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Разоблачены должностные лица украинского холдинга, строящие судоремонтный завод для военных кораблей РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Собрана доказательная база на топ-менеджмент украинского строительного холдинга, причастного к работе на врага и финансированию вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала полномасштабной войны организованная группа во главе с владельцем бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд рублей. Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ.

Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена. Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подводных лодок страны-агрессора.

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Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

Установлено, что российский "филиал" холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через оффшорные компании.

К рассказали в СБУ, во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве изъята компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также у злоумышленников обнаружены слитки золота и почти 700 тыс. долларов.

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Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

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На основании собранных доказательств трем основным фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: владельцу строительного холдинга по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского филиала по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой).

Сейчас продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

Автор: 

СБУ (19924) государственная измена (1544) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+14
Це відповідь Зеленському на питання, Чому ми не в НАТІ з отаким лайном зкацапленим??
Єрмак, з татаровим та гетьманцевим, під контролем маразматика патрушева, ну хоть паржут….!!!
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13.09.2024 16:36
+8
Відповідь на звинувачення США про компаненти їх компаній в російських ракетах, коли цілі підприємства із столиці України будують бази чорноморського терористичного флоту кацапії. А до цього фірма богуслаєва поставляла мотори на літаки і гелікоптери кацапів, які сьогодні скидають бомби і ракети на наші міста і села. А на дняд підписав контракт га поставку кацапської нпафти до Угорщини. Потужно навів порядки Боневтік і його антимайданна команда.
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13.09.2024 18:22
+7
А ХВамілії у цих підорів є?
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13.09.2024 16:37
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пожиттєво з повною конфіскацією?
чи, не всьо так однозначно? там уважаємиє люді?
єрмачина, ще не вирішив?
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13.09.2024 16:35 Ответить
- Штирлиц, Вы совсем обнаглели, организовывая у нас под носом холдинг по ремонту кригсмарине в Ноффоросийске, верфи по строительству U-boot в Санкт-Лэнтнграде да еще U-Bahn на мацковских болотах ?

десь так ? що, не смішно ?

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13.09.2024 18:05 Ответить
- найн, хер Миллер, бо зловмисникам загрожує лише до 12 років ув'язнення, за кригсмарине разом із U-boot для рашисько-фашиського флоту
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13.09.2024 18:13 Ответить
Це відповідь Зеленському на питання, Чому ми не в НАТІ з отаким лайном зкацапленим??
Єрмак, з татаровим та гетьманцевим, під контролем маразматика патрушева, ну хоть паржут….!!!
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13.09.2024 16:36 Ответить
нормально так !
ремонт під час війни військових кораблів та побудова підводних човнів для рашиського флоту і всього 12 років....
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13.09.2024 18:16 Ответить
Можливо, у отих осіб, із суддівського клану, теж паспорти змосковщені??
Так «незламно», сидіти в ТИЛУ і строки смішні, під час московської Війни, злочинцям московським, присуджувати!!
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13.09.2024 21:14 Ответить
Це - ні, бо компанії з країн НАТО досі поставляють до РФ все, що їй потрібно для війни.
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13.09.2024 20:12 Ответить
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13.09.2024 16:36 Ответить
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13.09.2024 16:39 Ответить
А ХВамілії у цих підорів є?
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13.09.2024 16:37 Ответить
Всі на ЗЕ.
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13.09.2024 17:12 Ответить
Єрмак їхня хвамілія
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13.09.2024 17:15 Ответить
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13.09.2024 18:08 Ответить
.... треба пильно придивлятися до рішал на самому верху влади в УКРАЇНІ !!!
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13.09.2024 16:46 Ответить
а що на них дивитись - з транзітом рашиської нафти дьЄрмак сам порішав навіть без шмигаля на пріставной табурєточкє
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13.09.2024 18:18 Ответить
Зачекайте трохи, дайте людям втекти закордон. Потім, вже як відзвоняться з безпечних місць, оголосите їх у розшук. Ну, все має бути як зазвичай. А то ще піймаєте когось.
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13.09.2024 16:59 Ответить
якщо пошкоабати то знайдемо сліди пердака і ко.
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13.09.2024 17:01 Ответить
Почему до 12 лет ? Нужно от 12 лет без права помилование.
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13.09.2024 17:39 Ответить
Відповідь на звинувачення США про компаненти їх компаній в російських ракетах, коли цілі підприємства із столиці України будують бази чорноморського терористичного флоту кацапії. А до цього фірма богуслаєва поставляла мотори на літаки і гелікоптери кацапів, які сьогодні скидають бомби і ракети на наші міста і села. А на дняд підписав контракт га поставку кацапської нпафти до Угорщини. Потужно навів порядки Боневтік і його антимайданна команда.
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13.09.2024 18:22 Ответить
иногда мне кажется, что мягче чем в Украине законы только в Норвегии. Какие еще нахер 12 лет?! Таких "фигурантов" вешать нужно, на площадях, при большом скоплении народа. И по тв показывать. В Киеве еще не поняли, что идет война на выживание государства и самого народа?
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13.09.2024 18:56 Ответить
На Банковій це гарно розуміють; просто вони воюють по той бік.
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13.09.2024 20:20 Ответить
вяликой дєржавє треба у когось щось замовляти?
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13.09.2024 20:13 Ответить
3 роки збирали докази,замість заарештувати і покарати. Що таке профілактика проти зради України СБУ мабуть не знає
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14.09.2024 08:42 Ответить
 
 