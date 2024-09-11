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Рашисты обстреляли Константиновку: Погибли 3 человека, 5 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли по городу удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 года.

Повреждены 4 частных дома, магазин и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Впоследствии Филашкин сообщил о еще одном обстреле.

"Еще один обстрел Константиновки - 1 погибший и 5 раненых. Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу убили 3 человека и ранили 5. На месте обстрелов работают все ответственные службы. Окончательные последствия устанавливаем", - отметил он.

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Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи
Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи
Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи

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обстрел (27165) Донецкая область (9656) Константиновка (1743)


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Мабуть, Шольц, і мав цей кривавий час на увазі??
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11.09.2024 12:12 Ответить
Війська рф перейшли в контрнаступ на "курську". Офіційних зведень про це ще не було.
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11.09.2024 12:28 Ответить
Якщо місто вже обстрілюють зі ствольної арти , то що нормальні люди досі роблять в цьому місті?

Є така підозра, що в Константинівці до чорта упоротих "ждунів" , що чекають на "визволення".

Пам'ятаю , що в Авдіївці , яку Орда 2 роки жорстко обстрілювала артой та пускала КАБи, після відходу ЗСУ залишилося більше тисячі мешканців , а на ОРДА-ТВ в кінці березня показували ролік, як ці мешканці в підвалах голосували за Путла 17 березня , показуючи при цьому українські пашпорти.
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11.09.2024 14:20 Ответить
а ждунам пох...... нас в 2014 тут было очень много да и вокруг есчё больше переведите на украинскую.когда в нашем регионе в школах почалы вивчаты укр.мову без общения на украинском в школах и т.д.
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11.09.2024 22:33 Ответить
Я из Кривого Рога,сердце кровью обливается
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12.09.2024 08:02 Ответить
 
 