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Военные на Покровском направлении получат 1800 FPV-дронов различных модификаций, "Мавики" и окопный РЭБ. ВИДЕО+ФОТО

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко везет на Покровское направление очередную партию техники, которая крайне необходима украинским военным. 1800 FPV-дронов, "Мавики", 15 квадроциклов для эвакуации раненых, средства окопного РЭБ и зарядные станции уже сегодня будут в подразделениях в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Мы на прошлой неделе были в Покровске и сейчас отправляемся на Покровск. Это 15 квадрациклов, они очень эффективно себя показывают. И поэтому все, что смогли купить - укомплектовали и срочно на Покровск", - рассказал Порошенко.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

Он отметил, что сейчас поставляют только то, что очень просят воины, и то, что не поставляет государство или поставляет неприемлемого качества.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

"1800 FPV-дронов, модернизированных нами. Мы поставили плату, которая меняет частоты, чтобы российские РЭБы не могли останавливать наши FPV-шки. 1800 различных FPV-шек: "восьмерок", "семерок", "десяток", ночных", - рассказал экс-президент.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

На фронт также везут средства низкочастотного РЭБа.

"Новая антенна дает возможность средствам РЭБ работать в низком диапазоне частот. Там, где россияне в последнее время думали, что нашли слабое место в нашей системе обороны и якобы заняли доминирующую позицию. "Он выглядит не слишком презентабельно, но это действительно must have на фронте", - говорит Порошенко.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

Он добавил, что низкочастотной антенной доукомплектовывают десятки подразделений, которые ранее уже получали РЭБ от "ЕС"

"Все, чтобы зонтик РЭБа максимально эффективно защищал жизни наших бойцов", - пояснил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко передал 112-й бригаде ТрО два комплекса противодействия средствам вражеских разведок "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон".

Смотрите также: Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и демократии, - Порошенко в Берлине назвал "красные линии" относительно Украины

Автор: 

помощь (7803) Порошенко Петр (19602) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+30
"барига" вперто не дає Зермакам швиденко закінчити війну посєрєдінє.
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12.09.2024 12:30
+25
Порох- сила 💪.
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12.09.2024 12:31
+16
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12.09.2024 12:34
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"барига" вперто не дає Зермакам швиденко закінчити війну посєрєдінє.
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12.09.2024 12:30 Ответить
Порох- сила 💪.
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12.09.2024 12:31 Ответить
Зєрмак- могила
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12.09.2024 12:39 Ответить
Якби і зермаки стільки донатили то було б в 2 рази більше. Але зермаки г**но.
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12.09.2024 12:31 Ответить
Як?!! Зєрмаки - порохоботам?!!
Щас! Вони раніш вдавляться!
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12.09.2024 14:12 Ответить
Якби ті підари просто перестали красти, то був би найбільший їхній вклад в перемогу.
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12.09.2024 14:40 Ответить
osj , ce spravžny prezident
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12.09.2024 12:32 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу, ви найкращій!
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12.09.2024 12:34 Ответить
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12.09.2024 12:34 Ответить
На яке ж лайно мудрий нарід проміняв справжнього Президента!
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12.09.2024 12:36 Ответить
А в заголовку очканули написати, від кого..?
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12.09.2024 12:37 Ответить
Так зразу деякий час і новина не відкривалася.
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12.09.2024 12:41 Ответить
А були варіанти? Не поділитеся?
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12.09.2024 13:13 Ответить
Такі заголовки можна і не відкривати. Кількість, регулярність і асортимент вже як візитівка.
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12.09.2024 13:15 Ответить
Ты хто такой? Ты с Блинкиным общался? Ото.
Извините. Сарказм.
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12.09.2024 13:50 Ответить
Ти читай уважно опис, там все є!
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12.09.2024 19:19 Ответить
Всі знають, ЩО буде в описі. Ішлося про ЗАГОЛОВОК, який ТИ прочитала не тим місцем.
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12.09.2024 19:47 Ответить
ну что тут сказать.. молодец конечно.... кто -то с ОП поддержит ???
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12.09.2024 12:39 Ответить
Брат Подоляка!
Правда воевал против Украины,и уже здох,но! "Какая разница?" для зе & К°!!!
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12.09.2024 14:15 Ответить
Кожен тиждень купляє (за власний кошт!) купу всього необхідного та відвозить бійцям.
Запропонував відновити (за власний кошт) корпус Охматдиту яким саме він опікувався та вклав купу коштів, але зеленоригівські мародери відмовилися - бо на цьому не розпиляєш народні гроші, та й чорна заздрість не дозволяє.
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12.09.2024 12:43 Ответить
Хід у відповідь

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12.09.2024 12:44 Ответить
Люблю цю Людину !!! ❤️ Петро Порошенко !!!💙💛
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12.09.2024 12:44 Ответить
Як зазвичай. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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12.09.2024 12:45 Ответить
А що курва робить держава??!!
Сухпайки гидотної якості поставляє у змові з постачальниками!
Все інше за людські гроші та кошти небайдужих багатих людей!
А що ЗЕлена шобла дала з власної кишені? НІЧОГО!
Респект Президенту Порошенко!
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12.09.2024 12:52 Ответить
А сам як гадаєш :"чому?"?
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12.09.2024 14:17 Ответить
Почему в нашей церкви молитвы без музыки читают? А католики поют.
Потому что орган не пропьешь, а физгармонь - запросто. Из песни слово не выкинешь, а Порошенко из заголовка, раз плюнуть
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12.09.2024 13:55 Ответить
НЕ випадково!
1. Зєбіли 90% читають "шапку"
2. Згадуваня Порошенко в "шапці" допису - привід чергової істерики зє,і як наслідок,навала ДБР,ГПУ,СБУ,БЕП,МЧС,МВС.Хоч санстанція не прийде - бо її вже нема.
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12.09.2024 14:24 Ответить
В якій країні ви живете,що в вас є діючий президент,в прихільності до якого ви звинувачуєте редакцію ЦН?
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12.09.2024 15:14 Ответить
Лютий Порох!
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12.09.2024 13:02 Ответить
Дякую Пане Президенте!
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12.09.2024 13:45 Ответить
То фігня, он бубочка які видосіки пилить, нащо ті дрони
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12.09.2024 14:30 Ответить
Пороху респект. Настав час віддавати борги суспільству.
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12.09.2024 14:42 Ответить
Дуже гарна новина. Не зупиняйтес
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12.09.2024 16:47 Ответить
 
 