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Мужчина заплатил 13 тыс. дол. за путешествие в багажнике к границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

ухилянт у багажнику

В Черновицкой области пограничники задержали перевозчика уклонистов с клиентом в багажнике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе реализации оперативной информации, на одном из полицейских постов недалеко от границы, пограничники остановили легковой автомобиль. Кроме водителя в авто находились двое пассажиров - парень и девушка. Водитель утверждал, что просто подвозит знакомых в один из населенных пунктов. Однако, при осмотре автомобиля в багажнике пограничники обнаружили еще одного человека.

Прикордонники виявили ухилянта у багажнику

Как выяснили правоохранители, житель Ивано-Франковской области заплатил водителю 13 тысяч долларов. За эти деньги его должны были доставить до определенной точки и указать дальнейший маршрут незаконного пересечения границы из Украины в Румынию.

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Вместо этого в отношении мужчины составили материалы об административном правонарушении. Водителю же грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие устанавливает причастность к противоправной деятельности других пассажиров автомобиля.

Автор: 

Буковина (896) Госпогранслужба (6435) уклонисты (839)


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Топ комментарии
+5
Нормальный такой атракцион покататься в багажнике за 13к зеленых. А о чем оно думало, что на границе багажник не открывают? Или обещали что на границе будет другой начальник наряда?
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18.09.2024 17:26
+2
Дивно.. скільки до "повномасштабного" катався туди-сюди - ще не бачив жодного авто, до якого б на кордоні не залазили в багажник.
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18.09.2024 18:13
+1
У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику

Невже одарченка взяли за дупу???
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18.09.2024 17:23
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У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику

Невже одарченка взяли за дупу???
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18.09.2024 17:23 Ответить
Без лоха і жити плохо підар зате проїхався в авто
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18.09.2024 17:23 Ответить
з комфортом в багажнику .
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18.09.2024 18:00 Ответить
Нормальный такой атракцион покататься в багажнике за 13к зеленых. А о чем оно думало, что на границе багажник не открывают? Или обещали что на границе будет другой начальник наряда?
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18.09.2024 17:26 Ответить
а треба було "рюкзаком прикинутись", обмотавшись вcередині того карематом )) сьогодні знайти підходящий по об'єму рюкзачок за $13k - не проблема )) а хлоп з дівкою заспівали б "ми вєсёлиє турісти, ми в дароге дєнь за днём,... " )
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18.09.2024 17:41 Ответить
Дивно.. скільки до "повномасштабного" катався туди-сюди - ще не бачив жодного авто, до якого б на кордоні не залазили в багажник.
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18.09.2024 18:13 Ответить
ну і лошара!
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18.09.2024 18:30 Ответить
Мабуть подумав що знімається блокбастер і його за ті кошти затвердили на головну роль.
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18.09.2024 18:51 Ответить
САО (Спеціальна Антиухілянтська Операція) - "Спіймай ухилянта й отримай собі його гроші "за проїзд"".
Ну, не совсем себе - на всех участников операции
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18.09.2024 19:05 Ответить
от заплатив би 13тис. одарченку (той би не відмовив) й спокійно б виїхав
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18.09.2024 19:07 Ответить
лох
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18.09.2024 19:59 Ответить
Кончений ідіот.
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19.09.2024 07:20 Ответить
Ну а чому не заплатити. Людина все життя звикла літати бізнес класом. До комфорту швидко звикаєш.
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19.09.2024 09:06 Ответить
 
 