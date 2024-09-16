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Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP допущен к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТО

Парк бронеавтомобилей украинской армии пополнился еще одним образцом бронетехники, созданным по технологии MRAP. В Минобороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что такое бронемашины MRAP

Бронемашины MRAP (от англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние впитывают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность жилого модуля.

Смотрите также: С начала этого года к эксплуатации в ВСУ допущено вдвое больше украинских оружейных новинок, чем за весь 2023-й, - Минобороны. ФОТО

Бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Бронеавтомобиль Roshel Senator сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Изначально машина предназначалась для нужд полиции.

Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Для нужд украинской армии модель усовершенствовали. Roshel Senator MRAP получил броню, которая способна защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и обломков. А также особую V-образную форму днища, которое рассеивает энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила. Кроме этого, канадский бронеавтомобиль получил усиленную ходовую часть, механизм полного привода, и 6,7-литровый "всеядный" турбодизель мощностью более 300 лошадиных сил. В комплектации для фронта машина также обязательно имеет лебедку и "ночной" свет.

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Как отметили в Минобороны, с начала широкомасштабного вторжения кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.

Автор: 

Канада (2091) Минобороны (9368) техника (1738)


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Топ комментарии
+11
Оце так поспішили у МО. Ці МРАПи вже 2 роки воюють на фронті і тепер, нарешті, допущені.
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16.09.2024 17:45
+9
вже майже півтори тисячі одиниць поставлено, а МО нарешті роздуплились.
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16.09.2024 17:53
+6
перші поставки у вересні 22-го були у поліцейському варіанті.Вже через рік версія MRAP успішно пройшла серію випробувань, балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США. У грудні 2023-го року канадська компанія Roshel передала Україні вже 1000-ий броньований автомобіль сімейства Senator. Питання: що рік робили у МО???
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16.09.2024 18:25
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Правила форума Совет форумчан
Оце так поспішили у МО. Ці МРАПи вже 2 роки воюють на фронті і тепер, нарешті, допущені.
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16.09.2024 17:45 Ответить
"допускателей" на фронт, МРАП гарний, Канада погане не виробляє
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16.09.2024 17:51 Ответить
вже майже півтори тисячі одиниць поставлено, а МО нарешті роздуплились.
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16.09.2024 17:53 Ответить
Может они были без MRAP. Вариант с защитой от мин представили только в этом году.
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16.09.2024 18:02 Ответить
перші поставки у вересні 22-го були у поліцейському варіанті.Вже через рік версія MRAP успішно пройшла серію випробувань, балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США. У грудні 2023-го року канадська компанія Roshel передала Україні вже 1000-ий броньований автомобіль сімейства Senator. Питання: що рік робили у МО???
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16.09.2024 18:25 Ответить
з тепе з за спини балалайка стирчить. Запхай її поглибше, бо зразу кидається у вічі.
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16.09.2024 18:41 Ответить
Як що? Гроші на допуск освоювали. Гроші - це наше все. Навіть на гівні будуть збогачуватись.
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16.09.2024 21:02 Ответить
Кстати амортизирующие кресла это индийская подделка котораюя не соответствует никаким нормам!
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16.09.2024 21:18 Ответить
вадік, дуже далекоглядно будо зареєструвати прямо зараз другий акаунт. Думаєш модератор тіпа не зрозуміє?
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16.09.2024 21:25 Ответить
Я в курсе !
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16.09.2024 21:47 Ответить
Roshel виробляє 270 таких мрапів на нісяць, треба частину цивільних пікапів на ЛБЗ замінити цими мрапами. Підрозділи дронщиків в першу чергу.
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16.09.2024 17:58 Ответить
Вы себе представляете это качество!?
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16.09.2024 18:01 Ответить
з оріхівського напрямку пишете, прямо з Senator'а?
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16.09.2024 18:28 Ответить
Рошель откатывает такие суммы что солдат можно в золотые бронежелеты одеть!
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16.09.2024 18:00 Ответить
Не смеши, орк. Эта МРАП на порядок лучше любого бронеавтомобиля твоей Московии. Тигр и рядом не валялся.
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16.09.2024 19:48 Ответить
Очень смешно будет когда Ш будет давать признательные показания!
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16.09.2024 19:54 Ответить
Признательные показания в чем? Сенаторы - отличие броневики, прекрасно показавшие себя на фронте. А то, что при их помощи твоя гадское племя уничтожают - ну так это дело богоугодное - орков ***********.
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16.09.2024 20:00 Ответить
Т е то что с каждого откат %%% тебя не парит?
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16.09.2024 20:02 Ответить
Абсолютно - нам поставляют эти Бронеавтомобили безоплатно, никаких откатов мы никому не даем - пусть там разбираются у себя сами.
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16.09.2024 20:12 Ответить
Да чехи закупили дешево ( по реальной цене) а вот потом самое интересное. Скоро узнаешь если любопытно
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16.09.2024 20:54 Ответить
Шимонову подяка за його громадянську позицію і підтримку.
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16.09.2024 18:00 Ответить
Скоро на суде Шимонов расскажет сколько откатил и кому! Хотя в канадской прессе уже написали кому!
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16.09.2024 18:04 Ответить
ну давай вже посилання, не тягни.
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16.09.2024 18:30 Ответить
Какой надо быть мразью чтобы обворовывать солдат!
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16.09.2024 21:03 Ответить
Шайка негодяев обворовывает бюджет МО а вы покрываете!
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16.09.2024 21:14 Ответить
у тебе матрьошки з туєса випадають. Не треба тут смітити, ти додаєш роботи модератору, і за твоє сміття він може тебе забанти.
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16.09.2024 21:14 Ответить
Ревную. Шимонов сколько сейчас платит
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16.09.2024 21:45 Ответить
Блін.. -я прочитав - Рошен Скеатор...
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16.09.2024 18:03 Ответить
..я так понимаю, нужно было пройти пересертификацию в ДАІ.. серьезное дело..
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16.09.2024 20:00 Ответить
 
 