В Никополе оккупанты ударили дроном по автомобилю. Погибли 12-летняя девочка и женщина, 4-летний ребенок и мужчина ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики в субботу, 21 сентября, нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю в Никополе Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчики ударили дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.

В результате вражеского удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Еще два человека - 4-летняя девочка и 25-летний мужчина получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние раненого ребенка тяжелое.

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