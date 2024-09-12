Военные на Покровском направлении получат 1800 FPV-дронов различных модификаций, "Мавики" и окопный РЭБ. ВИДЕО+ФОТО
Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко везет на Покровское направление очередную партию техники, которая крайне необходима украинским военным. 1800 FPV-дронов, "Мавики", 15 квадроциклов для эвакуации раненых, средства окопного РЭБ и зарядные станции уже сегодня будут в подразделениях в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
"Мы на прошлой неделе были в Покровске и сейчас отправляемся на Покровск. Это 15 квадрациклов, они очень эффективно себя показывают. И поэтому все, что смогли купить - укомплектовали и срочно на Покровск", - рассказал Порошенко.
Он отметил, что сейчас поставляют только то, что очень просят воины, и то, что не поставляет государство или поставляет неприемлемого качества.
"1800 FPV-дронов, модернизированных нами. Мы поставили плату, которая меняет частоты, чтобы российские РЭБы не могли останавливать наши FPV-шки. 1800 различных FPV-шек: "восьмерок", "семерок", "десяток", ночных", - рассказал экс-президент.
На фронт также везут средства низкочастотного РЭБа.
"Новая антенна дает возможность средствам РЭБ работать в низком диапазоне частот. Там, где россияне в последнее время думали, что нашли слабое место в нашей системе обороны и якобы заняли доминирующую позицию. "Он выглядит не слишком презентабельно, но это действительно must have на фронте", - говорит Порошенко.
Он добавил, что низкочастотной антенной доукомплектовывают десятки подразделений, которые ранее уже получали РЭБ от "ЕС"
"Все, чтобы зонтик РЭБа максимально эффективно защищал жизни наших бойцов", - пояснил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко передал 112-й бригаде ТрО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон".
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Щас! Вони раніш вдавляться!
Извините. Сарказм.
Правда воевал против Украины,и уже здох,но! "Какая разница?" для зе & К°!!!
Запропонував відновити (за власний кошт) корпус Охматдиту яким саме він опікувався та вклав купу коштів, але зеленоригівські мародери відмовилися - бо на цьому не розпиляєш народні гроші, та й чорна заздрість не дозволяє.
Сухпайки гидотної якості поставляє у змові з постачальниками!
Все інше за людські гроші та кошти небайдужих багатих людей!
А що ЗЕлена шобла дала з власної кишені? НІЧОГО!
Респект Президенту Порошенко!
Потому что орган не пропьешь, а физгармонь - запросто. Из песни слово не выкинешь, а Порошенко из заголовка, раз плюнуть
1. Зєбіли 90% читають "шапку"
2. Згадуваня Порошенко в "шапці" допису - привід чергової істерики зє,і як наслідок,навала ДБР,ГПУ,СБУ,БЕП,МЧС,МВС.Хоч санстанція не прийде - бо її вже нема.