбають про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2024 20:57
+30
Постійна робота П. Порошенка задля підтримки фронту. Знає, що найнебхідніше і де саме. Респект!
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10.09.2024 20:55
+18
До речі, а шо там "потужна" Фундація Олени Зеленської?!
Давно не було новин, що наклейки на західну гуманітарку скінчилися?
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10.09.2024 21:01
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Знову Чорний кондитер для війська накрав.
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10.09.2024 20:47 Ответить
Постійна робота П. Порошенка задля підтримки фронту. Знає, що найнебхідніше і де саме. Респект!
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10.09.2024 20:55 Ответить
Величезна подяка Петру Олексійовичу та його команді
І всім украінцям , які постійно дбають про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2024 20:57 Ответить
До речі, а шо там "потужна" Фундація Олени Зеленської?!
Давно не було новин, що наклейки на західну гуманітарку скінчилися?
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10.09.2024 21:01 Ответить
Вона як завжди безбар'эна та по 8 гр. за кіло.
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10.09.2024 21:06 Ответить
А від зеленого черговий ''пердосик''.
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10.09.2024 21:07 Ответить
🤣👍
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10.09.2024 21:56 Ответить
А що ще він може надати? Та ще й військовим порооботам!
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10.09.2024 22:17 Ответить
Відповідь противників Порошенко була, як завжди, потужною

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10.09.2024 21:09 Ответить
Підісрали з ПДФО тепер можна визнати "помилки".
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10.09.2024 21:09 Ответить
зразу знаю, що це вироби підприємств, до яких дотичний Порошенко; і він же розвозить їх по бригадам, які воюють на першій лінії.
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10.09.2024 21:13 Ответить
Кому пришла в голову блестящая идея назвать летающий БПЛА Посейдоном, это шобы запутать себя и противника?
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10.09.2024 21:24 Ответить
Ва фсьом вінаватый вотэтатвот ваш Парашэнка!
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10.09.2024 21:25 Ответить
Прочитавши заголовок статті відразу зрозумів, що то Порошенко. Дякую йому і його родині за підтримку ЗСУ попри шаленний бруд і брехню з боку корумпрованої і проросійської влади.
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10.09.2024 21:38 Ответить
на мою думку інформація: хто, кому, де і що поставляє має бути засекреченою, ні?
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10.09.2024 21:48 Ответить
Петро Порошенко , ради бачити Вас !!!Дякуємо , навіть як побачити у ЗМІ фото ,вже додає оптимізму !!!❤️🇺🇦
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10.09.2024 21:59 Ответить
Хорошо бы замазывать возможные ориентиры для привязки - дом и трубопровод. Понятно, что там давно никого нет, но козломордые могут просто от злости ударить по этому району, поубивают цивильных.
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10.09.2024 22:05 Ответить
Дякую, Президенте!
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11.09.2024 16:44 Ответить
Порошенко не та людина, що буде, щось робити безкоштовно. Піариться, при кожній можливості, або щоб йому термін скасували за попередні заслуги!!
Впевнен, що він їх і виробляє, і не безкоштовно...то така схЄма))
Йому вигідно критикувати теперішню владу (не кажу, що вони прям). Бачите, в них не вийшло, я ж казав....бачите я хороший, вибирайте мене наступним президентом. Це ж було вже)) Це називається - МАНІПУЛЯЦІЇ!)
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12.09.2024 13:28 Ответить
 
 