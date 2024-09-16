Сообщено о подозрении руководителю юрфирмы, который за $10-15 тыс. предлагал мужчинам помощь в выезде за границу. ФОТО
22-летнему директору юридической компании сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, подозреваемый на интернет-странице возглавляемой им фирмы под видом оказания юридических услуг искал военнообязанных мужчин, которые готовы платить деньги за незаконное пересечение государственной границы Украины. Он предлагал помощь по получению документов об отсрочке от призыва на военную службу, а также содействие в получении нужных выводов военно-врачебных комиссий для снятия с воинского учета.
Так, стоимость изготовления документов для снятия с воинского учета или выезда за границу подозреваемый оценивал от 10 до 15 тыс. долларов. В процессе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения им денег.
Сейчас руководителю юридической фирмы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления.
Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенным в городе Киеве, при оперативном сопровождения ГУ "Д" ДЗНД СБУ и Управления СБУ в Житомирской области.
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України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони, або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.