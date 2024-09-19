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Задержана группа мужчин, планировавших незаконно пересечь границу с Румынией: каждый заплатил организатору по $10 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вблизи границы с Румынией пограничники остановили два автомобиля: кроме водителей, в них находилось семь мужчин, планировавших незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Так, на участке отдела "Порубное" пограничники, при силовой поддержке подразделения Национальной гвардии, остановили недалеко от границы автомобиль. В нем в сторону государственной границы, кроме водителя, ехали 6 мужчин. Еще один автомобиль с водителем и пассажиром пограничники задержали после короткого преследования.

Затримано групу порушників кордону

Как отмечается, во время дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что двое местных жителей осуществляли доставку на автомобилях группы мужчин до определенной точки и после этого должны были указать им маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска. За это жители Тернопольской, Хмельницкой и Ривненской областей заплатили главному организатору поездки по 10 тыс. долларов.

Смотрите также: Мужчина заплатил 13 тыс. дол. за путешествие в багажнике к границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Водителям грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску главного организатора противоправной схемы.

Автор: 

Госпогранслужба (6455) граница (5273) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+14
Ось тут вони "молодці". Як бі ще депутатів ось так пачками затримували. Але ж випускають. Лише бісять людей цими новинами
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19.09.2024 12:49
+7
вони скажуть що депутата-одинака затримати важко..просто нереально...от якби вони групами по 10-15 тікали, тоді да
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19.09.2024 13:17
+4
Спіймали тому, що на машині. Сам кордон (по горах, по лісах) дірявий. І кількість «ухилянтів», яким вдалося перейти, ніхто навіть не уявляє.
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19.09.2024 13:02
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Ось тут вони "молодці". Як бі ще депутатів ось так пачками затримували. Але ж випускають. Лише бісять людей цими новинами
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19.09.2024 12:49 Ответить
вони скажуть що депутата-одинака затримати важко..просто нереально...от якби вони групами по 10-15 тікали, тоді да
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19.09.2024 13:17 Ответить
Батьки/родичі допомагають, кредитні картки обнуляють, машини свої продають (а деякі й нерухомість). Та хіба мало варіантів, коли ти всі кінці рубаєш.
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19.09.2024 13:00 Ответить
Нє - ну - по 10 тис -- це по дорослому
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19.09.2024 12:57 Ответить
ціни на життя піднялись
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19.09.2024 12:58 Ответить
ціхо- це опа дЄрьмака накрила особливо скупих, скільки ще вони можуть наголошувати, що прайс 6000$...
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19.09.2024 13:23 Ответить
Спіймали тому, що на машині. Сам кордон (по горах, по лісах) дірявий. І кількість «ухилянтів», яким вдалося перейти, ніхто навіть не уявляє.
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19.09.2024 13:02 Ответить
з вилупленням!
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19.09.2024 13:24 Ответить
Ти реально турко-бот , по скільки лір платять на болотах і дай ще геолокації дирок в кордоні я поржу
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19.09.2024 14:34 Ответить
Чому не уявляють - нещодавно у якогось офіційного лиця була цифра - міліон. Думає шо ще трішки більше.
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20.09.2024 04:40 Ответить
Ну, щодо 1 млн. ви загнули. Мій особистий (ймовірний) розрахунок:
Є «високий сезон» - травень, червень, липень, серпень, вересень. Вважаю, що у «високий сезон» успішно переходять кордон щонайменше 100 осіб/добу, тобто 15 000 за сезон.
У «не сезон» переходів у 5 разів менше, тобто 21 000 осіб.
За рік - 36 000 осіб. 2023 р. не було активної бусифікації, багато хто ще думав, що відсидяться/пропетляють якось. Тому 2023 р. можна сміливо ділити на 2. А 2024 р. - за повною програмою.
Итого, перейшли кордон уникаючи мобілізації - не менше 54 000 осіб.
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20.09.2024 10:56 Ответить
Є данні Евростату - та і не тільки, це на листопад 23р. - а за рік міліон буде - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo
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20.09.2024 12:55 Ответить
У гонитві за гучними заголовками, трендовими новинами, переглядами і рейтингами, т. зв. «західна аналітика», як зазвичай, пальцем у небо і не більше ніж пук у калюжу.
Цитата ВВС (про дані Євростату):
"Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій."
Додайте сюди ще корупційні переходи через пункти пропуску на кордоні (хабарі, модні довідки, «Шлях» тощо) і отримаєте «статистику» Євростату.
Я ж говорив ТІЛЬКИ про нелегальні переходи кордону і не ставив собі за мету сегментувати ВСІХ чоловіків за кордоном від 18 до 60.
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20.09.2024 13:15 Ответить
Я ж писав шо і інші змі - ось тсн - і там пишуть що більшість виїхала незакого. Хоча своїх зеленский відпускає законно - https://tsn.ua/********/vid-pochatku-viyni-z-********-viyihali-650-tis-cholovikiv-prizovnogo-viku-politico-2559703.html#:~:text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%E2%80%93%20Politico-,%D0%92%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20650,%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%E2%80%93%20Politico
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20.09.2024 13:24 Ответить
Черговий ****...жь. За 10 000 баксів. В Україні можно виготовити всі документи і виїхати з країни абсолютно офіційно і навіть ходити нікуди не треба..
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19.09.2024 13:30 Ответить
5тис баксів в ТЦК і маєш бронь на півроку-ну а за 10 то і зможеш виїхати.
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19.09.2024 13:45 Ответить
ти так і зробиі,ухилянська шкура?
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19.09.2024 16:19 Ответить
Жаба давить?! адресу лікарні підкахати?
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19.09.2024 16:45 Ответить
Підозрюю, що організатор прикордонник. І бабло косить, і показники на премію.
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19.09.2024 17:54 Ответить
 
 