Мужчина заплатил 13 тыс. дол. за путешествие в багажнике к границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

В Черновицкой области пограничники задержали перевозчика уклонистов с клиентом в багажнике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе реализации оперативной информации, на одном из полицейских постов недалеко от границы, пограничники остановили легковой автомобиль. Кроме водителя в авто находились двое пассажиров - парень и девушка. Водитель утверждал, что просто подвозит знакомых в один из населенных пунктов. Однако, при осмотре автомобиля в багажнике пограничники обнаружили еще одного человека.

Как выяснили правоохранители, житель Ивано-Франковской области заплатил водителю 13 тысяч долларов. За эти деньги его должны были доставить до определенной точки и указать дальнейший маршрут незаконного пересечения границы из Украины в Румынию.

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Вместо этого в отношении мужчины составили материалы об административном правонарушении. Водителю же грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие устанавливает причастность к противоправной деятельности других пассажиров автомобиля.