СБУ разоблачила в Полтавской области главу МСЭК и чиновников районной больницы, зарабатывавших на схеме уклонения от мобилизации. ФОТО

СБУ разоблачила на Полтавщине главу областной профильной медико-социальной экспертной комиссии, должностных лиц районной больницы Полтавщины и их сообщницу, которые помогали призывникам уклоняться от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Полтавской области.

Фигуранты подыскивали среди своего окружения лиц, которые хотели избежать военной службы. За деньги чиновники предлагали сфабриковать медицинские документы женщинам военнообязанных для получения 2 группы инвалидности и дальнейшего оформления опеки над ними. Эти документы становились основанием для отсрочки призыва и предоставляли право выезда за границу. Чиновники "штамповали" фиктивные справки для женщин клиентов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы.

Стоимость услуги дельцы оценивали в более 9 тысяч долларов. По оперативным данным, указанной схемой воспользовалось около 50 человек.

Правоохранители задержали организатора схемы и его сообщницу во время получения второго транша взятки от клиента.

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В ходе проведенных обысков по местам работы и проживания фигурантов, правоохранители изъяли:

копии документов лиц, которые обращались к организаторам незаконной схемы;

банковские карты, более 1 миллиона гривен, более 115 тысяч долларов и 5 тысяч евро наличными

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Его сообщнице - за пособничество в указанном преступлении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Службой безопасности инициирована проверка всех медицинских документов указанной МСЭК, которые имеют признаки фиктивности.