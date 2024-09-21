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Новости Фото Война
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В Никополе оккупанты ударили дроном по автомобилю. Погибли 12-летняя девочка и женщина, 4-летний ребенок и мужчина ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики в субботу, 21 сентября, нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю в Никополе Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчики ударили дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

В результате вражеского удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Еще два человека - 4-летняя девочка и 25-летний мужчина получили ранения.

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

Пострадавшие госпитализированы. Состояние раненого ребенка тяжелое.

Смотрите также: В течение дня захватчики 20 раз обстреляли Никопольщину. Повреждены частные дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27351) Никополь (1036)


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Топ комментарии
+4
Ось такий він, рашизм прутіна з орками в Україні!
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
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21.09.2024 21:39
+4
Ето отправлять в ООН и тварям которые что то там ****** про ескалацию.
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21.09.2024 21:51
+4
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21.09.2024 22:23
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знову діти((((
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21.09.2024 21:31 Ответить
відсилайте це своїм родичам в кацапію
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21.09.2024 21:33 Ответить
Перевірено: до сраки їм ці відео. Як відповідь можна отримати від кацапсін 3 варіанти:
1. Ета фсьо фейкі, пастанофка кієфскава рєжима. Рюззгє армійа бьйот толька висакаточьним аружієм па базам НАТи с нєґрамі і польскімі найомнікамі
2. Даже єслі фото і вєео с мєст удараф - правда, таґда ета вам расплата за "#восємь лєт данбілі бамбас"
3. Я внє паліткі, нє інтєрєсуюсь, на вибари нє хажу, тєлєвізар нє сматрю.
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21.09.2024 22:08 Ответить
Не до сраки. На їхны закиди про Курськ буде:
1. Ета фсьо фейкі,
2. ета вам расплата за Ахмадет
3. Я внє паліткі.
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21.09.2024 22:57 Ответить
Ось такий він, рашизм прутіна з орками в Україні!
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
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21.09.2024 21:39 Ответить
Ето отправлять в ООН и тварям которые что то там ****** про ескалацию.
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21.09.2024 21:51 Ответить
Хотел шота подобное написать про
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21.09.2024 21:53 Ответить
Неефективно. Треба, щоб прилітало по ним, по стурбованим лицемірам, і убивало їх в теплих будапештських ваннах, нагрітих за кривавий рашистський газ. В братиславських борделях в обіймах у москальських шльондр з погонами ефесбе в шухлядах.
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21.09.2024 22:13 Ответить
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21.09.2024 22:23 Ответить
Кацапи кончені , мене кортить запитати ( якщо ви читаєте наш сайт)
впевнений , що читаєте :,, у вас є теж діти , які хочуть жити , а не помирати , ви про це подумали ?😡

ви про це
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21.09.2024 23:10 Ответить
Не міряйте вчинки моZкало-рашистів у власній системі людяності і моралі. У цих істот немає ні першого, ні другого.
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22.09.2024 08:49 Ответить
Купа зрадників-ухилянтів і кацапських тролів писали під публікаціями про мобілізацію, що брутальність ТЦК не мотивує воювати. А такі новини не мотивують?! Щось цих критиків бусифікації тут не чутно!
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22.09.2024 02:00 Ответить
Брутальнцсть ухилянтів в погонах зі сцикака мотивує до чого завгодно, лише не до захисту Батьківщини.
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22.09.2024 08:43 Ответить
Ще один злочин рашиських каатів проти дітй проти людяності ,це геноцид про це треба кричати на весь світ ,замість того носятся з мирним самітом "найвеличнішого".
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22.09.2024 07:45 Ответить
 
 