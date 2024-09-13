Разоблачены должностные лица украинского холдинга, строящие судоремонтный завод для военных кораблей РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Собрана доказательная база на топ-менеджмент украинского строительного холдинга, причастного к работе на врага и финансированию вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала полномасштабной войны организованная группа во главе с владельцем бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд рублей. Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ.

Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена. Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подводных лодок страны-агрессора.

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Установлено, что российский "филиал" холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через оффшорные компании.

К рассказали в СБУ, во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве изъята компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также у злоумышленников обнаружены слитки золота и почти 700 тыс. долларов.

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На основании собранных доказательств трем основным фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: владельцу строительного холдинга по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского филиала по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой).

Сейчас продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.





