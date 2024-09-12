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СБУ разоблачила в Полтавской области главу МСЭК и чиновников районной больницы, зарабатывавших на схеме уклонения от мобилизации. ФОТО

СБУ разоблачила на Полтавщине главу областной профильной медико-социальной экспертной комиссии, должностных лиц районной больницы Полтавщины и их сообщницу, которые помогали призывникам уклоняться от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Полтавской области.

лікарі МСЕК за гроші допомагали ухилянтам на Полтавщині

Фигуранты подыскивали среди своего окружения лиц, которые хотели избежать военной службы. За деньги чиновники предлагали сфабриковать медицинские документы женщинам военнообязанных для получения 2 группы инвалидности и дальнейшего оформления опеки над ними. Эти документы становились основанием для отсрочки призыва и предоставляли право выезда за границу. Чиновники "штамповали" фиктивные справки для женщин клиентов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы.

Стоимость услуги дельцы оценивали в более 9 тысяч долларов. По оперативным данным, указанной схемой воспользовалось около 50 человек.

Правоохранители задержали организатора схемы и его сообщницу во время получения второго транша взятки от клиента.

хабар

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В ходе проведенных обысков по местам работы и проживания фигурантов, правоохранители изъяли:

  • копии документов лиц, которые обращались к организаторам незаконной схемы;
  • банковские карты, более 1 миллиона гривен, более 115 тысяч долларов и 5 тысяч евро наличными

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Его сообщнице - за пособничество в указанном преступлении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Службой безопасности инициирована проверка всех медицинских документов указанной МСЭК, которые имеют признаки фиктивности.

Автор: 

взятка (6165) СБУ (19916) уклонисты (849) Полтавская область (1162)


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Є запит - є пропозиція! Ринок....
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12.09.2024 17:07 Ответить
Коли буде справедливе покарання для таких істот - тоді й не буде злочину
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12.09.2024 17:24 Ответить
Справедливе покарання прийде тоді ,коли спочатку покарають зелених слуг за те що вони натворили і продовжують творити , до того все пустопорожня балаканина (( Як там справи із суддею що бухий нацгвардійця у комендантську годину убив , що там із зедепутатом-втікачем дмитруком , як кіля катлєта поживає на "домашньому арешті " , врешті решт, як там квіти , місяць тому у Покровську висаджені замість оборонних споруд ? ((
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12.09.2024 19:47 Ответить
На схемі ухилення? А на схемі непридатних відправляти на ''0" чогось не ловлять! А це між іншим теж порушення закону! Де за таке відподальність?!
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12.09.2024 17:26 Ответить
Ого! Пол миллиона долларов должно у них быть.
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12.09.2024 17:30 Ответить
Створи проблему - потім безкінечно борись із нею - профіт
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12.09.2024 17:42 Ответить
Та в КОЖНОМУ МСЕКу - так само!!!!Цього хтось не знає????
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12.09.2024 18:32 Ответить
*** гоните Шмыгаля в шею. Ставьте этих двоих руководить страной. Они смогут. Гении. Я катаюсь по полу от зависти. Это же надо.
Штамповать группу бабе ухилянта. Это песня. Никакой проверки в военкомате, с военкомом не делиться. Баба в соцзащиту не обращается, с этой стороны тоже подвоха нет. Эту справку предъявляют только на границе. Никаких фиктивных браков. Песня
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12.09.2024 18:34 Ответить
А може це єдиний шанс цих жінок витягнути з армії своїх чоловіків, які добровільно пішли захищати країну на початку війни, а ЗЕлупінська банда їх наіпала.
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13.09.2024 11:28 Ответить
 
 