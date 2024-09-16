Сообщено о подозрении руководителю юрфирмы, который за $10-15 тыс. предлагал мужчинам помощь в выезде за границу. ФОТО

22-летнему директору юридической компании сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, подозреваемый на интернет-странице возглавляемой им фирмы под видом оказания юридических услуг искал военнообязанных мужчин, которые готовы платить деньги за незаконное пересечение государственной границы Украины. Он предлагал помощь по получению документов об отсрочке от призыва на военную службу, а также содействие в получении нужных выводов военно-врачебных комиссий для снятия с воинского учета.

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Так, стоимость изготовления документов для снятия с воинского учета или выезда за границу подозреваемый оценивал от 10 до 15 тыс. долларов. В процессе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения им денег.

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Сейчас руководителю юридической фирмы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенным в городе Киеве, при оперативном сопровождения ГУ "Д" ДЗНД СБУ и Управления СБУ в Житомирской области.