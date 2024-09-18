Мужчина заплатил 13 тыс. дол. за путешествие в багажнике к границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО
В Черновицкой области пограничники задержали перевозчика уклонистов с клиентом в багажнике.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе реализации оперативной информации, на одном из полицейских постов недалеко от границы, пограничники остановили легковой автомобиль. Кроме водителя в авто находились двое пассажиров - парень и девушка. Водитель утверждал, что просто подвозит знакомых в один из населенных пунктов. Однако, при осмотре автомобиля в багажнике пограничники обнаружили еще одного человека.
Как выяснили правоохранители, житель Ивано-Франковской области заплатил водителю 13 тысяч долларов. За эти деньги его должны были доставить до определенной точки и указать дальнейший маршрут незаконного пересечения границы из Украины в Румынию.
Вместо этого в отношении мужчины составили материалы об административном правонарушении. Водителю же грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие устанавливает причастность к противоправной деятельности других пассажиров автомобиля.
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Невже одарченка взяли за дупу???
Ну, не совсем себе - на всех участников операции