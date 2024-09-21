В Никополе оккупанты ударили дроном по автомобилю. Погибли 12-летняя девочка и женщина, 4-летний ребенок и мужчина ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики в субботу, 21 сентября, нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю в Никополе Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Захватчики ударили дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.
В результате вражеского удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Еще два человека - 4-летняя девочка и 25-летний мужчина получили ранения.
Пострадавшие госпитализированы. Состояние раненого ребенка тяжелое.
Топ комментарии
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий21.09.2024 21:39
+4 ALEX SUROVV #593022
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+4 Чайка Київ
показать весь комментарий21.09.2024 22:23
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1. Ета фсьо фейкі, пастанофка кієфскава рєжима. Рюззгє армійа бьйот толька висакаточьним аружієм па базам НАТи с нєґрамі і польскімі найомнікамі
2. Даже єслі фото і вєео с мєст удараф - правда, таґда ета вам расплата за "#восємь лєт данбілі бамбас"
3. Я внє паліткі, нє інтєрєсуюсь, на вибари нє хажу, тєлєвізар нє сматрю.
1. Ета фсьо фейкі,
2. ета вам расплата за Ахмадет
3. Я внє паліткі.
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
впевнений , що читаєте :,, у вас є теж діти , які хочуть жити , а не помирати , ви про це подумали ?😡
ви про це