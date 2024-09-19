Задержана группа мужчин, планировавших незаконно пересечь границу с Румынией: каждый заплатил организатору по $10 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вблизи границы с Румынией пограничники остановили два автомобиля: кроме водителей, в них находилось семь мужчин, планировавших незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Так, на участке отдела "Порубное" пограничники, при силовой поддержке подразделения Национальной гвардии, остановили недалеко от границы автомобиль. В нем в сторону государственной границы, кроме водителя, ехали 6 мужчин. Еще один автомобиль с водителем и пассажиром пограничники задержали после короткого преследования.

Как отмечается, во время дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что двое местных жителей осуществляли доставку на автомобилях группы мужчин до определенной точки и после этого должны были указать им маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска. За это жители Тернопольской, Хмельницкой и Ривненской областей заплатили главному организатору поездки по 10 тыс. долларов.

Смотрите также: Мужчина заплатил 13 тыс. дол. за путешествие в багажнике к границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Водителям грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску главного организатора противоправной схемы.