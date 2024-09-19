Задержана группа мужчин, планировавших незаконно пересечь границу с Румынией: каждый заплатил организатору по $10 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Вблизи границы с Румынией пограничники остановили два автомобиля: кроме водителей, в них находилось семь мужчин, планировавших незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Так, на участке отдела "Порубное" пограничники, при силовой поддержке подразделения Национальной гвардии, остановили недалеко от границы автомобиль. В нем в сторону государственной границы, кроме водителя, ехали 6 мужчин. Еще один автомобиль с водителем и пассажиром пограничники задержали после короткого преследования.
Как отмечается, во время дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что двое местных жителей осуществляли доставку на автомобилях группы мужчин до определенной точки и после этого должны были указать им маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска. За это жители Тернопольской, Хмельницкой и Ривненской областей заплатили главному организатору поездки по 10 тыс. долларов.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Водителям грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску главного организатора противоправной схемы.
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Є «високий сезон» - травень, червень, липень, серпень, вересень. Вважаю, що у «високий сезон» успішно переходять кордон щонайменше 100 осіб/добу, тобто 15 000 за сезон.
У «не сезон» переходів у 5 разів менше, тобто 21 000 осіб.
За рік - 36 000 осіб. 2023 р. не було активної бусифікації, багато хто ще думав, що відсидяться/пропетляють якось. Тому 2023 р. можна сміливо ділити на 2. А 2024 р. - за повною програмою.
Итого, перейшли кордон уникаючи мобілізації - не менше 54 000 осіб.
Цитата ВВС (про дані Євростату):
"Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій."
Додайте сюди ще корупційні переходи через пункти пропуску на кордоні (хабарі, модні довідки, «Шлях» тощо) і отримаєте «статистику» Євростату.
Я ж говорив ТІЛЬКИ про нелегальні переходи кордону і не ставив собі за мету сегментувати ВСІХ чоловіків за кордоном від 18 до 60.