Военные на Покровском направлении получат 1800 FPV-дронов различных модификаций, "Мавики" и окопный РЭБ. ВИДЕО+ФОТО

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко везет на Покровское направление очередную партию техники, которая крайне необходима украинским военным. 1800 FPV-дронов, "Мавики", 15 квадроциклов для эвакуации раненых, средства окопного РЭБ и зарядные станции уже сегодня будут в подразделениях в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Мы на прошлой неделе были в Покровске и сейчас отправляемся на Покровск. Это 15 квадрациклов, они очень эффективно себя показывают. И поэтому все, что смогли купить - укомплектовали и срочно на Покровск", - рассказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас поставляют только то, что очень просят воины, и то, что не поставляет государство или поставляет неприемлемого качества.

"1800 FPV-дронов, модернизированных нами. Мы поставили плату, которая меняет частоты, чтобы российские РЭБы не могли останавливать наши FPV-шки. 1800 различных FPV-шек: "восьмерок", "семерок", "десяток", ночных", - рассказал экс-президент.

На фронт также везут средства низкочастотного РЭБа.

"Новая антенна дает возможность средствам РЭБ работать в низком диапазоне частот. Там, где россияне в последнее время думали, что нашли слабое место в нашей системе обороны и якобы заняли доминирующую позицию. "Он выглядит не слишком презентабельно, но это действительно must have на фронте", - говорит Порошенко.

Он добавил, что низкочастотной антенной доукомплектовывают десятки подразделений, которые ранее уже получали РЭБ от "ЕС"

"Все, чтобы зонтик РЭБа максимально эффективно защищал жизни наших бойцов", - пояснил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко передал 112-й бригаде ТрО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон".

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