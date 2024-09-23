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Новости Фото Е-декларации госслужащих
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Нардепы во время войны продолжают покупать люксовые автомобили и "прятать" их на родственниках, - СМИ. ФОТО

Народные депутаты продолжают обновлять свои автопарки, записывая новые машины на родственников или же родственные компании и не декларируя их использование.

Это выяснили журналисты Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп от депутатской группы "Довіра" Сергей Минько приезжает на парламентские заседания на новой BMW X7 2022 года выпуска. Авто приобретено весной 2024-го и тогда стоимость похожих автомобилей начиналась с 90 тысяч долларов. В декларации народного депутата этой машины нет.

автівка нардепа Мінько

Впрочем, похоже, что это не единственная люксовая "обновка" нардепа. Журналисты заметили, что из загородного имения, в котором проживает семья Минько, нардеп выезжает уже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 года выпуска. Эта машина также приобретена весной и стоимость похожих достигает не менее 120 тысяч долларов. Mercedes в декларации народного депутата также отсутствует.

новий автомобіль нардепа Мінько

Обе машины записаны на компанию "Агрорекавери", которая принадлежит сестре народного избранника Ирине Гришиной. По документам она занимается растениеводством и выращиванием зерновых культур. Фирму создали в апреле 2024 года и сразу же начали записывать на нее дорогостоящие автомобили. В комментарии журналистам Bihus.Info Сергей Минько лишь пообещал, что впоследствии все задекларирует: "Все, что подпадает декларированию, будет отражено в декларации за 2024 год".

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На новое авто пересел и нардеп от "Слуги народа" Сергей Мандзий. В Раду он приезжает на новой Toyota Land Cruiser Prado. Ценник у таких - около 55 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован в феврале этого года на компанию "Системы для бизнеса 2", владельцем которой, по документам, значится сам Сергей Мандзий.

нардеп Мандзій нове авто

В ответ на запрос нардеп заявил, что новым автомобилем пользуется на правах аренды. А информация о пользовании им будет отражена в декларациях за соответствующий период - согласно требованиям законодательства.

Другой "слуга" - из Бердичева - Богдан Кицак, который, согласно декларации, ни одной машиной не владеет, на одно из последних заседаний Верховной Рады приехал на Toyota RAV 4.

нардеп Кицак новий автомобіль

Это авто хоть и 2023 года выпуска, но его сложно назвать элитным. Несмотря на это, стоимость такой Toyota сейчас стартует с 36 тысяч долларов, а ее владелицей в начале 2024-го стала 69-летняя мать Кицака, которая работала в Бердичевском педагогическом колледже. Женщина, по словам коллег, с начала полномасштабного вторжения не живет в Украине, но авто, которым теперь пользуется ее сын-нардеп все же приобрела.

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Сам Кицак сначала заявил журналистам, что своего автомобиля у него нет и он иногда пользуется машинами друзей. Впрочем, поняв, что его уже заметили возле нового RAV4, добавил, что впоследствии внесет это авто в декларацию, а приобретено оно за деньги, полученные с продажи семейной недвижимости.

Автор: 

авто (4214) декларация (1359) депутат (3318) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+23
Усі, усі елітні авто 22-го та 23-го 24-го року випуску - куплені на вкрадені гроші. Їх власники злодії та вбивці. Вони не заслуговують на чесний суд та адвокатів.
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23.09.2024 23:32
+16
Не на часі за цим слідкувати, треба затягнути паски і платити більше податків - державі не вистачає грошей, усе до копійки йде на війну.
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23.09.2024 23:22
+16
Интересное кино
Машины военных палят
А машины этих мудаков - нет
Так может пора на МУДАКОВ стрелки перевести?
Уверена - найдутся те,кто с удовольствием оплатит эту работу
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23.09.2024 23:35
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Не на часі за цим слідкувати, треба затягнути паски і платити більше податків - державі не вистачає грошей, усе до копійки йде на війну.
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23.09.2024 23:22 Ответить
та то всьо апять бабушкінадєдудушкінамамінапапіна всю жисть капєєчка до капєєчькі нє даєдаючі нажита нєпасільним труджом...
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23.09.2024 23:23 Ответить
Ничего страшного что госслужащие покупают тачки по 100к. Зато власть уже готовит закон которым обяжет тех кто живет на 100 -200 баксов в месяц декларировать свои доходы.
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23.09.2024 23:24 Ответить
В чому новина? Було якось по іншому?
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23.09.2024 23:27 Ответить
Депутати усіх скликань свято бережуть таємницю за рахунок кого чи чого вони збагачувались протягом свого депутатства.
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24.09.2024 00:44 Ответить
Не **********, тільки « слуги» порношутаі і бабушкі БЕНІ жируют під час КРОВАВІЙШОІ навали їх руськіх партнерів
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24.09.2024 01:55 Ответить
точно, ось іпсо викатило неправдиву інфу як депутати єс відпочивають за кордоном навішавши на себе бірюльок на сотні тисяч євро,ну то ж точно іпсо,бо такого просто не може бути ....ми ж не віримо
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24.09.2024 08:14 Ответить
То де ж інфа?
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24.09.2024 10:51 Ответить
ось наприклад

https://www.unian.ua/society/deputati-poroshenka-masovo-vijihali-do-yevropi-poki-ukrajinci-ginut-pid-masovanimi-obstrilami-viyskoviy-12693477.html
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24.09.2024 10:53 Ответить
Новина з коломойсько-мертвячуківського Г+Г?
"Половина нардепів фракції "Європейська солідарність" під приводом відряджень виїхали на відпочинок до країн ЄС, пише військовий з позивним "Сталкер".
Серйозно? З фронту розслідування провів?
Пухнастий українобот:
Іспанське "службове відрядження" одеської "слуги народу" Ірини Малохович.
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24.09.2024 11:05 Ответить
як, як, як тільки стають депутанами, їх діди, баби, тещі, останні заощадження дістають зі сховків, щоб внучки на дорогих машинах їздили, ніг не збивали по поганих дорогах і в чергах не стояли, їм для держави працювати треба, для народу.
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24.09.2024 12:04 Ответить
Усі, усі елітні авто 22-го та 23-го 24-го року випуску - куплені на вкрадені гроші. Їх власники злодії та вбивці. Вони не заслуговують на чесний суд та адвокатів.
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23.09.2024 23:32 Ответить
от якраз на чесний суд і заслуговують, бо нечесний їх виправдає і ще й моральну щкоду стягне
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24.09.2024 12:06 Ответить
Интересное кино
Машины военных палят
А машины этих мудаков - нет
Так может пора на МУДАКОВ стрелки перевести?
Уверена - найдутся те,кто с удовольствием оплатит эту работу
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23.09.2024 23:35 Ответить
Так ті ж мудаки і платять другим мудакам та безголовим "діткам", щоб палили авто військових.
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24.09.2024 09:16 Ответить
вони про себе дбають, їхні машини під охороною, а кожному військовому, волонтеру до машини охорону не поставиш.
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24.09.2024 12:07 Ответить
Підпал авто військових організовують кацапи. Вони не будуть фінансувати підпали авто своїх же агентів.
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24.09.2024 14:32 Ответить
Мир большой
И в нем есть конкуренция
Даже среди чиллеров
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24.09.2024 14:33 Ответить
Круто живе ви@лядок за наш рахунок 😡
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23.09.2024 23:49 Ответить
А солдату платять 22 т грв., і ще дивуються, чому служити не хочуть…
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24.09.2024 00:16 Ответить
Вот потому необходима ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ, ЛЮСТРАЦИЯ, АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. Только 98% украинцев это не надо, раз навыбирали зебилов, потроховцев, рыгоаналов и прочих жулек тимошенков.
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24.09.2024 00:55 Ответить
Клмунізму охота?Це в канаді то?
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24.09.2024 01:04 Ответить
Комуняку на гиляку! Те, кого я перечислил, как раз бывшие комуняки. Я националист. Партиец ВОСвобода.
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24.09.2024 01:10 Ответить
Руськощелепний то?Яка "свобода"-такі й партійці.Або ти тупий поовокатор.В обох вирпжках-іди до біса
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24.09.2024 01:26 Ответить
А кукарікаешь на кацапському язику в Канаді?
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24.09.2024 01:58 Ответить
Я тебе больше скажу украинцам на все это начихать. Потому так и выживаем.
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24.09.2024 10:44 Ответить
Презумпція вини- (praesumptio, від лат. praesumo - «передбачаю», «угадую») - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається винуватість, доки підозрюваним не буде доведено зворотнє. Термін протилежний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 презумпції невинуватості . Використутовувавсь у нормах громадянського права за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Леніна -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталіна в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР .
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24.09.2024 12:13 Ответить
по "ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ" вз'***** в першу чергу тебе ж

законів і зараз вистачає, але їх не застосовують майже ні до кого з верхівки та мажорів

то чому ти вирішив, що ще один чи кілька додаткових законів мають спрацювати?

поки хунта не прийде до влати, або не почнуть "зникати" покидьки при владі - нічого не зміниться, нажаль
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24.09.2024 13:31 Ответить
Мандзій казав, що його тачка коштує десь $15'000. Щоправда, це було в 2007-му році. Ну, його бізнес дозволяв ще тоді мати дорожчу. Ну, як дозволяв - тоді він не був зобов'язаний звітувати (в податковій), скільки в нього налу, і як він його отримав; хоча всі знали, що розрахунки за оренду торгових площ в Атріуму велись комбіновано - через банк і готівку. А до війни в 2014-му він збудував ще один центр.
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24.09.2024 01:01 Ответить
Сцють у очі і прикалуються
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24.09.2024 01:03 Ответить
Палії, ви де!?
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24.09.2024 01:23 Ответить
Палії мірзенні кінчіні за три рублі і маму спалять
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24.09.2024 02:00 Ответить
Треба щоб американці дали дозвіл застосовувати шторм шедоу по нашим депутатам, більше користі для держави буде
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24.09.2024 04:00 Ответить
Ось,Як треба "любити" Україну!!
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24.09.2024 07:42 Ответить
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24.09.2024 07:45 Ответить
"Народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки"
А чого ж їм того не робити, коли можливість є, а відповідальності ніякої?
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24.09.2024 08:33 Ответить
Це звичайна психіатрія.
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24.09.2024 08:34 Ответить
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24.09.2024 10:55 Ответить
Гірше ніколи не буває у психічному стаціонарі.
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24.09.2024 11:16 Ответить
Це ті, що типу ведуть Україну до ЄС ? Тут всі щорічно складають податкові декларації. Банки контролюють безпідставне надходження коштів на банківські рахунки. Коли вступимо до ЄС, то іх родичі також будуть подавати декларації і доводити, звідки взялися гроші.
Так от питання, хтось вірить у те, що ці зелені депутати дійсно ведуть країну до ЄС ?
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24.09.2024 09:34 Ответить
Цікаво , а ота агрофірма задекларувала такі доходи що можуть придбати такі авто? І чи сплатила відповідні податки? Альо, податківці це ж ваша парафія, і гусь дуже жирний попався! Чи це сестра дупутата, таку зачіпати очко жим-жим!!
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24.09.2024 10:30 Ответить
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24.09.2024 10:57 Ответить
Ну Рав-4 - то таке... Прадо - теж не дуже "люкс".
От Мерси - інша справа.
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24.09.2024 11:40 Ответить
А лідОр говорив, що корупція закінчилась, бо ВСІ корупціонери "виїхали з країни"...🤔
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24.09.2024 11:50 Ответить
А чого ні? Совісті у них немає, а карати їх нікому, мудрий нарід поскавчить поскавчить і поверниться до заробляння нардепів іще однієї машини і не тільки.
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24.09.2024 12:34 Ответить
Беріть дрон, "весільний", до нього скид, запальну суміш і летіть до цих автівок у гості....
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24.09.2024 12:39 Ответить
Цікаво, а на яких автівках їздять наші найбільш патріотичні бандерівці Притула та Стерненко, які хоч і є чоловіками призовного віку але самі на фронт не поспішають.....
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24.09.2024 12:53 Ответить
а ці люди може при владі, чи на держслужбі?? притула ще до війни пам'ятаю на рейнджі їздив. до нього питання які? на чому зараз їздить не цікавився.
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24.09.2024 13:19 Ответить
В мене пряме питання! Яку частину від багатомільйоннів донатів на ЗСУ що відправляють українці з усього світу Сергій Притула бере особисто собі??? Те саме питання я б поставив і Стерненко. Хто контролює цільове використання багатомільйоннів грошових потоків на ,,русорізи,,???? Це дійсно волонтерство заради перемоги України чи банальний брудний бізнес на війні під прикриттям волонтерества???
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24.09.2024 13:30 Ответить
Підтримую ваше питання! Але ніхто вам не забороняє в цьому розібратися.
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25.09.2024 10:57 Ответить
а пересічних ДПС та фін моніторинг вздрючать за будь-який непідтверджений трансфер чи платіж понад 150 тис грн
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24.09.2024 13:27 Ответить
Чи не керований хаос зараз в Україні ?
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24.09.2024 14:35 Ответить
 
 