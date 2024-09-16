Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP допущен к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТО

Парк бронеавтомобилей украинской армии пополнился еще одним образцом бронетехники, созданным по технологии MRAP. В Минобороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что такое бронемашины MRAP

Бронемашины MRAP (от англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние впитывают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность жилого модуля.

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Бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Бронеавтомобиль Roshel Senator сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Изначально машина предназначалась для нужд полиции.

Для нужд украинской армии модель усовершенствовали. Roshel Senator MRAP получил броню, которая способна защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и обломков. А также особую V-образную форму днища, которое рассеивает энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила. Кроме этого, канадский бронеавтомобиль получил усиленную ходовую часть, механизм полного привода, и 6,7-литровый "всеядный" турбодизель мощностью более 300 лошадиных сил. В комплектации для фронта машина также обязательно имеет лебедку и "ночной" свет.

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Как отметили в Минобороны, с начала широкомасштабного вторжения кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.