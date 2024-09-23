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Обстрел Запорожья: враг нанес 6 ударов по объектам гражданской инфраструктуры. ФОТО

В период с 22:19 до 23:04 враг нанес 6 ударов по Запорожью и району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 9 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Запорожье: ранены 5 человек

Запоріжжя

Запоріжжя
Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2667) обстрел (27366) КАБ (365)


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Терор проти мирного населення рашиської орди не припиняєтся ні на день ,ось такий він "русский мир".
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23.09.2024 07:22 Ответить
Не написали, ЧИМ ворог завдав ударів..?
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23.09.2024 07:50 Ответить
КАБами
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23.09.2024 08:26 Ответить
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23.09.2024 08:54 Ответить
 
 