Обстрел Запорожья: враг нанес 6 ударов по объектам гражданской инфраструктуры. ФОТО
В период с 22:19 до 23:04 враг нанес 6 ударов по Запорожью и району.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры", - говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что одну женщину деблокировали из собственной квартиры.
Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 9 человек.
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володимир омельянов
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